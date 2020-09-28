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Филадельфия Юнион
3:0
Конец матча

Стадион:
Интер Майами
0'
5' Желтая карточка
Рейес Андрес
1:0
25' Гол
Фонтана Энтони
46' Желтая карточка
Сантос Сержио II
2:0
69' Гол
Илсиньо Перейра
2:0
77' Не забитый пенальти
Игуаин Гонсало
3:0
90' Гол
Ааронсон Бренден
90'+10
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
4
Маккензи
Марк
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
22
Ааронсон
Бренден
10
Монтейру
Жамиру
21
Фонтана
Энтони
23
Пржибылко
Каспер
17
Сантос
Сержио
II
31
Роублс
Луис
5
Фигаль
Хорхе
3
Рейес
Андрес
26
Пирес
Леандро
22
Свит
Бен
13
Ульоа
Виктор
8
Матуиди
Блез
7
Морган
Льюис
10
Писарро
Родольфо
12
Агудело
Хуан
9
Игуаин
Гонсало
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Интер Майами
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 7 0.58
2. Фонтана Энтони 4 0.33
3. Ааронсон Бренден 3 0.25
4. Бедойя Алехандро 2 0.17
5. Илсиньо Перейра 2 0.17
6. Реал Мэттью 1 0.08
7. Вагнер Кай 1 0.08
8. Сантос Сержио II 1 0.08
9. Вутен Эндрю 0 0
10. Гэддис Рэймон 0 0
11. Мартинес Хосе Андрес 0 0
12. Маккензи Марк 0 0
Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агудело Хуан 3 0.25
2. Писарро Родольфо 2 0.17
3. Шеа Брек 2 0.17
4. Морган Льюис 2 0.17
5. Карранса Хулиан 2 0.17
6. Свит Бен 0 0
7. Пеллегрини Матиас 0 0
8. Ульоа Виктор 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Бедойя Алехандро 4 0
2. Мартинес Хосе Андрес 4 0
3. Монтейру Жамиру 4 0
4. Глеснес Якоб 2 0
5. Гэддис Рэймон 2 0
6. Маккензи Марк 2 0
7. Илсиньо Перейра 1 0
8. Пржибылко Каспер 1 0
9. Кривэлл Уоррен 1 0
10. Блэйк Андре 1 0
11. Эллиотт Джек 1 0
12. Фонтана Энтони 1 0
13. Мбезо Оливье 1 0
14. Сантос Сержио II 1 0
Интер Майами
# Игрок      
1. Рейес Андрес 6 1
2. Пирес Леандро 4 0
3. Свит Бен 3 0
4. Фигаль Хорхе 3 0
5. Агудело Хуан 1 1
6. Писарро Родольфо 2 0
7. Карранса Хулиан 2 0
8. Матуиди Блез 1 0
9. Шеа Брек 1 0
10. Роублс Луис 1 0
11. Трапп Уилл 1 0
12. Чапман Джей 1 0
13. Пеллегрини Матиас 1 0
14. Робинсон Робби 1 0
15. Нилис Дилан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 9.52% (2) 19.05% (4) 14.29% (3) 4.76% (1) 38.1% (8) 14.29% (3)
Интер Майами 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 0

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион
Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион
Интер Майами Последние 13 матчей: + = -
Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед
Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Интер Майами: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Фонтана Энтони бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Рейес Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Subaru Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.01 20.00 77.00
2.72 3.44 2.57
2.31 3.44 3.07
1.42 3.89 12.13

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.77 1.05 9.10 1.05 2.80 1.40 2.90 1.38 1.70 2.08 1.79 2.03 1.57 2.40 1.08 7.00 1.17 4.70 1.07 7.50 1.03 9.60 1.03 10.00
11.25 1.04 9.90 1.05 3.72 1.28 2.83 1.44 1.97 1.83 1.59 2.39 1.37 3.15 1.19 4.95 1.15 5.60 1.05 11.75
8.58 1.06 7.97 1.07 3.75 1.26 2.98 1.38 2.02 1.77 1.60 2.30 1.40 2.89 1.19 4.55 1.15 5.25 1.05 9.29 1.04 10.16 1.01 16.73 1.01 17.11
7.40 1.11 2.62 1.52 2.16 1.75 1.68 2.26 1.44 2.88 1.56 2.53 1.33 3.43 1.12 6.83 1.50 2.71 1.25 4.10 1.15 5.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.08 1.70 2.02 1.79 1.22 4.00 1.14 5.20 1.02 11.00
3.04 1.38 2.06 1.76 1.46 2.72 1.16 5.55 1.11 6.40
3.04 1.35 2.05 1.72 1.48 2.54 1.16 4.81 1.11 5.91 1.02 12.15 1.02 12.79
1.83 2.05 1.52 2.64 1.21 4.65 1.67 2.30 1.48 2.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
4.05 1.24 2.79 1.44 1.77 2.05 1.31 3.45 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
1.68 2.15
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
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