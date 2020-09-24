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Нью-Йорк Сити
0:1
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
23' Желтая карточка
Калленс Александр
25' Желтая карточка
Пьятти Пабло
36' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
40' Желтая карточка
Делеон Ник
56' Желтая карточка
Алтидор Жози
64' Желтая карточка
Нельсон Джейден
72' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
89' Желтая карточка
Асеведо Николас
0:1
90' Пенальти
Посуэло Алехандро
90'+7
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
20
Тораринссон
Гудмундур
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
17
Маккей-Стивен
Гари
19
Медина
Хесус
8
Ринг
Александр
11
Кастельянос
Валентин
25
Боно
Александер
22
Ларьи
Ричи
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
6
Галлахер
Тони
21
Осорио
Джонатан
18
Делеон
Ник
7
Пьятти
Пабло
10
Посуэло
Алехандро
20
Акинола
Айо
17
Алтидор
Жози
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Торонто
4-1-2-1-2

Ход матча

23'
Калленс Александр
 
25'
 
Пьятти Пабло
36'
Кастельянос Валентин
 
40'
 
Делеон Ник
46'
 
Гальярдо Эриксон
Делеон Ник
56'
 
Алтидор Жози
57'
Эбер Араужо
Кастельянос Валентин
 
61'
 
Нельсон Джейден
Алтидор Жози
61'
 
Морроу Джастин
Галлахер Тони
64'
 
Нельсон Джейден
70'
Тажури-Шради Исмаэль
Маккей-Стивен Гари
 
70'
Митрицэ Александру
Медина Хесус
 
70'
Матаррита Рональд
Тораринссон Гудмундур
 
72'
Сэндс Джеймс
 
87'
 
Маллинс Патрик
Акинола Айо
88'
Асеведо Николас
Эбер Араужо
 
89'
Асеведо Николас
 
90'
0:1
Посуэло Алехандро

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ринг Александр 3 0.27
2. Тиннерхольм Антон 2 0.18
3. Эбер Араужо 1 0.09
4. Тажури-Шради Исмаэль 1 0.09
5. Медина Хесус 1 0.09
6. Паркс Китон 1 0.09
7. Митрицэ Александру 0 0
8. Моралес Максимильяно 0 0
9. Маккей-Стивен Гари 0 0
10. Матаррита Рональд 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 6 0.55
2. Посуэло Алехандро 4 (2) 0.36
3. Пьятти Пабло 3 0.27
4. Ларьи Ричи 2 0.18
5. Делеон Ник 1 0.09
6. Осорио Джонатан 1 0.09
7. Алтидор Жози 1 0.09

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Сэндс Джеймс 5 0
2. Калленс Александр 4 0
3. Тиннерхольм Антон 3 0
4. Кастельянос Валентин 3 0
5. Ринг Александр 2 0
6. Шано Максим 2 0
7. Паркс Китон 2 0
8. Тораринссон Гудмундур 1 0
9. Эбер Араужо 1 0
10. Медина Хесус 1 0
11. Скалли Джозеф 1 0
12. Асеведо Николас 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Пьятти Пабло 3 0
2. Посуэло Алехандро 3 0
3. Делеон Ник 2 0
4. Ауро Альваро 2 0
5. Брэдли Майкл 1 0
6. Симан Лоран 1 0
7. Алтидор Жози 1 0
8. Ларьи Ричи 1 0
9. Фрейзер Лайам 1 0
10. Нельсон Джейден 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 0 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 33.33% (3) 0
 Торонто 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -
Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити
Торонто Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Чемпионат МЛС Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто МЛС
Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:4 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 4:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Делеон Ник получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Кастельянос Валентин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Пьятти Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Калленс Александр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.50 1.43 7.10
2.44 3.78 2.80
2.47 3.59 2.73
2.94 1.94 5.49

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
15.00 1.02 13.75 1.03 4.90 1.19 3.84 1.27 2.41 1.63 1.87 1.95 1.56 2.46 1.29 3.68 1.22 4.40 1.09 7.70
3.82 1.24 3.13 1.36 2.12 1.76 1.66 2.28 1.43 2.85 1.19 4.23 1.14 4.77
2.31 1.65 1.92 1.96 1.50 2.69 1.34 3.40 1.25 4.09 1.47 2.80 1.57 2.48 1.43 2.95 1.17 5.40 1.49 2.74 1.59 2.45 1.67 2.31 1.22 4.56 1.20 4.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.35
3.17 1.35 2.16 1.73 1.52 2.57 1.16 4.54 1.11 5.16
1.71 2.22 1.43 2.95 1.15 5.79 1.44 2.88 1.56 2.54 1.38 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.95 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.65 2.20
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