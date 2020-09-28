Филадельфия Юнион
1:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Subaru Park
Интер Майами
5' Желтая карточкаРейес Андрес
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
32
Реал
Мэттью
31
Роублс
Луис
22
Свит
Бен
13
Ульоа
Виктор
12
Агудело
Хуан
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Реал МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
24 Оравец МатейЗащитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
14 Де Врис ДжекПолузащитник
-
20 Нгалина МишиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
-
31 Роублс ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Агудело ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Diego Alonso
Ход матча
5'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|7
|0.58
|2.
|Фонтана Энтони
|3
|0.25
|3.
|Бедойя Алехандро
|2
|0.17
|4.
|Ааронсон Бренден
|2
|0.17
|5.
|Илсиньо Перейра
|1
|0.08
|6.
|Реал Мэттью
|1
|0.08
|7.
|Вагнер Кай
|1
|0.08
|8.
|Сантос Сержио II
|1
|0.08
|9.
|Вутен Эндрю
|0
|0
|10.
|Гэддис Рэймон
|0
|0
|11.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|12.
|Маккензи Марк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агудело Хуан
|3
|0.25
|2.
|Писарро Родольфо
|2
|0.17
|3.
|Шеа Брек
|2
|0.17
|4.
|Морган Льюис
|2
|0.17
|5.
|Карранса Хулиан
|2
|0.17
|6.
|Свит Бен
|0
|0
|7.
|Пеллегрини Матиас
|0
|0
|8.
|Ульоа Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|3.
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|4.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|5.
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|6.
|Маккензи Марк
|2
|0
|7.
|Илсиньо Перейра
|1
|0
|8.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|9.
|Кривэлл Уоррен
|1
|0
|10.
|Блэйк Андре
|1
|0
|11.
|Эллиотт Джек
|1
|0
|12.
|Фонтана Энтони
|1
|0
|13.
|Мбезо Оливье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рейес Андрес
|6
|1
|2.
|Пирес Леандро
|4
|0
|3.
|Свит Бен
|3
|0
|4.
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|5.
|Агудело Хуан
|1
|1
|6.
|Писарро Родольфо
|2
|0
|7.
|Карранса Хулиан
|2
|0
|8.
|Матуиди Блез
|1
|0
|9.
|Шеа Брек
|1
|0
|10.
|Роублс Луис
|1
|0
|11.
|Трапп Уилл
|1
|0
|12.
|Чапман Джей
|1
|0
|13.
|Пеллегрини Матиас
|1
|0
|14.
|Робинсон Робби
|1
|0
|15.
|Нилис Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|38.89% (7)
|11.11% (2)
|Интер Майами
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион
Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион
Интер Майами Последние 13 матчей: + = -Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Интер Майами: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.77
|1.05
|9.10
|1.05
|2.75
|1.42
|2.90
|1.38
|—
|—
|1.58
|2.30
|1.79
|2.03
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.17
|4.70
|1.05
|8.50
|1.03
|9.60
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|11.25
|1.04
|9.90
|1.05
|3.72
|1.28
|2.83
|1.44
|—
|—
|1.97
|1.83
|—
|—
|1.59
|2.39
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.19
|4.95
|1.15
|5.60
|1.05
|11.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.58
|1.06
|7.97
|1.07
|3.75
|1.26
|2.98
|1.38
|—
|—
|2.02
|1.77
|—
|—
|1.60
|2.30
|—
|—
|1.40
|2.89
|1.19
|4.55
|1.15
|5.25
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|1.01
|16.73
|1.01
|17.11
|—
|—
|—
|—
|4.11
|1.26
|3.17
|1.39
|2.42
|1.61
|2.06
|1.84
|1.83
|2.05
|1.61
|2.41
|1.50
|2.71
|1.41
|3.04
|—
|—
|1.15
|5.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.08
|1.70
|—
|—
|2.02
|1.79
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.14
|5.20
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.46
|2.72
|1.16
|5.55
|1.11
|6.40
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.35
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.48
|2.54
|1.16
|4.81
|1.11
|5.91
|1.02
|12.15
|1.02
|12.79
|3.25
|1.38
|2.68
|1.51
|2.11
|1.80
|1.67
|2.30
|1.48
|2.79
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—