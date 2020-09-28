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Миннесота Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Реал Солт-Лейк
97
Сен
Клер
Дейн
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
21
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
5
Хейс
Джекори
8
Грегуш
Ян
10
Emanuel
Reynoso2
31
Дотсон
Хассани
17
Лод
Робин
16
Камара
Кей
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
30
Сильва
Марсело
14
Онуоха
Недум
15
Глэд
Джастин
6
Руис
Пабло
8
Крейлах
Дамир
16
Чанг
Майкель
11
Руснак
Альберт
9
Мерам
Джастин
12
Мартинес
Дуглас
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лод Робин 4 0.36
2. Молино Кевин 4 (1) 0.36
3. Финлей Итан 2 0.18
4. Гаспер Чейз 1 0.09
5. Дотсон Хассани 1 0.09
6. Хейс Джекори 1 0.09
7. Тойе Мейсон 1 0.09
8. Грегуш Ян 0 0
9. Метанир Ромен 0 0
10. Эдвардс Рахим 0 0
11. Emanuel Reynoso2 0 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 5 0.45
2. Руснак Альберт 3 (2) 0.27
3. Мерам Джастин 3 0.27
4. Бэрд Кори 2 0.18
5. Чанг Майкель 1 0.09
6. Росси Джузеппе 1 0.09
7. Руис Пабло 1 0.09
8. Глэд Джастин 1 0.09
9. Джонсон Сэм 1 0.09

Карточки

Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 5 0
2. Боксолл Михаэл 4 0
3. Гаспер Чейз 4 0
4. Метанир Ромен 2 1
5. Грегуш Ян 1 1
6. Алонсо Освальдо 2 0
7. Лод Робин 2 0
8. Дотсон Хассани 2 0
9. Амарилья Луис 1 0
10. Тойе Мейсон 1 0
11. Хакон Томас 1 0
12. Emanuel Reynoso2 1 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Бекерман Кайл 4 1
2. Бэрд Кори 4 0
3. Крейлах Дамир 3 0
4. Глэд Джастин 3 0
5. Эррера Аарон 3 0
6. Тоя Донни 2 0
7. Джонсон Сэм 2 0
8. Мартинес Дуглас 0 1
9. Руис Пабло 1 0
10. Мерам Джастин 1 0
11. Чанг Майкель 1 0
12. Луис Эвертон II 1 0
13. Холт Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Миннесота Юнайтед 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3)
 Реал Солт-Лейк 5.56% (1) 11.11% (2) 0 22.22% (4) 11.11% (2) 50% (9)

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас
Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед МЛС
Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 4:2 Реал Солт-Лейк МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Реал Солт-Лейк
2.02
4.15
3.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.80 3.45
1.89 3.75 3.35
2.02 3.88 3.72
1.88 3.90 3.81
1.89 4.15 3.85

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
12.00 1.01 4.90 1.16 4.00 1.22 2.41 1.53 2.14 1.71 1.94 1.86 1.73 2.11 1.59 2.35 1.30 3.30 1.23 3.95 1.09 6.50 1.08 7.10 1.01 12.00
16.25 1.01 14.75 1.02 5.25 1.18 4.05 1.25 2.56 1.57 1.96 1.86 1.61 2.35 1.33 3.38 1.25 4.05 1.10 7.40
11.22 1.03 10.16 1.04 4.55 1.19 3.75 1.26 2.36 1.57 1.87 1.90 1.55 2.41 1.29 3.51 1.22 4.16 1.09 7.01 1.08 7.46 1.02 12.97 1.02 13.40 1.00 22.79 1.00 23.15
5.28 1.18 2.51 1.57 2.22 1.71 1.93 1.96 1.69 2.26 1.55 2.56 1.21 4.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.41 1.53 1.61 2.31 1.22 3.95
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.16 5.20
3.39 1.29 2.33 1.56 1.58 2.29 1.22 3.99 1.15 4.99 1.03 10.09 1.03 10.09 1.00 22.80 1.00 23.38
3.08 1.41 2.44 1.60 1.85 2.05 1.59 2.47 1.40 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
5.20 1.17 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.49 2.45
1.57 2.36
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
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