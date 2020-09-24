  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
Спортинг Канзас-Сити
1:2
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
9' Желтая карточка
Шлегель Родриго
24' Желтая карточка
Беслер Мэтт
0:1
36' Гол
Акинделе Тешо
0:2
38' Гол
Мишель Бенжи
51' Желтая карточка
Шелтон Кири
1:2
53' Гол
Рассел Джонни
77' Желтая карточка
Перейра Маурисио
78' Желтая карточка
Перея Андрес
85' Желтая карточка
Кинда Гади
90'+6
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
4
Пунчец
Роберто
5
Беслер
Мэтт
13
Диа
Амаду
II
21
Эрнандес
Фелипе
6
Санчес
Илье
17
Кинда
Гади
7
Рассел
Джонни
11
Шелтон
Кири
12
Жерсу
Фернандеш
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
8
Мендес
Джегсон
19
Мишель
Бенжи
17
Нани
Луиш
13
Акинделе
Тешо
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Орландо Сити
4-4-2

Ход матча

9'
 
Шлегель Родриго
24'
Беслер Мэтт
 
36'
0:1
Акинделе Тешо
(Тейшейра Руан)
38'
0:2
Мишель Бенжи
(Нани Луиш)
46'
Рид Уинстон
Беслер Мэтт
 
51'
Шелтон Кири
 
53'
Рассел Джонни
(Жерсу Фернандеш)
1:2
63'
 
Перейра Маурисио
Мендес Джегсон
65'
Пулидо Алан
Эрнандес Фелипе
 
71'
 
Дайк Дэрил
Акинделе Тешо
71'
 
Мюллер Крис
Мишель Бенжи
77'
 
Перейра Маурисио
78'
 
Перея Андрес
79'
 
Де Джон Алекс
Нани Луиш
85'
Кинда Гади
 
88'
Уртадо Эрик
Жерсу Фернандеш
 

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рассел Джонни 6 0.55
2. Шелтон Кири 3 0.27
3. Кинда Гади 2 0.18
4. Пулидо Алан 1 (1) 0.09
5. Жерсу Фернандеш 1 0.09
6. Зуси Грэм 1 0.09
7. Бузио Джанлука 1 0.09
8. Уртадо Эрик 1 0.09
9. Линдси Джейлин 0 0
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 6 0.55
2. Нани Луиш 4 0.36
3. Мишель Бенжи 4 0.36
4. Дайк Дэрил 3 0.27
5. Перейра Маурисио 2 0.18
6. Урсо Жуниор 2 0.18
7. Акинделе Тешо 2 0.18
8. Моутинью Жоау 0 0
9. Дуайер Доминик 0 0
10. Тейшейра Руан 0 0
11. Перея Андрес 0 0
12. Моутинью Жоан II 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Бузио Джанлука 5 0
2. Кинда Гади 3 1
3. Пулидо Алан 2 0
4. Санчес Илье 2 0
5. Смит Грэм 2 0
6. Мелия Тим 0 1
7. Эспиноза Роджер 1 0
8. Рассел Джонни 1 0
9. Беслер Мэтт 1 0
10. Пунчец Роберто 1 0
11. Жерсу Фернандеш 1 0
12. Шелтон Кири 1 0
13. Дюк Кэмерон 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Перейра Маурисио 3 0
2. Тейшейра Руан 3 0
3. Мендес Джегсон 3 0
4. Росель Ориоль 2 0
5. Шлегель Родриго 2 0
6. Перея Андрес 2 0
7. Моутинью Жоан II 2 0
8. Карлос Антонио 1 0
9. Моутинью Жоау 1 0
10. Урсо Жуниор 1 0
11. Гальесе Педро 1 0
12. Смит Кайл 1 0
13. Янссон Робин 1 0
14. Мишель Бенжи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спортинг Канзас-Сити 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3) 25% (4)
 Орландо Сити 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4) 4.35% (1) 17.39% (4) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас
Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити
Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн

Последние игры между собой

Спортинг Канзас-Сити: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Орландо Сити МЛС
Орландо Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:1 Орландо Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:2 Орландо Сити Открытый Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:4 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 4:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Мишель Бенжи бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Акинделе Тешо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Беслер Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Шлегель Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Children's Mercy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
15.00 3.55 1.37
1.74 3.94 4.25
1.91 3.85 3.75
7.35 3.40 1.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.00 1.04 12.00 1.01 3.20 1.32 4.30 1.20 5.70 1.11 2.04 1.78 1.80 2.02 1.76 2.00 1.33 3.10 1.48 2.55 1.11 6.00 1.11 5.80 1.02 11.50 1.02 11.00
14.50 1.02 5.30 1.17 4.30 1.23 2.53 1.53 1.99 1.83 1.65 2.38 1.34 3.32 1.26 3.94 1.11 6.80 1.09 7.60 1.02 14.00
4.54 1.16 3.81 1.24 2.48 1.56 1.97 1.89 1.60 2.39 1.31 3.37 1.23 3.88 1.09 5.61
3.01 1.41 2.63 1.52 2.25 1.69 1.89 1.99 5.54 1.16 1.50 2.69 1.84 2.04 2.64 1.51 3.01 1.41 2.47 1.58 1.93 1.95 1.57 2.48 1.41 3.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 2.50 1.49 1.18 4.50 1.25 3.75 1.02 11.00
3.68 1.28 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
3.48 1.29 2.48 1.56 1.64 2.31 1.23 3.90 1.15 4.62
1.83 2.05 1.52 2.63 1.21 4.61 1.74 2.17 1.52 2.63 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 1.55 2.35 1.33 3.10
5.25 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
1.56 2.39
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный