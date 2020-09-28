Миннесота Юнайтед
Позже
Стадион: Allianz Field
Реал Солт-Лейк
77
Гаспер
Чейз
17
Лод
Робин
16
Камара
Кей
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
14
Онуоха
Недум
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
16 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Эммингс ФредВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хакон ТомасПолузащитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
-
23 Тойе МейсонНападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лод Робин
|4
|0.36
|2.
|Молино Кевин
|4 (1)
|0.36
|3.
|Финлей Итан
|2
|0.18
|4.
|Гаспер Чейз
|1
|0.09
|5.
|Дотсон Хассани
|1
|0.09
|6.
|Хейс Джекори
|1
|0.09
|7.
|Тойе Мейсон
|1
|0.09
|8.
|Грегуш Ян
|0
|0
|9.
|Метанир Ромен
|0
|0
|10.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|11.
|Emanuel Reynoso2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|5
|0.45
|2.
|Руснак Альберт
|3 (2)
|0.27
|3.
|Мерам Джастин
|3
|0.27
|4.
|Бэрд Кори
|2
|0.18
|5.
|Чанг Майкель
|1
|0.09
|6.
|Росси Джузеппе
|1
|0.09
|7.
|Руис Пабло
|1
|0.09
|8.
|Глэд Джастин
|1
|0.09
|9.
|Джонсон Сэм
|1
|0.09
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аха Хосе
|5
|0
|2.
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|3.
|Гаспер Чейз
|4
|0
|4.
|Метанир Ромен
|2
|1
|5.
|Грегуш Ян
|1
|1
|6.
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|7.
|Лод Робин
|2
|0
|8.
|Дотсон Хассани
|2
|0
|9.
|Амарилья Луис
|1
|0
|10.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|11.
|Хакон Томас
|1
|0
|12.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бекерман Кайл
|4
|1
|2.
|Бэрд Кори
|4
|0
|3.
|Крейлах Дамир
|3
|0
|4.
|Глэд Джастин
|3
|0
|5.
|Эррера Аарон
|3
|0
|6.
|Тоя Донни
|2
|0
|7.
|Джонсон Сэм
|2
|0
|8.
|Мартинес Дуглас
|0
|1
|9.
|Руис Пабло
|1
|0
|10.
|Мерам Джастин
|1
|0
|11.
|Чанг Майкель
|1
|0
|12.
|Луис Эвертон II
|1
|0
|13.
|Холт Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Миннесота Юнайтед
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Реал Солт-Лейк
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|0
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|50% (9)
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас
Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.90
|1.16
|4.00
|1.22
|2.41
|1.53
|2.14
|1.71
|1.94
|1.86
|1.73
|2.11
|1.59
|2.35
|1.30
|3.30
|1.23
|3.95
|1.09
|6.50
|1.08
|7.10
|1.01
|12.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|16.25
|1.01
|14.75
|1.02
|5.25
|1.18
|4.05
|1.25
|2.56
|1.57
|—
|—
|1.96
|1.86
|—
|—
|1.61
|2.35
|1.33
|3.38
|1.25
|4.05
|1.10
|7.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.55
|1.19
|3.75
|1.26
|2.36
|1.57
|—
|—
|1.87
|1.90
|—
|—
|1.55
|2.41
|1.29
|3.51
|1.22
|4.16
|1.09
|7.01
|1.08
|7.46
|1.02
|12.97
|1.02
|13.40
|1.00
|22.79
|1.00
|23.15
|—
|—
|—
|—
|5.28
|1.18
|—
|—
|2.51
|1.57
|2.22
|1.71
|1.93
|1.96
|1.69
|2.26
|1.55
|2.56
|—
|—
|1.21
|4.81
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|2.41
|1.53
|—
|—
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.22
|3.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.16
|5.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.39
|1.29
|—
|—
|2.33
|1.56
|—
|—
|1.58
|2.29
|—
|—
|1.22
|3.99
|1.15
|4.99
|1.03
|10.09
|1.03
|10.09
|1.00
|22.80
|1.00
|23.38
|—
|—
|3.08
|1.41
|2.44
|1.60
|1.85
|2.05
|1.59
|2.47
|1.40
|3.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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