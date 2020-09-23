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Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Торонто
0' 5'
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
20
Тораринссон
Гудмундур
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
11
Кастельянос
Валентин
8
Ринг
Александр
17
Маккей-Стивен
Гари
25
Боно
Александер
22
Ларьи
Ричи
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
6
Галлахер
Тони
18
Делеон
Ник
21
Осорио
Джонатан
7
Пьятти
Пабло
10
Посуэло
Алехандро
20
Акинола
Айо
17
Алтидор
Жози
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Торонто
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ринг Александр 3 0.3
2. Тиннерхольм Антон 2 0.2
3. Эбер Араужо 1 0.1
4. Тажури-Шради Исмаэль 1 0.1
5. Медина Хесус 1 0.1
6. Паркс Китон 1 0.1
7. Митрицэ Александру 0 0
8. Моралес Максимильяно 0 0
9. Маккей-Стивен Гари 0 0
10. Матаррита Рональд 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 6 0.6
2. Посуэло Алехандро 3 (1) 0.3
3. Пьятти Пабло 3 0.3
4. Ларьи Ричи 2 0.2
5. Делеон Ник 1 0.1
6. Осорио Джонатан 1 0.1
7. Алтидор Жози 1 0.1

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Сэндс Джеймс 4 0
2. Тиннерхольм Антон 3 0
3. Калленс Александр 3 0
4. Ринг Александр 2 0
5. Шано Максим 2 0
6. Паркс Китон 2 0
7. Кастельянос Валентин 2 0
8. Тораринссон Гудмундур 1 0
9. Эбер Араужо 1 0
10. Медина Хесус 1 0
11. Скалли Джозеф 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Посуэло Алехандро 3 0
2. Пьятти Пабло 2 0
3. Ауро Альваро 2 0
4. Брэдли Майкл 1 0
5. Симан Лоран 1 0
6. Делеон Ник 1 0
7. Ларьи Ричи 1 0
8. Фрейзер Лайам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 0 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 33.33% (3) 0
 Торонто 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 17.65% (3) 5.88% (1) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -
Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити
Торонто Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Чемпионат МЛС Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто МЛС
Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Торонто
2.44
3.78
2.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:0 Торонто онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.40 3.60 2.80
2.44 3.78 2.80
2.47 3.59 2.73
2.42 3.78 2.86

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
15.00 1.02 13.75 1.03 4.90 1.19 3.84 1.27 2.41 1.63 1.87 1.95 1.56 2.46 1.29 3.68 1.22 4.40 1.09 7.70
3.82 1.24 3.13 1.36 2.12 1.76 1.66 2.28 1.43 2.85 1.19 4.23 1.14 4.77
5.36 1.18 2.86 1.46 2.42 1.61 2.15 1.76 1.88 2.02 1.67 2.31 1.54 2.60 1.20 4.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.35
3.17 1.35 2.16 1.73 1.52 2.57 1.16 4.54 1.11 5.16
3.41 1.35 2.97 1.43 2.34 1.65 1.81 2.10 1.56 2.54 1.38 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.95 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.65 2.20
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