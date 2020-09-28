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Даллас
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Орландо Сити
0' 10'
20
Jimmy
Maurer
12
Ryan
Hollingshead
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
14
Bryan
Reynolds
5
Тьяго
Сантос
8
Акоста
Бриан
21
Michael
Barrios
10
Andres
Ricaurte
11
Harold
Mosquera
29
Хара
Франко
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
8
Мендес
Джегсон
11
Урсо
Жуниор
9
Мюллер
Крис
10
Перейра
Маурисио
17
Нани
Луиш
13
Акинделе
Тешо
Даллас
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хара Франко 5 0.5
2. Harold Mosquera 4 0.4
3. Ricardo Pepi 1 0.1
4. Циглер Рето 1 (1) 0.1
5. Ryan Hollingshead 1 0.1
6. Andres Ricaurte 1 0.1
7. Пико Фабрис 1 0.1
8. Jesus Ferreira 1 0.1
9. Michael Barrios 0 0
10. Акоста Бриан 0 0
11. Брессан Матеус 0 0
12. Bryan Reynolds 0 0
13. John Nelson 0 0
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 6 0.55
2. Нани Луиш 4 0.36
3. Мишель Бенжи 4 0.36
4. Дайк Дэрил 3 0.27
5. Перейра Маурисио 2 0.18
6. Урсо Жуниор 2 0.18
7. Акинделе Тешо 2 0.18
8. Моутинью Жоау 0 0
9. Дуайер Доминик 0 0
10. Тейшейра Руан 0 0
11. Перея Андрес 0 0
12. Моутинью Жоан II 0 0

Карточки

Даллас
# Игрок      
1. Тьяго Сантос 5 0
2. Michael Barrios 3 0
3. Акоста Бриан 1 1
4. Хара Франко 2 0
5. Jesus Ferreira 2 0
6. Брессан Матеус 1 0
7. Помикал Пакстон 1 0
8. Сервания Брандон 1 0
9. Bryan Reynolds 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Перейра Маурисио 3 0
2. Тейшейра Руан 3 0
3. Мендес Джегсон 3 0
4. Росель Ориоль 2 0
5. Шлегель Родриго 2 0
6. Перея Андрес 2 0
7. Моутинью Жоан II 2 0
8. Карлос Антонио 1 0
9. Моутинью Жоау 1 0
10. Урсо Жуниор 1 0
11. Гальесе Педро 1 0
12. Смит Кайл 1 0
13. Янссон Робин 1 0
14. Мишель Бенжи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Даллас 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 6.67% (1) 26.67% (4)
 Орландо Сити 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4) 4.35% (1) 17.39% (4) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед
Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити

Последние игры между собой

Даллас: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Орландо Сити 2:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:0 Даллас МЛС Даллас 4:0 Орландо Сити МЛС
Орландо Сити 0:2 Даллас МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 0:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 1:4 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Орландо Сити
2.35
3.79
2.93
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.35 3.60 2.90
2.25 3.55 2.90
2.26 3.76 2.85
2.34 3.65 2.87
2.30 3.79 2.93

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
11.00 1.02 4.50 1.18 3.50 1.28 2.25 1.60 2.01 1.80 1.77 2.05 1.50 2.48 1.23 3.85 1.20 4.20 1.06 7.60 1.07 7.50
14.75 1.02 13.50 1.03 4.80 1.19 3.75 1.28 2.38 1.65 1.84 1.99 1.53 2.53 1.28 3.75 1.22 4.40 1.08 8.00
10.16 1.04 9.29 1.05 4.28 1.21 3.44 1.30 2.24 1.63 1.77 2.02 1.50 2.54 1.25 3.85 1.19 4.55 1.08 7.46 1.06 8.58 1.02 14.15 1.02 14.55 1.00 25.69 1.00 26.06
5.26 1.18 2.83 1.47 2.43 1.60 2.16 1.74 1.91 1.98 1.69 2.24 1.56 2.51 1.21 4.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.50 1.27 2.26 1.64 1.55 2.35 1.18 4.40 1.14 5.20
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
3.26 1.31 2.25 1.60 1.55 2.35 1.20 4.23 1.14 5.19 1.03 10.09 1.02 11.46 1.00 24.69 1.00 25.29
3.03 1.41 2.40 1.61 1.83 2.06 1.57 2.48 1.39 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.70
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
1.58 2.34
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Даллас 0:0 Орландо Сити онлайн

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