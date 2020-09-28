Торонто
3:1
Конец матча
Стадион: Rentschler Field
Коламбус Кру
28' Желтая карточкаАлтидор Жози
0:1
40' Гол в свои воротаМавинга Крис
1:1
48' ГолАлтидор Жози
2:1
59' ГолПосуэло Алехандро
60' Желтая карточкаСелараян Лукас
67' Желтая карточкаМоррис Эйдан
3:1
77' ГолЛарьи Ричи
86' Желтая карточкаДельгадо Марко
22
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
20
Акинола
Айо
17
Алтидор
Жози
1
Ром
Элой
11
Зардес
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
28'
40'
0:1
48'
59'
60'
67'
77'
3:1
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|6
|0.5
|2.
|Посуэло Алехандро
|5 (2)
|0.42
|3.
|Пьятти Пабло
|3
|0.25
|4.
|Ларьи Ричи
|3
|0.25
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0.17
|6.
|Делеон Ник
|1
|0.08
|7.
|Осорио Джонатан
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зардес Гьяси
|8
|0.67
|2.
|Селараян Лукас
|4
|0.33
|3.
|Сантуш Педру
|3
|0.25
|4.
|Мохтар Юнес
|2
|0.17
|5.
|Этьенн Дерик
|1
|0.08
|6.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.08
|7.
|Эйлаш Фатей
|1
|0.08
|8.
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|9.
|Хименес Эктор
|0
|0
|10.
|Artur Moraes III
|0
|0
|11.
|Диас Луис III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пьятти Пабло
|3
|0
|2.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|3.
|Алтидор Жози
|2
|0
|4.
|Делеон Ник
|2
|0
|5.
|Ауро Альваро
|2
|0
|6.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|7.
|Симан Лоран
|1
|0
|8.
|Дельгадо Марко
|1
|0
|9.
|Ларьи Ричи
|1
|0
|10.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
|11.
|Нельсон Джейден
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менса Джонатан
|3
|0
|2.
|Сантуш Педру
|2
|0
|3.
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|4.
|Artur Moraes III
|2
|0
|5.
|Ром Элой
|1
|0
|6.
|Аффул Харрисон
|1
|0
|7.
|Мохтар Юнес
|1
|0
|8.
|Хименес Эктор
|1
|0
|9.
|Селараян Лукас
|1
|0
|10.
|Зардес Гьяси
|1
|0
|11.
|Уильямс Джош
|1
|0
|12.
|Кейта Абубакар II
|1
|0
|13.
|Диас Луис III
|1
|0
|14.
|Моррис Эйдан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|Коламбус Кру
|0
|25% (5)
|5% (1)
|30% (6)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +11 =5 -4Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто
Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +12 =5 -3Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати
Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Торонто: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Коламбус Кру: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Торонто 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:0 Торонто МЛС Торонто 5:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:1 Торонто МЛС Торонто 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Коламбус Кру МЛС Торонто 0:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:3 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:0 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:3 Торонто МЛС Торонто 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 3:1 Торонто Товарищеские матчи Коламбус Кру 2:0 Торонто МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.50
|1.04
|9.60
|1.05
|3.60
|1.30
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.58
|2.41
|—
|—
|1.37
|3.15
|—
|—
|1.18
|5.05
|—
|—
|1.14
|5.85
|—
|—
|1.04
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.97
|1.07
|7.01
|1.09
|3.44
|1.30
|—
|—
|2.67
|1.46
|—
|—
|1.89
|1.88
|—
|—
|1.49
|2.57
|—
|—
|1.34
|3.19
|—
|—
|1.15
|5.25
|—
|—
|1.12
|5.98
|—
|—
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|1.01
|17.50
|1.01
|17.88
|—
|—
|—
|—
|5.11
|1.18
|2.67
|1.50
|3.53
|1.32
|2.35
|1.64
|1.93
|1.96
|1.67
|2.28
|1.43
|2.95
|1.47
|2.80
|2.65
|1.51
|2.19
|1.72
|1.72
|2.19
|1.47
|2.77
|1.31
|3.57
|1.17
|5.36
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—