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Нэшвилл
1:0
Конец матча

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
37' Желтая карточка
Каноуз Расселл
45' Вторая желтая карточка
Каноуз Расселл
1:0
70' Гол
Daniel Rios
79' Желтая карточка
Taylor Washington
90'+10
1
Joe
Willis
12
Alistair
Johnston
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
23
Taylor
Washington
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
9
Dominique
Badji
21
Derrick
Jones
29
Мьюл
Алекс
14
Daniel
Rios
24
Хамид
Билл
91
Фишер
Онил
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
28
Мора
Хосеф
31
Грессель
Юлиан
4
Каноуз
Расселл
5
Морено
Хуниор
11
Асад
Ямиль
9
Камара
Ола
20
Ривас
Хельмин
Нэшвилл
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
4-4-2

Ход матча

21'
Alan Winn
Dominique Badji
 
37'
 
Каноуз Расселл
45'
 
Каноуз Расселл
46'
 
Ньеман Моузес
Ривас Хельмин
62'
Леаль Рэндэлл
Маккарти Дакс
 
70'
Daniel Rios
(David Romney)
1:0
71'
 
Одои-Атсем Крис
Фишер Онил
71'
 
Федерико Игуаин
Камара Ола
78'
 
Йоу Гриффин
Грессель Юлиан
79'
Taylor Washington
 
83'
 
Сорга Эрик
Асад Ямиль
83'
Анибаба Жалил
Мьюл Алекс
 

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маккарти Дакс 1 0.1
2. Мукхтар Хани 1 0.1
3. Dominique Badji 1 0.1
4. David Romney 1 0.1
5. Аккам Давид 1 0.1
6. Годой Анибал 1 0.1
7. Леаль Рэндэлл 1 0.1
8. Daniel Rios 1 0.1
9. Abu Danladi 1 0.1
10. Ловитц Дэниел 0 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Федерико Игуаин 2 0.18
2. Камара Ола 2 (1) 0.18
3. Брийян Фредерик 1 0.09
4. Грессель Юлиан 1 0.09
5. Сорга Эрик 1 0.09
6. Йоу Гриффин 1 0.09
7. Морено Хуниор 0 0
8. Бирнбом Стив 0 0
9. Фелипе 0 0

Карточки

Нэшвилл
# Игрок      
1. Ловитц Дэниел 4 0
2. Маккарти Дакс 2 0
3. Годой Анибал 2 0
4. Анибаба Жалил 1 0
5. Dominique Badji 1 0
6. David Romney 1 0
7. Леаль Рэндэлл 1 0
8. Мьюл Алекс 1 0
9. Abu Danladi 1 0
10. Taylor Washington 1 0
11. Bryan Bekeles1 1 0
12. Alistair Johnston 1 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Каноуз Расселл 3 1
2. Фелипе 4 0
3. Морено Хуниор 1 1
4. Брийян Фредерик 2 0
5. Федерико Игуаин 1 0
6. Абу Мохаммед 1 0
7. Флорес Эдисон 1 0
8. Грессель Юлиан 1 0
9. Асад Ямиль 1 0
10. Бирнбом Стив 1 0
11. Сегура Улисес 1 0
12. Паредес Кевин 1 0
13. Mohamed Abu Hasheesh 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нэшвилл 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Ди Си Юнайтед 12.5% (1) 0 0 0 37.5% (3) 50% (4)

Предыдущие игры

Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -
Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити
Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити Лоудаун Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Питтсбург Риверхаундз Нэшвилл 1:0 Бирмингем Легион
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:4 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 4:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Каноуз Расселл получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Каноуз Расселл получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Dominique Badji уходит с поля. Alan Winn выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nissan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.05 11.50 44.00
1.04 9.50 59.00
2.07 3.42 3.64
1.83 3.68 4.32
2.51 2.32 4.77

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.65 1.44 6.60 1.09 1.37 2.95 2.25 1.64 1.88 1.92 1.07 7.50 1.74 2.10 1.32 3.20 1.02 11.00 1.08 6.90 1.01 12.60 1.01 14.00 1.03 9.90
8.90 1.07 7.30 1.10 3.00 1.40 2.27 1.65 1.72 2.24 1.35 3.26 1.25 4.05 1.09 7.60 1.08 8.50 1.01 16.75
5.16 1.11 3.37 1.31 2.66 1.49 1.90 1.96 1.48 2.69 1.33 3.26 1.12 5.03 1.10 5.35
3.35 1.35 1.99 1.88 2.28 1.67 1.82 2.04 1.44 2.86 1.40 3.09 1.48 2.74 1.93 1.96 1.15 5.86 1.53 2.62 1.43 3.00 1.26 4.12 1.10 8.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.18 4.50 1.76 2.07 1.11 5.80 1.09 6.60 1.07 7.50
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
2.88 1.42 1.94 1.92 1.43 2.84 1.11 5.19
1.63 2.36 1.38 3.19 1.13 6.54 1.50 2.72 1.36 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.30
3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
1.88 1.89
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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