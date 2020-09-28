Даллас
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Тойота
Орландо Сити
20
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
29
Хара
Франко
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
17
Нани
Луиш
- Основной состав
-
20 Jimmy MaurerВратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 John Nelson
-
-
31 Dante Sealy
-
-
16 Ricardo Pepi
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
77 РобиньоПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хара Франко
|5
|0.5
|2.
|Harold Mosquera
|4
|0.4
|3.
|Ricardo Pepi
|1
|0.1
|4.
|Циглер Рето
|1 (1)
|0.1
|5.
|Ryan Hollingshead
|1
|0.1
|6.
|Andres Ricaurte
|1
|0.1
|7.
|Пико Фабрис
|1
|0.1
|8.
|Jesus Ferreira
|1
|0.1
|9.
|Michael Barrios
|0
|0
|10.
|Акоста Бриан
|0
|0
|11.
|Брессан Матеус
|0
|0
|12.
|Bryan Reynolds
|0
|0
|13.
|John Nelson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|6
|0.55
|2.
|Нани Луиш
|4
|0.36
|3.
|Мишель Бенжи
|4
|0.36
|4.
|Дайк Дэрил
|3
|0.27
|5.
|Перейра Маурисио
|2
|0.18
|6.
|Урсо Жуниор
|2
|0.18
|7.
|Акинделе Тешо
|2
|0.18
|8.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|9.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|10.
|Тейшейра Руан
|0
|0
|11.
|Перея Андрес
|0
|0
|12.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Сантос
|5
|0
|2.
|Michael Barrios
|3
|0
|3.
|Акоста Бриан
|1
|1
|4.
|Хара Франко
|2
|0
|5.
|Jesus Ferreira
|2
|0
|6.
|Брессан Матеус
|1
|0
|7.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|8.
|Сервания Брандон
|1
|0
|9.
|Bryan Reynolds
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перейра Маурисио
|3
|0
|2.
|Тейшейра Руан
|3
|0
|3.
|Мендес Джегсон
|3
|0
|4.
|Росель Ориоль
|2
|0
|5.
|Шлегель Родриго
|2
|0
|6.
|Перея Андрес
|2
|0
|7.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|8.
|Карлос Антонио
|1
|0
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|10.
|Урсо Жуниор
|1
|0
|11.
|Гальесе Педро
|1
|0
|12.
|Смит Кайл
|1
|0
|13.
|Янссон Робин
|1
|0
|14.
|Мишель Бенжи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Даллас
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|Орландо Сити
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: + = -Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед
Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити
Последние игры между собой
Даллас: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|1:4 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.50
|1.18
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.25
|1.60
|2.01
|1.80
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.50
|2.48
|1.23
|3.85
|1.20
|4.20
|1.06
|7.60
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|14.75
|1.02
|13.50
|1.03
|4.80
|1.19
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.38
|1.65
|—
|—
|1.84
|1.99
|—
|—
|1.53
|2.53
|1.28
|3.75
|1.22
|4.40
|1.08
|8.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|4.28
|1.21
|3.44
|1.30
|—
|—
|2.24
|1.63
|—
|—
|1.77
|2.02
|—
|—
|1.50
|2.54
|1.25
|3.85
|1.19
|4.55
|1.08
|7.46
|1.06
|8.58
|1.02
|14.15
|1.02
|14.55
|1.00
|25.69
|1.00
|26.06
|—
|—
|—
|—
|5.26
|1.18
|—
|—
|2.83
|1.47
|2.43
|1.60
|2.16
|1.74
|1.91
|1.98
|1.69
|2.24
|1.56
|2.51
|—
|—
|1.21
|4.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|3.50
|1.27
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.18
|4.40
|1.14
|5.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.23
|4.20
|1.15
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.31
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.20
|4.23
|1.14
|5.19
|1.03
|10.09
|1.02
|11.46
|1.00
|24.69
|1.00
|25.29
|—
|—
|3.03
|1.41
|2.40
|1.61
|1.83
|2.06
|1.57
|2.48
|1.39
|3.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—