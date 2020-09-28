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Нью-Йорк Ред Буллз
4:1
Конец матча

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
0:1
4' Гол
Кркич Боян
1:1
14' Гол
Барлоу Том
2:1
35' Гол
Барлоу Том
37' Желтая карточка
Бинкс Луис
3:1
56' Гол
Ройер Даниэль
4:1
57' Гол
Гамарра Алехандро
90' Красная карточка
Бинкс Луис
90'+3
1
Йенсен
Давид
39
Эгбо
Мандела
15
Нилис
Шон
26
Паркер
Тим
6
Данкан
Кайл
22
Вало
Флориан
23
Кассерес
Кристиан
8
Страуд
Джаред
10
Гамарра
Алехандро
77
Ройер
Даниэль
74
Барлоу
Том
23
Диоп
Клемент
15
Бро-Гийяр
Закари
7
Фанни
Род
5
Бинкс
Луис
22
Райтала
Юкка
21
Лаппалайнен
Ласси
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
25
Масьель
Эмануэль
37
Урути
Максимлиано
9
Кркич
Боян
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Монреаль Импакт
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ройер Даниэль 3 0.25
2. Барлоу Том 2 0.17
3. Гамарра Алехандро 1 0.08
4. Минс Бенджамин 1 0.08
5. Фернандес Омир 1 0.08
6. Эгбо Мандела 1 (1) 0.08
7. Лонг Аарон 1 0.08
8. Вало Флориан 1 0.08
9. Данкан Кайл 1 0.08
10. Уайт Брайан 1 0.08
11. Пендан Джейсон 0 0
12. Кассерес Кристиан 0 0
Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киото Ромель 5 0.42
2. Тайдер Сафир 4 (3) 0.33
3. Лаппалайнен Ласси 2 0.17
4. Кркич Боян 1 0.08
5. Ваньяма Виктор 1 0.08
6. Пьетт Самуэль 1 0.08
7. Оквонкво Орджи 1 0.08
8. Камашо Руди 1 0.08
9. Масьель Эмануэль 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Паркер Тим 1 1
2. Тарек Амро 2 0
3. Лонг Аарон 2 0
4. Кассерес Кристиан 2 0
5. Пендан Джейсон 1 0
6. Данкан Кайл 1 0
7. Нилис Шон 1 0
Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Бинкс Луис 4 1
2. Камашо Руди 2 1
3. Масьель Эмануэль 2 1
4. Киото Ромель 1 1
5. Ваньяма Виктор 2 0
6. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
7. Тайдер Сафир 1 0
8. Урути Максимлиано 1 0
9. Пьетт Самуэль 1 0
10. Бро-Гийяр Закари 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Ред Буллз 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 38.46% (5) 0 15.38% (2)
 Монреаль Импакт 31.25% (5) 6.25% (1) 25% (4) 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -
Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Монреаль Импакт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт МЛС
Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Монреаль Импакт МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Монреаль Импакт Лига Чемпионов КОНКАКАФ Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Лига Чемпионов КОНКАКАФ Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:3 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Luis Binks получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Барлоу Том бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Барлоу Том бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Кркич Боян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.25 4.80 14.00
1.58 4.40 5.30
1.63 4.13 5.12
1.30 4.95 13.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
11.00 1.02 4.40 1.18 3.60 1.27 8.50 1.05 2.05 1.77 1.80 2.01 3.75 1.25 1.25 3.70 1.95 1.80 1.07 7.40 1.01 12.60 1.03 10.00
15.25 1.02 13.50 1.03 4.90 1.19 3.84 1.27 2.39 1.64 1.87 1.95 1.54 2.51 1.29 3.68 1.22 4.40 1.09 7.70
10.16 1.04 9.29 1.05 4.28 1.21 3.44 1.30 2.20 1.65 1.74 2.06 1.48 2.60 1.24 3.94 1.19 4.55 1.07 7.97 1.06 8.58 1.02 14.52 1.01 14.92 1.00 26.69 1.00 27.06
4.97 1.20 2.77 1.49 4.02 1.26 2.13 1.77 1.87 2.02 2.44 1.59 5.17 1.18 2.68 1.50 3.66 1.30 2.45 1.59 2.00 1.88 1.73 2.18 1.46 2.82 1.88 2.00 2.09 1.79 1.74 2.18 1.37 3.22 1.20 4.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.33 1.61 3.05 1.35 1.20 4.30 1.85 1.90 1.12 5.55
3.60 1.29 2.45 1.55 1.60 2.34 1.24 4.05 1.15 5.35
3.20 1.32 2.19 1.63 1.53 2.40 1.19 4.35 1.13 5.40 1.03 11.17 1.02 11.84 1.00 26.14 1.00 26.76
3.06 1.41 2.42 1.61 1.85 2.05 2.71 1.49 2.22 1.71 1.71 2.22 1.45 2.86 1.71 2.22 1.43 2.96 1.15 5.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.92 1.83 1.44 2.70
4.90 1.18 3.45 1.31 1.95 1.85 1.44 2.77 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.10 6.25
1.73 2.07
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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