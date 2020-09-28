Даллас
0:0
Конец матча
Стадион: Тойота
Орландо Сити
45' Желтая карточкаAndres Ricaurte
57' Желтая карточкаХара Франко
64' Желтая карточкаМендес Джегсон
69' Вторая желтая карточкаМендес Джегсон
87' Желтая карточкаТьяго Сантос
90' Желтая карточкаНани Луиш
20
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
29
Хара
Франко
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
17
Нани
Луиш
- Основной состав
-
20 Jimmy MaurerВратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 John Nelson
-
-
31 Dante Sealy
-
-
16 Ricardo Pepi
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
77 РобиньоПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
45'
57'
64'
69'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хара Франко
|5
|0.45
|2.
|Harold Mosquera
|4
|0.36
|3.
|Ricardo Pepi
|1
|0.09
|4.
|Циглер Рето
|1 (1)
|0.09
|5.
|Ryan Hollingshead
|1
|0.09
|6.
|Andres Ricaurte
|1
|0.09
|7.
|Пико Фабрис
|1
|0.09
|8.
|Jesus Ferreira
|1
|0.09
|9.
|Michael Barrios
|0
|0
|10.
|Акоста Бриан
|0
|0
|11.
|Брессан Матеус
|0
|0
|12.
|Bryan Reynolds
|0
|0
|13.
|John Nelson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|6
|0.5
|2.
|Нани Луиш
|4
|0.33
|3.
|Мишель Бенжи
|4
|0.33
|4.
|Дайк Дэрил
|3
|0.25
|5.
|Перейра Маурисио
|2
|0.17
|6.
|Урсо Жуниор
|2
|0.17
|7.
|Акинделе Тешо
|2
|0.17
|8.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|9.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|10.
|Тейшейра Руан
|0
|0
|11.
|Перея Андрес
|0
|0
|12.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Сантос
|6
|0
|2.
|Хара Франко
|3
|0
|3.
|Michael Barrios
|3
|0
|4.
|Акоста Бриан
|1
|1
|5.
|Jesus Ferreira
|2
|0
|6.
|Andres Ricaurte
|1
|0
|7.
|Брессан Матеус
|1
|0
|8.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|9.
|Сервания Брандон
|1
|0
|10.
|Bryan Reynolds
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Джегсон
|4
|1
|2.
|Перейра Маурисио
|3
|0
|3.
|Тейшейра Руан
|3
|0
|4.
|Росель Ориоль
|2
|0
|5.
|Шлегель Родриго
|2
|0
|6.
|Перея Андрес
|2
|0
|7.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|8.
|Нани Луиш
|1
|0
|9.
|Карлос Антонио
|1
|0
|10.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|11.
|Урсо Жуниор
|1
|0
|12.
|Гальесе Педро
|1
|0
|13.
|Смит Кайл
|1
|0
|14.
|Янссон Робин
|1
|0
|15.
|Мишель Бенжи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Даллас
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|Орландо Сити
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: + = -Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед
Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити
Последние игры между собой
Даллас: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|1.62
|2.20
|—
|—
|11.00
|1.02
|—
|—
|1.08
|7.00
|—
|—
|3.50
|1.28
|—
|—
|1.12
|5.55
|2.01
|1.80
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.01
|12.60
|1.23
|3.85
|1.03
|10.00
|1.06
|7.60
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|14.75
|1.02
|—
|—
|13.50
|1.03
|—
|—
|4.80
|1.19
|—
|—
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.38
|1.65
|—
|—
|1.84
|1.99
|—
|—
|1.53
|2.53
|1.28
|3.75
|1.22
|4.40
|1.08
|8.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|—
|—
|9.29
|1.05
|—
|—
|4.28
|1.21
|—
|—
|3.44
|1.30
|—
|—
|2.24
|1.63
|—
|—
|1.77
|2.02
|—
|—
|1.50
|2.54
|1.25
|3.85
|1.19
|4.55
|1.08
|7.46
|1.06
|8.58
|1.02
|14.15
|1.02
|14.55
|1.00
|25.69
|1.00
|26.06
|1.53
|2.56
|1.30
|3.56
|1.76
|2.15
|1.49
|2.71
|1.36
|3.28
|1.78
|2.11
|1.50
|2.67
|1.47
|2.80
|1.31
|3.61
|1.65
|2.33
|1.44
|2.89
|1.69
|2.24
|1.30
|3.65
|—
|—
|1.21
|4.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|1.27
|3.55
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.25
|3.75
|—
|—
|1.18
|4.40
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.23
|4.20
|1.15
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.31
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.20
|4.23
|1.14
|5.19
|1.03
|10.09
|1.02
|11.46
|1.00
|24.69
|1.00
|25.29
|2.11
|1.78
|1.73
|2.18
|1.35
|3.33
|1.83
|2.06
|1.57
|2.48
|1.39
|3.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—