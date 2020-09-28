Нью-Йорк Ред Буллз
4:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Монреаль Импакт
0:1
4' ГолКркич Боян
1:1
14' ГолБарлоу Том
2:1
35' ГолБарлоу Том
37' Желтая карточкаБинкс Луис
3:1
56' ГолРойер Даниэль
4:1
57' ГолГамарра Алехандро
90' Красная карточкаБинкс Луис
39
Эгбо
Мандела
15
Нилис
Шон
26
Паркер
Тим
22
Вало
Флориан
74
Барлоу
Том
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Эгбо МанделаЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
-
22 Вало ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт БрайанНападающий
-
11 Тетте СамуэлНападающий
-
-
Главный тренер: Chris Armas
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Яо КарифаЗащитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
-
28 Шоме ШамитПолузащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
-
Главный тренер: Анри Тьерри
Ход матча
4'
0:1
14'
1:1
35'
2:1
37'
56'
57'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ройер Даниэль
|3
|0.25
|2.
|Барлоу Том
|2
|0.17
|3.
|Гамарра Алехандро
|1
|0.08
|4.
|Минс Бенджамин
|1
|0.08
|5.
|Фернандес Омир
|1
|0.08
|6.
|Эгбо Мандела
|1 (1)
|0.08
|7.
|Лонг Аарон
|1
|0.08
|8.
|Вало Флориан
|1
|0.08
|9.
|Данкан Кайл
|1
|0.08
|10.
|Уайт Брайан
|1
|0.08
|11.
|Пендан Джейсон
|0
|0
|12.
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киото Ромель
|5
|0.42
|2.
|Тайдер Сафир
|4 (3)
|0.33
|3.
|Лаппалайнен Ласси
|2
|0.17
|4.
|Кркич Боян
|1
|0.08
|5.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.08
|6.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.08
|7.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.08
|8.
|Камашо Руди
|1
|0.08
|9.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паркер Тим
|1
|1
|2.
|Тарек Амро
|2
|0
|3.
|Лонг Аарон
|2
|0
|4.
|Кассерес Кристиан
|2
|0
|5.
|Пендан Джейсон
|1
|0
|6.
|Данкан Кайл
|1
|0
|7.
|Нилис Шон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бинкс Луис
|4
|1
|2.
|Камашо Руди
|2
|1
|3.
|Масьель Эмануэль
|2
|1
|4.
|Киото Ромель
|1
|1
|5.
|Ваньяма Виктор
|2
|0
|6.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|7.
|Тайдер Сафир
|1
|0
|8.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|9.
|Пьетт Самуэль
|1
|0
|10.
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Ред Буллз
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|0
|15.38% (2)
|Монреаль Импакт
|31.25% (5)
|6.25% (1)
|25% (4)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Монреаль Импакт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Монреаль Импакт МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Монреаль Импакт Лига Чемпионов КОНКАКАФ Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Лига Чемпионов КОНКАКАФ Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.40
|1.18
|3.60
|1.27
|—
|—
|8.50
|1.05
|2.05
|1.77
|1.80
|2.01
|—
|—
|3.75
|1.25
|—
|—
|1.25
|3.70
|—
|—
|1.95
|1.80
|—
|—
|1.07
|7.40
|—
|—
|1.01
|12.60
|—
|—
|—
|—
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|15.25
|1.02
|13.50
|1.03
|4.90
|1.19
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.39
|1.64
|—
|—
|1.87
|1.95
|—
|—
|1.54
|2.51
|—
|—
|1.29
|3.68
|—
|—
|1.22
|4.40
|—
|—
|1.09
|7.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|4.28
|1.21
|3.44
|1.30
|—
|—
|2.20
|1.65
|—
|—
|1.74
|2.06
|—
|—
|1.48
|2.60
|—
|—
|1.24
|3.94
|—
|—
|1.19
|4.55
|—
|—
|1.07
|7.97
|—
|—
|1.06
|8.58
|—
|—
|1.02
|14.52
|1.01
|14.92
|1.00
|26.69
|1.00
|27.06
|—
|—
|—
|—
|4.97
|1.20
|—
|—
|2.77
|1.49
|4.02
|1.26
|2.13
|1.77
|1.87
|2.02
|2.44
|1.59
|5.17
|1.18
|2.68
|1.50
|3.66
|1.30
|2.45
|1.59
|2.00
|1.88
|1.73
|2.18
|1.46
|2.82
|1.88
|2.00
|2.09
|1.79
|1.74
|2.18
|1.37
|3.22
|1.20
|4.83
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|2.33
|1.61
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.20
|4.30
|—
|—
|1.85
|1.90
|—
|—
|—
|—
|1.12
|5.55
|—
|—
|—
|—
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.24
|4.05
|—
|—
|1.15
|5.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.19
|1.63
|—
|—
|1.53
|2.40
|—
|—
|1.19
|4.35
|—
|—
|1.13
|5.40
|—
|—
|1.03
|11.17
|1.02
|11.84
|1.00
|26.14
|1.00
|26.76
|—
|—
|3.06
|1.41
|2.42
|1.61
|1.85
|2.05
|2.71
|1.49
|2.22
|1.71
|1.71
|2.22
|1.45
|2.86
|1.71
|2.22
|1.43
|2.96
|1.15
|5.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—