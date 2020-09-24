Колорадо Рэпидс
5:0
Конец матча
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
35' ГолБассетт Коул
38' Желтая карточкаАкоста Келлин
43' Желтая карточкаЖудсон
44' Желтая карточкаШиньяшики Андре
2:0
50' ГолЛьюис Джонатан
3:0
70' Гол в свои воротаТомпсон Томми
4:0
80' ГолМескида Николас
5:0
84' ГолШиньяшики Андре
86' Желтая карточкаХюсен Дэнни
13
Винс
Сэмюэл
19
Прайс
Джек
26
Бассетт
Коул
17
Даниель
Вега
15
Бисон
Таннер
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
25
Риос
Андрес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Винне ДекланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Марье ПольЗащитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
35'
1:0
38'
43'
44'
50'
2:0
68'
70'
3:0
80'
4:0
84'
5:0
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бассетт Коул
|4
|0.36
|2.
|Льюис Джонатан
|4
|0.36
|3.
|Камара Кей
|2
|0.18
|4.
|Рубио Диего
|2
|0.18
|5.
|Шиньяшики Андре
|2
|0.18
|6.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.09
|7.
|Мескида Николас
|1
|0.09
|8.
|Акоста Келлин
|1
|0.09
|9.
|Гальван Бриан
|1
|0.09
|10.
|Абубакар Лалас
|1
|0.09
|11.
|Намли Юнес
|0
|0
|12.
|Бенезе Николя
|0
|0
|13.
|Прайс Джек
|0
|0
|14.
|Трасти Остон
|0
|0
|15.
|Келли Джереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вондоловски Крис
|4 (2)
|0.36
|2.
|Казаишвили Валерий
|2
|0.18
|3.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.09
|4.
|Фьерро Карлос
|1
|0.09
|5.
|Салинас Ши
|1
|0.09
|6.
|Хюсен Дэнни
|1
|0.09
|7.
|Риос Андрес
|1
|0.09
|8.
|Аланис Освальдо
|1
|0.09
|9.
|Кауэлл Кейд
|1
|0.09
|10.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|11.
|Томпсон Томми
|0
|0
|12.
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|13.
|Юилл Джексон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|3
|1
|2.
|Акоста Келлин
|4
|0
|3.
|Рубио Диего
|3
|0
|4.
|Абубакар Лалас
|3
|0
|5.
|Уилсон Дэнни
|0
|1
|6.
|Камара Кей
|1
|0
|7.
|Мур Дрю
|1
|0
|8.
|Бенезе Николя
|1
|0
|9.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|10.
|Льюис Джонатан
|1
|0
|11.
|Бассетт Коул
|1
|0
|12.
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юнгвирт Флориан
|4
|0
|2.
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|3.
|Лима Ник
|2
|0
|4.
|Юилл Джексон
|2
|0
|5.
|Жудсон
|2
|0
|6.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|7.
|Хюсен Дэнни
|1
|0
|8.
|Фьерро Карлос
|1
|0
|9.
|Риос Андрес
|1
|0
|10.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|11.
|Томпсон Томми
|1
|0
|12.
|Марье Поль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колорадо Рэпидс
|20% (3)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7.69% (1)
|0
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:4 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|4:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|7.77
|1.05
|12.00
|1.01
|4.60
|1.17
|—
|—
|4.50
|1.17
|—
|—
|2.80
|1.40
|—
|—
|2.14
|1.67
|1.91
|1.89
|1.37
|2.95
|—
|—
|1.40
|2.80
|1.05
|8.50
|1.12
|5.60
|1.30
|3.30
|1.03
|10.00
|—
|—
|14.00
|1.02
|6.10
|1.13
|—
|—
|5.10
|1.18
|—
|—
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.79
|2.13
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.32
|3.45
|1.15
|5.60
|1.12
|6.35
|1.04
|11.25
|—
|—
|—
|—
|4.65
|1.15
|—
|—
|3.97
|1.22
|—
|—
|2.52
|1.54
|—
|—
|2.01
|1.85
|—
|—
|1.63
|2.33
|—
|—
|1.33
|3.27
|1.24
|3.81
|1.09
|5.60
|1.11
|5.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.19
|1.18
|2.46
|1.58
|3.72
|1.29
|2.50
|1.57
|2.45
|1.59
|2.04
|1.85
|1.60
|2.43
|1.40
|3.07
|1.30
|3.70
|1.63
|2.35
|1.38
|3.16
|1.24
|4.25
|—
|—
|1.11
|7.44
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|1.85
|1.90
|—
|—
|2.70
|1.42
|—
|—
|1.13
|5.40
|—
|—
|1.28
|3.45
|1.11
|5.80
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.32
|3.38
|1.20
|4.55
|3.55
|1.28
|—
|—
|2.52
|1.54
|—
|—
|1.66
|2.27
|—
|—
|1.24
|3.82
|1.15
|4.65
|1.72
|2.19
|1.44
|2.91
|1.16
|5.69
|1.47
|2.78
|1.34
|3.39
|1.50
|2.73
|—
|—
|—
|—