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Колорадо Рэпидс
5:0
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
35' Гол
Бассетт Коул
38' Желтая карточка
Акоста Келлин
43' Желтая карточка
Жудсон
44' Желтая карточка
Шиньяшики Андре
2:0
50' Гол
Льюис Джонатан
3:0
70' Гол в свои ворота
Томпсон Томми
4:0
80' Гол
Мескида Николас
5:0
84' Гол
Шиньяшики Андре
86' Желтая карточка
Хюсен Дэнни
90'+1
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Трасти
Остон
13
Винс
Сэмюэл
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
52
Гальван
Бриан
26
Бассетт
Коул
7
Льюис
Джонатан
99
Шиньяшики
Андре
17
Даниель
Вега
22
Томпсон
Томми
23
Юнгвирт
Флориан
15
Бисон
Таннер
27
Лопес
Маркос
IV
93
Жудсон
10
Эспиноса
Кристиан
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
21
Фьерро
Карлос
25
Риос
Андрес
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1

Ход матча

35'
Бассетт Коул
(Прайс Джек)
1:0
38'
Акоста Келлин
 
43'
 
Жудсон
44'
Шиньяшики Андре
 
46'
 
Вондоловски Крис
Кауэлл Кейд
50'
Льюис Джонатан
(Акоста Келлин)
2:0
61'
Келли Джереми
Розенберри Киган
 
61'
Мескида Николас
Акоста Келлин
 
63'
 
Хюсен Дэнни
Риос Андрес
63'
 
Салинас Ши
Лопес Маркос IV
64'
 
Казаишвили Валерий
Фьерро Карлос
68'
Мур Дрю
Гальван Бриан
 
68'
Бенезе Николя
Льюис Джонатан
 
70'
Томпсон Томми
3:0
70'
 
Марье Поль
Эспиноса Кристиан
75'
Уорнер Коллен
Прайс Джек
 
80'
Мескида Николас
(Трасти Остон)
4:0
84'
Шиньяшики Андре
(Бассетт Коул)
5:0
86'
 
Хюсен Дэнни

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бассетт Коул 4 0.36
2. Льюис Джонатан 4 0.36
3. Камара Кей 2 0.18
4. Рубио Диего 2 0.18
5. Шиньяшики Андре 2 0.18
6. Винс Сэмюэл 1 0.09
7. Мескида Николас 1 0.09
8. Акоста Келлин 1 0.09
9. Гальван Бриан 1 0.09
10. Абубакар Лалас 1 0.09
11. Намли Юнес 0 0
12. Бенезе Николя 0 0
13. Прайс Джек 0 0
14. Трасти Остон 0 0
15. Келли Джереми 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вондоловски Крис 4 (2) 0.36
2. Казаишвили Валерий 2 0.18
3. Эспиноса Кристиан 1 0.09
4. Фьерро Карлос 1 0.09
5. Салинас Ши 1 0.09
6. Хюсен Дэнни 1 0.09
7. Риос Андрес 1 0.09
8. Аланис Освальдо 1 0.09
9. Кауэлл Кейд 1 0.09
10. Эрикссон Магнус 0 0
11. Томпсон Томми 0 0
12. Лопес Маркос IV 0 0
13. Юилл Джексон 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 3 1
2. Акоста Келлин 4 0
3. Рубио Диего 3 0
4. Абубакар Лалас 3 0
5. Уилсон Дэнни 0 1
6. Камара Кей 1 0
7. Мур Дрю 1 0
8. Бенезе Николя 1 0
9. Ирвин Клинт 1 0
10. Льюис Джонатан 1 0
11. Бассетт Коул 1 0
12. Шиньяшики Андре 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Юнгвирт Флориан 4 0
2. Эспиноса Кристиан 2 0
3. Лима Ник 2 0
4. Юилл Джексон 2 0
5. Жудсон 2 0
6. Эрикссон Магнус 1 0
7. Хюсен Дэнни 1 0
8. Фьерро Карлос 1 0
9. Риос Андрес 1 0
10. Аланис Освальдо 1 0
11. Томпсон Томми 1 0
12. Марье Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колорадо Рэпидс 20% (3) 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 33.33% (5)
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 7.69% (1) 0 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:4 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 4:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Шиньяшики Андре получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Жудсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Акоста Келлин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Бассетт Коул бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.01 19.00 65.00
1.53 4.80 5.40
1.78 4.16 4.02
1.26 5.37 16.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.05 12.00 1.01 4.60 1.17 4.50 1.17 2.80 1.40 2.14 1.67 1.91 1.89 1.37 2.95 1.40 2.80 1.05 8.50 1.12 5.60 1.30 3.30 1.03 10.00
14.00 1.02 6.10 1.13 5.10 1.18 2.83 1.44 2.25 1.66 1.79 2.13 1.44 2.83 1.32 3.45 1.15 5.60 1.12 6.35 1.04 11.25
4.65 1.15 3.97 1.22 2.52 1.54 2.01 1.85 1.63 2.33 1.33 3.27 1.24 3.81 1.09 5.60 1.11 5.16
5.19 1.18 2.46 1.58 3.72 1.29 2.50 1.57 2.45 1.59 2.04 1.85 1.60 2.43 1.40 3.07 1.30 3.70 1.63 2.35 1.38 3.16 1.24 4.25 1.11 7.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.85 1.90 2.70 1.42 1.13 5.40 1.28 3.45 1.11 5.80
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.20 4.55
3.55 1.28 2.52 1.54 1.66 2.27 1.24 3.82 1.15 4.65
1.72 2.19 1.44 2.91 1.16 5.69 1.47 2.78 1.34 3.39 1.50 2.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.64 1.59 2.21 1.35 2.95
5.80 1.14 4.30 1.22 2.19 1.68 1.63 2.28 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
1.56 2.39
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
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