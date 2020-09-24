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Цинциннати
0:0
Конец матча

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
19' Желтая карточка
Гайаю Джозеф-Клод
47' Желтая карточка
Уостон Кендаль
59' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
63' Желтая карточка
Медунянин Харис
79' Желтая карточка
Пржибылко Каспер
90' Желтая карточка
Амайя Фрэнки
90'+6
18
Ричи
Спенсер
14
Хагглунд
Ник
2
Уостон
Кендаль
3
Петтерссон
Том
36
Гайаю
Джозеф-Клод
6
Медунянин
Харис
24
Амайя
Фрэнки
96
Гутман
Эндрю
8
Крус
Аллан
19
Васкес
Брэндон
10
Локадия
Юрген
18
Блэйк
Андре
28
Гэддис
Рэймон
5
Глеснес
Якоб
4
Маккензи
Марк
15
Мбезо
Оливье
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
10
Монтейру
Жамиру
22
Ааронсон
Бренден
7
Вутен
Эндрю
23
Пржибылко
Каспер
Цинциннати
3-4-1-2
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

Ход матча

19'
Гайаю Джозеф-Клод
 
47'
Уостон Кендаль
 
56'
 
Реал Мэттью
Гэддис Рэймон
57'
 
Илсиньо Перейра
Вутен Эндрю
59'
 
Бедойя Алехандро
63'
Медунянин Харис
 
68'
Кубо Юя
Васкес Брэндон
 
72'
 
Сантос Сержио II
Ааронсон Бренден
79'
 
Пржибылко Каспер
80'
Депланье Матье
Хагглунд Ник
 
90'
Станко Калеб
Крус Аллан
 
90'
Амайя Фрэнки
 

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медунянин Харис 1 0.09
2. Кубо Юя 1 0.09
3. Васкес Брэндон 1 0.09
4. Амайя Фрэнки 1 0.09
5. Регаттен Адриен 0 0
Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 7 0.64
2. Фонтана Энтони 3 0.27
3. Бедойя Алехандро 2 0.18
4. Ааронсон Бренден 2 0.18
5. Илсиньо Перейра 1 0.09
6. Реал Мэттью 1 0.09
7. Вагнер Кай 1 0.09
8. Сантос Сержио II 1 0.09
9. Вутен Эндрю 0 0
10. Гэддис Рэймон 0 0
11. Мартинес Хосе Андрес 0 0
12. Маккензи Марк 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 5 0
2. Амайя Фрэнки 5 0
3. Уостон Кендаль 3 0
4. Станко Калеб 3 0
5. Ван дер Верфф Майкел 2 0
6. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
7. Медунянин Харис 1 0
8. Петтерссон Том 1 0
9. Кубо Юя 1 0
10. Эйлаш Фатей 1 0
Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Бедойя Алехандро 4 0
2. Мартинес Хосе Андрес 4 0
3. Монтейру Жамиру 4 0
4. Глеснес Якоб 2 0
5. Гэддис Рэймон 2 0
6. Маккензи Марк 2 0
7. Илсиньо Перейра 1 0
8. Пржибылко Каспер 1 0
9. Кривэлл Уоррен 1 0
10. Блэйк Андре 1 0
11. Эллиотт Джек 1 0
12. Фонтана Энтони 1 0
13. Мбезо Оливье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)
 Филадельфия Юнион 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1) 38.89% (7) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр
Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Филадельфия Юнион: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:4 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 4:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Гайаю Джозеф-Клод получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
6.80 1.33 5.40
3.28 3.30 2.24
3.07 3.51 2.28
8.46 1.24 7.56

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.38 2.90 8.20 1.06 1.02 11.00 2.65 1.45 2.17 1.69 1.03 10.00 1.73 2.11 1.48 2.65 1.01 12.60 1.13 5.40 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00
9.80 1.05 8.30 1.08 3.45 1.32 2.79 1.45 1.90 2.00 1.53 2.54 1.34 3.32 1.16 5.70 1.13 6.55 1.04 12.00
3.48 1.29 2.81 1.44 1.98 1.88 1.55 2.50 1.36 3.13 1.15 4.61 1.11 5.18
1.27 3.96 1.14 6.09 1.39 3.13 1.76 2.13 1.21 4.71 1.36 3.26 1.66 2.31 1.48 2.74 1.13 6.51 1.70 2.22 1.50 2.68 1.34 3.37 1.13 6.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.20 4.20 1.90 1.90 1.12 5.55 1.12 5.80 1.08 7.00
2.83 1.43 1.95 1.85 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
3.00 1.39 2.02 1.84 1.46 2.75 1.13 4.89 1.09 5.60
1.75 2.15 1.46 2.82 1.18 5.22 1.58 2.47 1.41 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.69 2.10 1.28 3.45
3.85 1.26 2.75 1.45 1.73 2.11 1.28 3.68 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
1.74 2.06
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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