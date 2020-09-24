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Коламбус Кру
2:1
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
31' Гол
Селараян Лукас
1:0
45' Не забитый пенальти
Селараян Лукас
50' Желтая карточка
Аха Хосе
61' Желтая карточка
Метанир Ромен
2:0
70' Гол
Сантуш Педру
80' Желтая карточка
Гаспер Чейз
2:1
88' Гол
Лод Робин
90' Желтая карточка
Artur Moraes III
90'+4
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
19
Валенсуэла
Мильтон
8
Artur
Moraes
III
26
Эйлаш
Фатей
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
7
Сантуш
Педру
11
Зардес
Гьяси
97
Сен
Клер
Дейн
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
4
Аха
Хосе
77
Гаспер
Чейз
31
Дотсон
Хассани
5
Хейс
Джекори
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
11
Хакон
Томас
16
Камара
Кей
Коламбус Кру
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

19'
Берхальтер Себастьян
Эйлаш Фатей
 
31'
Селараян Лукас
(Сантуш Педру)
1:0
45'
Селараян Лукас
1:0
50'
 
Аха Хосе
61'
 
Метанир Ромен
69'
 
Эдвардс Рахим
Хакон Томас
70'
Сантуш Педру
(Селараян Лукас)
2:0
71'
 
Шёнфельд Аарон
Камара Кей
77'
Мохтар Юнес
Диас Луис III
 
77'
Этьенн Дерик
Селараян Лукас
 
80'
 
Гаспер Чейз
88'
2:1
Лод Робин
(Гаспер Чейз)
90'
Artur Moraes III
 

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зардес Гьяси 8 0.73
2. Селараян Лукас 4 0.36
3. Сантуш Педру 3 0.27
4. Мохтар Юнес 2 0.18
5. Этьенн Дерик 1 0.09
6. Нэйджби Дарлингтон 1 0.09
7. Эйлаш Фатей 1 0.09
8. Валенсуэла Мильтон 0 0
9. Хименес Эктор 0 0
10. Artur Moraes III 0 0
11. Диас Луис III 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лод Робин 4 0.36
2. Молино Кевин 4 (1) 0.36
3. Финлей Итан 2 0.18
4. Гаспер Чейз 1 0.09
5. Дотсон Хассани 1 0.09
6. Хейс Джекори 1 0.09
7. Тойе Мейсон 1 0.09
8. Грегуш Ян 0 0
9. Метанир Ромен 0 0
10. Эдвардс Рахим 0 0
11. Emanuel Reynoso2 0 0

Карточки

Коламбус Кру
# Игрок      
1. Менса Джонатан 3 0
2. Сантуш Педру 2 0
3. Валенсуэла Мильтон 2 0
4. Artur Moraes III 2 0
5. Ром Элой 1 0
6. Аффул Харрисон 1 0
7. Мохтар Юнес 1 0
8. Хименес Эктор 1 0
9. Зардес Гьяси 1 0
10. Уильямс Джош 1 0
11. Кейта Абубакар II 1 0
12. Диас Луис III 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 5 0
2. Боксолл Михаэл 4 0
3. Гаспер Чейз 4 0
4. Метанир Ромен 2 1
5. Грегуш Ян 1 1
6. Алонсо Освальдо 2 0
7. Лод Робин 2 0
8. Дотсон Хассани 2 0
9. Амарилья Луис 1 0
10. Тойе Мейсон 1 0
11. Хакон Томас 1 0
12. Emanuel Reynoso2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коламбус Кру 0 25% (5) 5% (1) 30% (6) 20% (4) 20% (4)
 Миннесота Юнайтед 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -
Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион
Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Чемпионат МЛС Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Кру МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:4 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 4:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Селараян Лукас пробил пенальти, но не смог забить!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Селараян Лукас бьет в цель!
  • 19'
    Эйлаш Фатей уходит с поля. Sebastian Berhalter выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.17 5.70 23.00
1.56 4.40 5.50
1.79 3.95 4.21
1.20 5.87 29.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 11.00 1.02 2.80 1.40 3.55 1.27 1.52 2.42 2.04 1.78 1.79 2.02 1.04 9.00 1.25 3.75 1.05 8.50 1.07 7.50 1.02 11.00
15.00 1.02 13.75 1.03 4.85 1.19 3.84 1.27 2.41 1.63 1.86 1.96 1.55 2.49 1.28 3.72 1.22 4.40 1.09 7.80
3.97 1.22 3.26 1.33 2.19 1.71 1.72 2.18 1.46 2.75 1.21 4.06 1.16 4.51
2.71 1.50 2.23 1.70 1.74 2.16 1.48 2.76 1.28 3.84 1.15 5.88 1.41 3.01 1.40 3.06 1.26 4.04 1.19 5.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 2.31 1.61 1.23 3.90 1.19 4.30 1.02 11.00
3.64 1.28 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
3.22 1.34 2.21 1.70 1.54 2.52 1.17 4.42 1.11 5.18
2.01 1.88 1.65 2.32 1.29 3.71 1.78 2.11 1.55 2.55 1.37 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70
4.90 1.18 3.52 1.30 1.94 1.86 1.46 2.72 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
1.70 2.12
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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