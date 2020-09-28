Миннесота Юнайтед
0:0
Конец матча
Стадион: Allianz Field
Реал Солт-Лейк
32' Желтая карточкаРуис Пабло
37' Желтая карточкаМетанир Ромен
85' Желтая карточкаГлэд Джастин
77
Гаспер
Чейз
16
Камара
Кей
17
Лод
Робин
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
14
Онуоха
Недум
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Камара КейНападающий
-
17 Лод РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Эммингс ФредВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хакон ТомасПолузащитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
-
23 Тойе МейсонНападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Ход матча
32'
37'
78'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лод Робин
|4
|0.33
|2.
|Молино Кевин
|4 (1)
|0.33
|3.
|Финлей Итан
|2
|0.17
|4.
|Гаспер Чейз
|1
|0.08
|5.
|Дотсон Хассани
|1
|0.08
|6.
|Хейс Джекори
|1
|0.08
|7.
|Тойе Мейсон
|1
|0.08
|8.
|Грегуш Ян
|0
|0
|9.
|Метанир Ромен
|0
|0
|10.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|11.
|Emanuel Reynoso2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|5
|0.42
|2.
|Руснак Альберт
|3 (2)
|0.25
|3.
|Мерам Джастин
|3
|0.25
|4.
|Бэрд Кори
|2
|0.17
|5.
|Чанг Майкель
|1
|0.08
|6.
|Росси Джузеппе
|1
|0.08
|7.
|Руис Пабло
|1
|0.08
|8.
|Глэд Джастин
|1
|0.08
|9.
|Джонсон Сэм
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аха Хосе
|5
|0
|2.
|Метанир Ромен
|3
|1
|3.
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|4.
|Гаспер Чейз
|4
|0
|5.
|Грегуш Ян
|1
|1
|6.
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|7.
|Лод Робин
|2
|0
|8.
|Дотсон Хассани
|2
|0
|9.
|Амарилья Луис
|1
|0
|10.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|11.
|Хакон Томас
|1
|0
|12.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бекерман Кайл
|4
|1
|2.
|Глэд Джастин
|4
|0
|3.
|Бэрд Кори
|4
|0
|4.
|Крейлах Дамир
|3
|0
|5.
|Эррера Аарон
|3
|0
|6.
|Руис Пабло
|2
|0
|7.
|Тоя Донни
|2
|0
|8.
|Джонсон Сэм
|2
|0
|9.
|Мартинес Дуглас
|0
|1
|10.
|Мерам Джастин
|1
|0
|11.
|Чанг Майкель
|1
|0
|12.
|Луис Эвертон II
|1
|0
|13.
|Холт Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Миннесота Юнайтед
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Реал Солт-Лейк
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|0
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|50% (9)
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас
Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|1.14
|5.20
|—
|—
|12.00
|1.01
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|4.00
|1.22
|—
|—
|1.03
|10.00
|2.14
|1.71
|1.94
|1.86
|1.73
|2.11
|1.03
|10.00
|1.30
|3.30
|1.07
|7.50
|1.09
|6.50
|1.08
|7.10
|1.01
|12.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|16.25
|1.01
|—
|—
|14.75
|1.02
|—
|—
|5.25
|1.18
|—
|—
|4.05
|1.25
|—
|—
|2.56
|1.57
|—
|—
|1.96
|1.86
|—
|—
|1.61
|2.35
|1.33
|3.38
|1.25
|4.05
|1.10
|7.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.22
|1.03
|—
|—
|10.16
|1.04
|—
|—
|4.55
|1.19
|—
|—
|3.75
|1.26
|—
|—
|2.36
|1.57
|—
|—
|1.87
|1.90
|—
|—
|1.55
|2.41
|1.29
|3.51
|1.22
|4.16
|1.09
|7.01
|1.08
|7.46
|1.02
|12.97
|1.02
|13.40
|1.00
|22.79
|1.00
|23.15
|2.04
|1.84
|1.70
|2.24
|1.35
|3.33
|1.77
|2.12
|1.19
|4.93
|1.38
|3.19
|1.43
|2.95
|1.78
|2.11
|1.14
|6.01
|1.85
|2.02
|1.61
|2.42
|1.47
|2.78
|1.19
|5.00
|—
|—
|1.21
|4.81
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|1.87
|1.87
|—
|—
|2.41
|1.53
|—
|—
|1.13
|5.40
|—
|—
|1.22
|3.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.16
|5.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.39
|1.29
|—
|—
|2.33
|1.56
|—
|—
|1.58
|2.29
|—
|—
|1.22
|3.99
|1.15
|4.99
|1.03
|10.09
|1.03
|10.09
|1.00
|22.80
|1.00
|23.38
|1.68
|2.27
|1.41
|3.04
|1.14
|6.03
|1.49
|2.73
|1.35
|3.32
|1.40
|3.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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