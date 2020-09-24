Спортинг Канзас-Сити
1:2
Конец матча
Стадион: Children's Mercy Park
Орландо Сити
9' Желтая карточкаШлегель Родриго
24' Желтая карточкаБеслер Мэтт
0:1
36' ГолАкинделе Тешо
0:2
38' ГолМишель Бенжи
51' Желтая карточкаШелтон Кири
1:2
53' ГолРассел Джонни
77' Желтая карточкаПерейра Маурисио
78' Желтая карточкаПерея Андрес
85' Желтая карточкаКинда Гади
29
Мелия
Тим
13
Диа
Амаду
II
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
24
Смит
Кайл
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
19
Мишель
Бенжи
17
Нани
Луиш
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Диа Амаду IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Рид УинстонЗащитник
-
16 Смит ГрэмЗащитник
-
75 Кузэйн ВанПолузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 РобиньоПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
24'
36'
0:1
38'
0:2
51'
53'
1:2
77'
78'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рассел Джонни
|6
|0.55
|2.
|Шелтон Кири
|3
|0.27
|3.
|Кинда Гади
|2
|0.18
|4.
|Пулидо Алан
|1 (1)
|0.09
|5.
|Жерсу Фернандеш
|1
|0.09
|6.
|Зуси Грэм
|1
|0.09
|7.
|Бузио Джанлука
|1
|0.09
|8.
|Уртадо Эрик
|1
|0.09
|9.
|Линдси Джейлин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|6
|0.55
|2.
|Нани Луиш
|4
|0.36
|3.
|Мишель Бенжи
|4
|0.36
|4.
|Дайк Дэрил
|3
|0.27
|5.
|Перейра Маурисио
|2
|0.18
|6.
|Урсо Жуниор
|2
|0.18
|7.
|Акинделе Тешо
|2
|0.18
|8.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|9.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|10.
|Тейшейра Руан
|0
|0
|11.
|Перея Андрес
|0
|0
|12.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бузио Джанлука
|5
|0
|2.
|Кинда Гади
|3
|1
|3.
|Пулидо Алан
|2
|0
|4.
|Санчес Илье
|2
|0
|5.
|Смит Грэм
|2
|0
|6.
|Мелия Тим
|0
|1
|7.
|Эспиноза Роджер
|1
|0
|8.
|Рассел Джонни
|1
|0
|9.
|Беслер Мэтт
|1
|0
|10.
|Пунчец Роберто
|1
|0
|11.
|Жерсу Фернандеш
|1
|0
|12.
|Шелтон Кири
|1
|0
|13.
|Дюк Кэмерон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перейра Маурисио
|3
|0
|2.
|Тейшейра Руан
|3
|0
|3.
|Мендес Джегсон
|3
|0
|4.
|Росель Ориоль
|2
|0
|5.
|Шлегель Родриго
|2
|0
|6.
|Перея Андрес
|2
|0
|7.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|8.
|Карлос Антонио
|1
|0
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|10.
|Урсо Жуниор
|1
|0
|11.
|Гальесе Педро
|1
|0
|12.
|Смит Кайл
|1
|0
|13.
|Янссон Робин
|1
|0
|14.
|Мишель Бенжи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спортинг Канзас-Сити
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|25% (4)
|Орландо Сити
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас
Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити
Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:4 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|4:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|9.00
|1.04
|12.00
|1.01
|3.20
|1.32
|—
|—
|4.30
|1.20
|—
|—
|5.70
|1.11
|—
|—
|2.04
|1.78
|1.80
|2.02
|1.76
|2.00
|—
|—
|1.33
|3.10
|—
|—
|1.48
|2.55
|1.11
|6.00
|1.11
|5.80
|1.02
|11.50
|1.02
|11.00
|—
|—
|14.50
|1.02
|5.30
|1.17
|—
|—
|4.30
|1.23
|—
|—
|2.53
|1.53
|—
|—
|1.99
|1.83
|—
|—
|1.65
|2.38
|—
|—
|1.34
|3.32
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.11
|6.80
|1.09
|7.60
|1.02
|14.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.54
|1.16
|—
|—
|3.81
|1.24
|—
|—
|2.48
|1.56
|—
|—
|1.97
|1.89
|—
|—
|1.60
|2.39
|—
|—
|1.31
|3.37
|—
|—
|1.23
|3.88
|1.09
|5.61
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.01
|1.41
|2.63
|1.52
|2.25
|1.69
|1.89
|1.99
|5.54
|1.16
|1.50
|2.69
|1.84
|2.04
|2.64
|1.51
|3.01
|1.41
|2.47
|1.58
|1.93
|1.95
|1.57
|2.48
|1.41
|3.02
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.08
|1.70
|—
|—
|2.50
|1.49
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.02
|11.00
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.27
|3.76
|1.18
|4.95
|3.48
|1.29
|—
|—
|2.48
|1.56
|—
|—
|1.64
|2.31
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.15
|4.62
|1.83
|2.05
|1.52
|2.63
|1.21
|4.61
|1.74
|2.17
|1.52
|2.63
|1.35
|3.36
|—
|—
|—
|—