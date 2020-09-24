Нэшвилл
1:0
Конец матча
Стадион: Ниссан
Ди Си Юнайтед
37' Желтая карточкаКаноуз Расселл
45' Вторая желтая карточкаКаноуз Расселл
1:0
70' ГолDaniel Rios
79' Желтая карточкаTaylor Washington
20
Годой
Анибал
29
Мьюл
Алекс
14
Daniel
Rios
24
Хамид
Билл
91
Фишер
Онил
15
Бирнбом
Стив
28
Мора
Хосеф
11
Асад
Ямиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мьюл АлексПолузащитник
-
14 Daniel RiosНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Eric MillerЗащитник
- Полузащитник
-
-
19 Alan Winn
-
27 Brian Anunga
-
-
-
18 Jack Maher
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йоу ГриффинНападающий
-
50 Сорга ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Ben Olsen
Ход матча
37'
45'
70'
1:0
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маккарти Дакс
|1
|0.1
|2.
|Мукхтар Хани
|1
|0.1
|3.
|Dominique Badji
|1
|0.1
|4.
|David Romney
|1
|0.1
|5.
|Аккам Давид
|1
|0.1
|6.
|Годой Анибал
|1
|0.1
|7.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0.1
|8.
|Daniel Rios
|1
|0.1
|9.
|Abu Danladi
|1
|0.1
|10.
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Федерико Игуаин
|2
|0.18
|2.
|Камара Ола
|2 (1)
|0.18
|3.
|Брийян Фредерик
|1
|0.09
|4.
|Грессель Юлиан
|1
|0.09
|5.
|Сорга Эрик
|1
|0.09
|6.
|Йоу Гриффин
|1
|0.09
|7.
|Морено Хуниор
|0
|0
|8.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|9.
|Фелипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловитц Дэниел
|4
|0
|2.
|Маккарти Дакс
|2
|0
|3.
|Годой Анибал
|2
|0
|4.
|Анибаба Жалил
|1
|0
|5.
|Dominique Badji
|1
|0
|6.
|David Romney
|1
|0
|7.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|8.
|Мьюл Алекс
|1
|0
|9.
|Abu Danladi
|1
|0
|10.
|Taylor Washington
|1
|0
|11.
|Bryan Bekeles1
|1
|0
|12.
|Alistair Johnston
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каноуз Расселл
|3
|1
|2.
|Фелипе
|4
|0
|3.
|Морено Хуниор
|1
|1
|4.
|Брийян Фредерик
|2
|0
|5.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|6.
|Абу Мохаммед
|1
|0
|7.
|Флорес Эдисон
|1
|0
|8.
|Грессель Юлиан
|1
|0
|9.
|Асад Ямиль
|1
|0
|10.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|11.
|Сегура Улисес
|1
|0
|12.
|Паредес Кевин
|1
|0
|13.
|Mohamed Abu Hasheesh
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нэшвилл
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Ди Си Юнайтед
|12.5% (1)
|0
|0
|0
|37.5% (3)
|50% (4)
Предыдущие игры
Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити
Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити Лоудаун Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Питтсбург Риверхаундз Нэшвилл 1:0 Бирмингем Легион
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:4 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|4:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|2.65
|1.44
|—
|—
|6.60
|1.09
|—
|—
|1.37
|2.95
|—
|—
|2.25
|1.64
|1.88
|1.92
|1.07
|7.50
|1.74
|2.10
|1.32
|3.20
|1.02
|11.00
|1.08
|6.90
|1.01
|12.60
|1.01
|14.00
|1.03
|9.90
|8.90
|1.07
|—
|—
|7.30
|1.10
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.27
|1.65
|—
|—
|1.72
|2.24
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.25
|4.05
|1.09
|7.60
|1.08
|8.50
|1.01
|16.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.16
|1.11
|—
|—
|3.37
|1.31
|—
|—
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.90
|1.96
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.33
|3.26
|1.12
|5.03
|1.10
|5.35
|—
|—
|—
|—
|3.35
|1.35
|1.99
|1.88
|2.28
|1.67
|1.82
|2.04
|1.44
|2.86
|1.40
|3.09
|1.48
|2.74
|1.93
|1.96
|1.15
|5.86
|1.53
|2.62
|1.43
|3.00
|1.26
|4.12
|—
|—
|1.10
|8.06
|—
|—
|—
|—