Нью-Йорк Сити
0:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Торонто
23' Желтая карточкаКалленс Александр
25' Желтая карточкаПьятти Пабло
36' Желтая карточкаКастельянос Валентин
40' Желтая карточкаДелеон Ник
56' Желтая карточкаАлтидор Жози
64' Желтая карточкаНельсон Джейден
72' Желтая карточкаСэндс Джеймс
89' Желтая карточкаАсеведо Николас
0:1
90' ПенальтиПосуэло Алехандро
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
22
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
18
Делеон
Ник
20
Акинола
Айо
17
Алтидор
Жози
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
25'
40'
56'
64'
72'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ринг Александр
|3
|0.27
|2.
|Тиннерхольм Антон
|2
|0.18
|3.
|Эбер Араужо
|1
|0.09
|4.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.09
|5.
|Медина Хесус
|1
|0.09
|6.
|Паркс Китон
|1
|0.09
|7.
|Митрицэ Александру
|0
|0
|8.
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|9.
|Маккей-Стивен Гари
|0
|0
|10.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|6
|0.55
|2.
|Посуэло Алехандро
|4 (2)
|0.36
|3.
|Пьятти Пабло
|3
|0.27
|4.
|Ларьи Ричи
|2
|0.18
|5.
|Делеон Ник
|1
|0.09
|6.
|Осорио Джонатан
|1
|0.09
|7.
|Алтидор Жози
|1
|0.09
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сэндс Джеймс
|5
|0
|2.
|Калленс Александр
|4
|0
|3.
|Тиннерхольм Антон
|3
|0
|4.
|Кастельянос Валентин
|3
|0
|5.
|Ринг Александр
|2
|0
|6.
|Шано Максим
|2
|0
|7.
|Паркс Китон
|2
|0
|8.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|9.
|Эбер Араужо
|1
|0
|10.
|Медина Хесус
|1
|0
|11.
|Скалли Джозеф
|1
|0
|12.
|Асеведо Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пьятти Пабло
|3
|0
|2.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|3.
|Делеон Ник
|2
|0
|4.
|Ауро Альваро
|2
|0
|5.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|6.
|Симан Лоран
|1
|0
|7.
|Алтидор Жози
|1
|0
|8.
|Ларьи Ричи
|1
|0
|9.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
|10.
|Нельсон Джейден
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|0
|Торонто
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити
Торонто Последние 20 матчей: + = -Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:4 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|4:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|15.00
|1.02
|—
|—
|13.75
|1.03
|—
|—
|4.90
|1.19
|—
|—
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.41
|1.63
|—
|—
|1.87
|1.95
|—
|—
|1.56
|2.46
|1.29
|3.68
|1.22
|4.40
|1.09
|7.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.82
|1.24
|—
|—
|3.13
|1.36
|—
|—
|2.12
|1.76
|—
|—
|1.66
|2.28
|—
|—
|1.43
|2.85
|1.19
|4.23
|1.14
|4.77
|—
|—
|2.31
|1.65
|1.92
|1.96
|1.50
|2.69
|1.34
|3.40
|1.25
|4.09
|1.47
|2.80
|1.57
|2.48
|1.43
|2.95
|1.17
|5.40
|1.49
|2.74
|1.59
|2.45
|1.67
|2.31
|1.22
|4.56
|—
|—
|1.20
|4.95
|—
|—