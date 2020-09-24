Коламбус Кру
2:1
Конец матча
Стадион: Мэйпфре
Миннесота Юнайтед
1:0
31' ГолСелараян Лукас
1:0
45' Не забитый пенальтиСелараян Лукас
50' Желтая карточкаАха Хосе
61' Желтая карточкаМетанир Ромен
2:0
70' ГолСантуш Педру
80' Желтая карточкаГаспер Чейз
2:1
88' ГолЛод Робин
90' Желтая карточкаArtur Moraes III
1
Ром
Элой
26
Эйлаш
Фатей
11
Зардес
Гьяси
4
Аха
Хосе
77
Гаспер
Чейз
17
Лод
Робин
11
Хакон
Томас
16
Камара
Кей
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эйлаш ФатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Аха ХосеЗащитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хакон ТомасПолузащитник
-
16 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
-
23 Тойе МейсонНападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
31'
1:0
45'
1:0
50'
61'
70'
2:0
80'
88'
2:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зардес Гьяси
|8
|0.73
|2.
|Селараян Лукас
|4
|0.36
|3.
|Сантуш Педру
|3
|0.27
|4.
|Мохтар Юнес
|2
|0.18
|5.
|Этьенн Дерик
|1
|0.09
|6.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.09
|7.
|Эйлаш Фатей
|1
|0.09
|8.
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|9.
|Хименес Эктор
|0
|0
|10.
|Artur Moraes III
|0
|0
|11.
|Диас Луис III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лод Робин
|4
|0.36
|2.
|Молино Кевин
|4 (1)
|0.36
|3.
|Финлей Итан
|2
|0.18
|4.
|Гаспер Чейз
|1
|0.09
|5.
|Дотсон Хассани
|1
|0.09
|6.
|Хейс Джекори
|1
|0.09
|7.
|Тойе Мейсон
|1
|0.09
|8.
|Грегуш Ян
|0
|0
|9.
|Метанир Ромен
|0
|0
|10.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|11.
|Emanuel Reynoso2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менса Джонатан
|3
|0
|2.
|Сантуш Педру
|2
|0
|3.
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|4.
|Artur Moraes III
|2
|0
|5.
|Ром Элой
|1
|0
|6.
|Аффул Харрисон
|1
|0
|7.
|Мохтар Юнес
|1
|0
|8.
|Хименес Эктор
|1
|0
|9.
|Зардес Гьяси
|1
|0
|10.
|Уильямс Джош
|1
|0
|11.
|Кейта Абубакар II
|1
|0
|12.
|Диас Луис III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аха Хосе
|5
|0
|2.
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|3.
|Гаспер Чейз
|4
|0
|4.
|Метанир Ромен
|2
|1
|5.
|Грегуш Ян
|1
|1
|6.
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|7.
|Лод Робин
|2
|0
|8.
|Дотсон Хассани
|2
|0
|9.
|Амарилья Луис
|1
|0
|10.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|11.
|Хакон Томас
|1
|0
|12.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коламбус Кру
|0
|25% (5)
|5% (1)
|30% (6)
|20% (4)
|20% (4)
|Миннесота Юнайтед
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион
Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:4 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|4:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|11.00
|1.02
|2.80
|1.40
|—
|—
|3.55
|1.27
|—
|—
|1.52
|2.42
|2.04
|1.78
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.25
|3.75
|1.05
|8.50
|1.07
|7.50
|1.02
|11.00
|15.00
|1.02
|13.75
|1.03
|4.85
|1.19
|—
|—
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.41
|1.63
|—
|—
|1.86
|1.96
|—
|—
|1.55
|2.49
|1.28
|3.72
|1.22
|4.40
|1.09
|7.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.97
|1.22
|—
|—
|3.26
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.71
|—
|—
|1.72
|2.18
|—
|—
|1.46
|2.75
|1.21
|4.06
|1.16
|4.51
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.71
|1.50
|2.23
|1.70
|1.74
|2.16
|1.48
|2.76
|1.28
|3.84
|1.15
|5.88
|1.41
|3.01
|1.40
|3.06
|1.26
|4.04
|—
|—
|1.19
|5.07
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.20
|1.62
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.19
|4.30
|1.02
|11.00
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.23
|4.20
|1.16
|5.35
|3.22
|1.34
|—
|—
|2.21
|1.70
|—
|—
|1.54
|2.52
|—
|—
|1.17
|4.42
|1.11
|5.18
|2.01
|1.88
|1.65
|2.32
|1.29
|3.71
|1.78
|2.11
|1.55
|2.55
|1.37
|3.24
|—
|—
|—
|—