Нью-Йорк Сити
4:0
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Цинциннати
1:0
1' ГолМитрицэ Александру
2:0
25' ГолТиннерхольм Антон
34' Желтая карточкаКалленс Александр
3:0
43' ГолМитрицэ Александру
61' Желтая карточкаМатаррита Рональд
64' Желтая карточкаУостон Кендаль
71' Желтая карточкаМедунянин Харис
78' Желтая карточкаКастельянос Валентин
4:0
88' ГолМедина Хесус
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
18
Ричи
Спенсер
24
Амайя
Фрэнки
96
Гутман
Эндрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
14 Торрес ХуанПолузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амайя ФрэнкиПолузащитник
-
96 Гутман ЭндрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
1'
25'
43'
64'
71'
71'
88'
4:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиннерхольм Антон
|3
|0.25
|2.
|Ринг Александр
|3
|0.25
|3.
|Митрицэ Александру
|2
|0.17
|4.
|Медина Хесус
|2
|0.17
|5.
|Эбер Араужо
|1
|0.08
|6.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.08
|7.
|Паркс Китон
|1
|0.08
|8.
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|9.
|Маккей-Стивен Гари
|0
|0
|10.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|11.
|Сэндс Джеймс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медунянин Харис
|1
|0.08
|2.
|Кубо Юя
|1
|0.08
|3.
|Васкес Брэндон
|1
|0.08
|4.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.08
|5.
|Регаттен Адриен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Калленс Александр
|5
|0
|2.
|Сэндс Джеймс
|5
|0
|3.
|Кастельянос Валентин
|4
|0
|4.
|Тиннерхольм Антон
|3
|0
|5.
|Ринг Александр
|2
|0
|6.
|Шано Максим
|2
|0
|7.
|Паркс Китон
|2
|0
|8.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|9.
|Эбер Араужо
|1
|0
|10.
|Матаррита Рональд
|1
|0
|11.
|Медина Хесус
|1
|0
|12.
|Скалли Джозеф
|1
|0
|13.
|Асеведо Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|5
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|5
|0
|3.
|Уостон Кендаль
|4
|0
|4.
|Станко Калеб
|3
|0
|5.
|Медунянин Харис
|2
|0
|6.
|Ван дер Верфф Майкел
|2
|0
|7.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|8.
|Петтерссон Том
|1
|0
|9.
|Кубо Юя
|1
|0
|10.
|Эйлаш Фатей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|Цинциннати
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати
Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.00
|1.02
|8.30
|1.06
|9.50
|1.03
|2.75
|1.42
|2.15
|1.70
|6.80
|1.08
|1.69
|2.17
|1.49
|2.55
|—
|—
|2.30
|1.58
|—
|—
|1.13
|5.30
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.18
|10.00
|—
|—
|1.03
|10.00
|11.50
|1.04
|9.50
|1.06
|3.68
|1.29
|2.83
|1.44
|—
|—
|1.97
|1.92
|—
|—
|1.51
|2.60
|—
|—
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.15
|5.60
|—
|—
|1.12
|6.40
|—
|—
|1.03
|11.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.97
|1.07
|3.44
|1.30
|2.67
|1.46
|—
|—
|1.87
|1.90
|—
|—
|1.48
|2.60
|—
|—
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.14
|5.47
|—
|—
|1.11
|6.29
|—
|—
|1.03
|11.22
|1.03
|11.22
|1.01
|18.59
|1.01
|18.97
|—
|—
|—
|—
|3.82
|1.29
|2.93
|1.44
|2.29
|1.68
|6.99
|1.12
|2.86
|1.45
|2.45
|1.59
|2.01
|1.87
|2.10
|1.79
|1.73
|2.18
|1.36
|3.30
|1.88
|2.00
|1.19
|5.00
|1.42
|2.99
|1.40
|3.05
|1.16
|5.67
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.03
|1.83
|—
|—
|2.65
|1.44
|—
|—
|1.14
|5.30
|—
|—
|1.76
|2.00
|—
|—
|—
|—
|1.10
|6.25
|3.10
|1.37
|—
|—
|1.99
|1.82
|—
|—
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.15
|5.55
|—
|—
|1.10
|6.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.40
|—
|—
|1.89
|1.85
|—
|—
|1.41
|2.77
|—
|—
|1.12
|5.65
|—
|—
|1.09
|6.55
|—
|—
|1.01
|13.88
|1.01
|14.51
|3.20
|1.39
|2.63
|1.53
|2.06
|1.83
|1.65
|2.35
|2.53
|1.55
|2.07
|1.81
|1.60
|2.42
|1.39
|3.11
|1.55
|2.55
|1.32
|3.53
|—
|—
|—
|—