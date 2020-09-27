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Нью-Йорк Сити
4:0
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
1:0
1' Гол
Митрицэ Александру
2:0
25' Гол
Тиннерхольм Антон
34' Желтая карточка
Калленс Александр
3:0
43' Гол
Митрицэ Александру
61' Желтая карточка
Матаррита Рональд
64' Желтая карточка
Уостон Кендаль
71' Желтая карточка
Медунянин Харис
78' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
4:0
88' Гол
Медина Хесус
90'+3
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
29
Тажури-Шради
Исмаэль
28
Митрицэ
Александру
8
Ринг
Александр
11
Кастельянос
Валентин
18
Ричи
Спенсер
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
2
Уостон
Кендаль
3
Петтерссон
Том
36
Гайаю
Джозеф-Клод
6
Медунянин
Харис
24
Амайя
Фрэнки
96
Гутман
Эндрю
8
Крус
Аллан
19
Васкес
Брэндон
10
Локадия
Юрген
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Цинциннати
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиннерхольм Антон 3 0.25
2. Ринг Александр 3 0.25
3. Митрицэ Александру 2 0.17
4. Медина Хесус 2 0.17
5. Эбер Араужо 1 0.08
6. Тажури-Шради Исмаэль 1 0.08
7. Паркс Китон 1 0.08
8. Моралес Максимильяно 0 0
9. Маккей-Стивен Гари 0 0
10. Матаррита Рональд 0 0
11. Сэндс Джеймс 0 0
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медунянин Харис 1 0.08
2. Кубо Юя 1 0.08
3. Васкес Брэндон 1 0.08
4. Амайя Фрэнки 1 0.08
5. Регаттен Адриен 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Калленс Александр 5 0
2. Сэндс Джеймс 5 0
3. Кастельянос Валентин 4 0
4. Тиннерхольм Антон 3 0
5. Ринг Александр 2 0
6. Шано Максим 2 0
7. Паркс Китон 2 0
8. Тораринссон Гудмундур 1 0
9. Эбер Араужо 1 0
10. Матаррита Рональд 1 0
11. Медина Хесус 1 0
12. Скалли Джозеф 1 0
13. Асеведо Николас 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 5 0
2. Амайя Фрэнки 5 0
3. Уостон Кендаль 4 0
4. Станко Калеб 3 0
5. Медунянин Харис 2 0
6. Ван дер Верфф Майкел 2 0
7. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
8. Петтерссон Том 1 0
9. Кубо Юя 1 0
10. Эйлаш Фатей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1)
 Цинциннати 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати
Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати МЛС Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.02 16.00 44.00
1.57 4.20 6.05
1.53 4.07 6.70
1.20 6.80 15.72

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.02 8.30 1.06 9.50 1.03 2.75 1.42 2.15 1.70 6.80 1.08 1.69 2.17 1.49 2.55 2.30 1.58 1.13 5.30 1.23 3.90 1.02 11.00 1.18 10.00 1.03 10.00
11.50 1.04 9.50 1.06 3.68 1.29 2.83 1.44 1.97 1.92 1.51 2.60 1.36 3.20 1.15 5.60 1.12 6.40 1.03 11.75
9.29 1.05 7.97 1.07 3.44 1.30 2.67 1.46 1.87 1.90 1.48 2.60 1.33 3.25 1.14 5.47 1.11 6.29 1.03 11.22 1.03 11.22 1.01 18.59 1.01 18.97
3.82 1.29 2.93 1.44 2.29 1.68 6.99 1.12 2.86 1.45 2.45 1.59 2.01 1.87 2.10 1.79 1.73 2.18 1.36 3.30 1.88 2.00 1.19 5.00 1.42 2.99 1.40 3.05 1.16 5.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.03 1.83 2.65 1.44 1.14 5.30 1.76 2.00 1.10 6.25
3.10 1.37 1.99 1.82 1.44 2.77 1.15 5.55 1.10 6.85
2.81 1.40 1.89 1.85 1.41 2.77 1.12 5.65 1.09 6.55 1.01 13.88 1.01 14.51
3.20 1.39 2.63 1.53 2.06 1.83 1.65 2.35 2.53 1.55 2.07 1.81 1.60 2.42 1.39 3.11 1.55 2.55 1.32 3.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.68 2.11 1.28 3.55
3.85 1.26 2.77 1.44 1.70 2.15 1.30 3.52 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
1.96 1.82
Букмекер Да Нет
4.50 1.37
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
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