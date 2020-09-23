Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Ред Булл Арена
Торонто
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
22
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
18
Делеон
Ник
20
Акинола
Айо
17
Алтидор
Жози
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоПолузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ринг Александр
|3
|0.3
|2.
|Тиннерхольм Антон
|2
|0.2
|3.
|Эбер Араужо
|1
|0.1
|4.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.1
|5.
|Медина Хесус
|1
|0.1
|6.
|Паркс Китон
|1
|0.1
|7.
|Митрицэ Александру
|0
|0
|8.
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|9.
|Маккей-Стивен Гари
|0
|0
|10.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|6
|0.6
|2.
|Посуэло Алехандро
|3 (1)
|0.3
|3.
|Пьятти Пабло
|3
|0.3
|4.
|Ларьи Ричи
|2
|0.2
|5.
|Делеон Ник
|1
|0.1
|6.
|Осорио Джонатан
|1
|0.1
|7.
|Алтидор Жози
|1
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сэндс Джеймс
|4
|0
|2.
|Тиннерхольм Антон
|3
|0
|3.
|Калленс Александр
|3
|0
|4.
|Ринг Александр
|2
|0
|5.
|Шано Максим
|2
|0
|6.
|Паркс Китон
|2
|0
|7.
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|8.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|9.
|Эбер Араужо
|1
|0
|10.
|Медина Хесус
|1
|0
|11.
|Скалли Джозеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|2.
|Пьятти Пабло
|2
|0
|3.
|Ауро Альваро
|2
|0
|4.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|5.
|Симан Лоран
|1
|0
|6.
|Делеон Ник
|1
|0
|7.
|Ларьи Ричи
|1
|0
|8.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|0
|Торонто
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити
Торонто Последние 20 матчей: + = -Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|15.00
|1.02
|13.75
|1.03
|4.90
|1.19
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.41
|1.63
|—
|—
|1.87
|1.95
|—
|—
|1.56
|2.46
|1.29
|3.68
|1.22
|4.40
|1.09
|7.70
|—
|—
|—
|—
|3.82
|1.24
|3.13
|1.36
|—
|—
|2.12
|1.76
|—
|—
|1.66
|2.28
|—
|—
|1.43
|2.85
|1.19
|4.23
|1.14
|4.77
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.36
|1.18
|—
|—
|2.86
|1.46
|2.42
|1.61
|2.15
|1.76
|1.88
|2.02
|1.67
|2.31
|1.54
|2.60
|—
|—
|1.20
|4.95
|—
|—