Цинциннати
0:0
Конец матча
Стадион: Nippert Stadium
Филадельфия Юнион
19' Желтая карточкаГайаю Джозеф-Клод
47' Желтая карточкаУостон Кендаль
59' Желтая карточкаБедойя Алехандро
63' Желтая карточкаМедунянин Харис
79' Желтая карточкаПржибылко Каспер
90' Желтая карточкаАмайя Фрэнки
18
Ричи
Спенсер
14
Хагглунд
Ник
24
Амайя
Фрэнки
96
Гутман
Эндрю
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
- Основной состав
-
18 Ричи СпенсерВратарь
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амайя ФрэнкиПолузащитник
-
96 Гутман ЭндрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
Главный тренер: Стам Яп
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
32 Реал МэттьюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Де Врис ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
47'
59'
63'
79'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медунянин Харис
|1
|0.09
|2.
|Кубо Юя
|1
|0.09
|3.
|Васкес Брэндон
|1
|0.09
|4.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.09
|5.
|Регаттен Адриен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|7
|0.64
|2.
|Фонтана Энтони
|3
|0.27
|3.
|Бедойя Алехандро
|2
|0.18
|4.
|Ааронсон Бренден
|2
|0.18
|5.
|Илсиньо Перейра
|1
|0.09
|6.
|Реал Мэттью
|1
|0.09
|7.
|Вагнер Кай
|1
|0.09
|8.
|Сантос Сержио II
|1
|0.09
|9.
|Вутен Эндрю
|0
|0
|10.
|Гэддис Рэймон
|0
|0
|11.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|12.
|Маккензи Марк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|5
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|5
|0
|3.
|Уостон Кендаль
|3
|0
|4.
|Станко Калеб
|3
|0
|5.
|Ван дер Верфф Майкел
|2
|0
|6.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|7.
|Медунянин Харис
|1
|0
|8.
|Петтерссон Том
|1
|0
|9.
|Кубо Юя
|1
|0
|10.
|Эйлаш Фатей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|3.
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|4.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|5.
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|6.
|Маккензи Марк
|2
|0
|7.
|Илсиньо Перейра
|1
|0
|8.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|9.
|Кривэлл Уоррен
|1
|0
|10.
|Блэйк Андре
|1
|0
|11.
|Эллиотт Джек
|1
|0
|12.
|Фонтана Энтони
|1
|0
|13.
|Мбезо Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Филадельфия Юнион
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|38.89% (7)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр
Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Филадельфия Юнион: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:4 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|4:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.38
|2.90
|—
|—
|8.20
|1.06
|—
|—
|1.02
|11.00
|—
|—
|2.65
|1.45
|2.17
|1.69
|1.03
|10.00
|1.73
|2.11
|1.48
|2.65
|1.01
|12.60
|1.13
|5.40
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|9.80
|1.05
|—
|—
|8.30
|1.08
|—
|—
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.79
|1.45
|—
|—
|1.90
|2.00
|—
|—
|1.53
|2.54
|1.34
|3.32
|1.16
|5.70
|1.13
|6.55
|1.04
|12.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.48
|1.29
|—
|—
|2.81
|1.44
|—
|—
|1.98
|1.88
|—
|—
|1.55
|2.50
|1.36
|3.13
|1.15
|4.61
|1.11
|5.18
|—
|—
|—
|—
|1.27
|3.96
|1.14
|6.09
|1.39
|3.13
|1.76
|2.13
|1.21
|4.71
|1.36
|3.26
|1.66
|2.31
|1.48
|2.74
|1.13
|6.51
|1.70
|2.22
|1.50
|2.68
|1.34
|3.37
|—
|—
|1.13
|6.53
|—
|—
|—
|—