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Торонто
3:1
Конец матча

Стадион:
Коламбус Кру
0'
28' Желтая карточка
Алтидор Жози
0:1
40' Гол в свои ворота
Мавинга Крис
1:1
48' Гол
Алтидор Жози
2:1
59' Гол
Посуэло Алехандро
60' Желтая карточка
Селараян Лукас
67' Желтая карточка
Моррис Эйдан
3:1
77' Гол
Ларьи Ричи
86' Желтая карточка
Дельгадо Марко
90'+6
16
Вестберг
Квентин
22
Ларьи
Ричи
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
21
Осорио
Джонатан
20
Акинола
Айо
8
Дельгадо
Марко
10
Посуэло
Алехандро
7
Пьятти
Пабло
17
Алтидор
Жози
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
16
Хименес
Эктор
18
Берхальтер
Себастьян
8
Artur
Moraes
III
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
7
Сантуш
Педру
11
Зардес
Гьяси
Торонто
4-1-4-1
Коламбус Кру
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 6 0.5
2. Посуэло Алехандро 5 (2) 0.42
3. Пьятти Пабло 3 0.25
4. Ларьи Ричи 3 0.25
5. Алтидор Жози 2 0.17
6. Делеон Ник 1 0.08
7. Осорио Джонатан 1 0.08
Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зардес Гьяси 8 0.67
2. Селараян Лукас 4 0.33
3. Сантуш Педру 3 0.25
4. Мохтар Юнес 2 0.17
5. Этьенн Дерик 1 0.08
6. Нэйджби Дарлингтон 1 0.08
7. Эйлаш Фатей 1 0.08
8. Валенсуэла Мильтон 0 0
9. Хименес Эктор 0 0
10. Artur Moraes III 0 0
11. Диас Луис III 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Пьятти Пабло 3 0
2. Посуэло Алехандро 3 0
3. Алтидор Жози 2 0
4. Делеон Ник 2 0
5. Ауро Альваро 2 0
6. Брэдли Майкл 1 0
7. Симан Лоран 1 0
8. Дельгадо Марко 1 0
9. Ларьи Ричи 1 0
10. Фрейзер Лайам 1 0
11. Нельсон Джейден 1 0
Коламбус Кру
# Игрок      
1. Менса Джонатан 3 0
2. Сантуш Педру 2 0
3. Валенсуэла Мильтон 2 0
4. Artur Moraes III 2 0
5. Ром Элой 1 0
6. Аффул Харрисон 1 0
7. Мохтар Юнес 1 0
8. Хименес Эктор 1 0
9. Селараян Лукас 1 0
10. Зардес Гьяси 1 0
11. Уильямс Джош 1 0
12. Кейта Абубакар II 1 0
13. Диас Луис III 1 0
14. Моррис Эйдан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 14.29% (3) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 4.76% (1) 23.81% (5)
 Коламбус Кру 0 25% (5) 5% (1) 30% (6) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто
Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати
Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Торонто: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Коламбус Кру: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Торонто 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 3:3 Торонто МЛС Торонто 0:2 Коламбус Кру МЛС
Торонто 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:0 Торонто МЛС Торонто 5:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:1 Торонто МЛС Торонто 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Коламбус Кру МЛС Торонто 0:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:3 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:0 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:3 Торонто МЛС Торонто 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 3:1 Торонто Товарищеские матчи Коламбус Кру 2:0 Торонто МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:3 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Мавинга Крис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    28'
    Алтидор Жози получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rentschler Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.44 3.48 2.82
2.36 3.34 3.06
1.31 4.54 17.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.04 9.60 1.05 3.60 1.30 3.00 1.40 2.04 1.86 1.58 2.41 1.37 3.15 1.18 5.05 1.14 5.85 1.04 11.00
7.97 1.07 7.01 1.09 3.44 1.30 2.67 1.46 1.89 1.88 1.49 2.57 1.34 3.19 1.15 5.25 1.12 5.98 1.04 10.16 1.03 11.22 1.01 17.50 1.01 17.88
5.11 1.18 2.67 1.50 3.53 1.32 2.35 1.64 1.93 1.96 1.67 2.28 1.43 2.95 1.47 2.80 2.65 1.51 2.19 1.72 1.72 2.19 1.47 2.77 1.31 3.57 1.17 5.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.10 1.37 2.04 1.78 1.45 2.75 1.16 5.25 1.11 6.75
2.85 1.39 1.92 1.82 1.43 2.70 1.13 5.40 1.10 6.21 1.01 13.31 1.01 13.94
1.93 1.96 1.58 2.46 1.25 4.13 1.64 2.35 1.45 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.76 2.06 1.33 3.32 1.20 4.55

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.76 2.03
Где смотреть матч Торонто 3:1 Коламбус Кру онлайн

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