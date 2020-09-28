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Даллас
0:0
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
45' Желтая карточка
Andres Ricaurte
57' Желтая карточка
Хара Франко
64' Желтая карточка
Мендес Джегсон
69' Вторая желтая карточка
Мендес Джегсон
87' Желтая карточка
Тьяго Сантос
90' Желтая карточка
Нани Луиш
90'+8
20
Jimmy
Maurer
14
Bryan
Reynolds
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
5
Тьяго
Сантос
8
Акоста
Бриан
21
Michael
Barrios
10
Andres
Ricaurte
11
Harold
Mosquera
29
Хара
Франко
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
9
Мюллер
Крис
11
Урсо
Жуниор
8
Мендес
Джегсон
17
Нани
Луиш
13
Акинделе
Тешо
10
Перейра
Маурисио
Даллас
4-2-3-1
Орландо Сити
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хара Франко 5 0.45
2. Harold Mosquera 4 0.36
3. Ricardo Pepi 1 0.09
4. Циглер Рето 1 (1) 0.09
5. Ryan Hollingshead 1 0.09
6. Andres Ricaurte 1 0.09
7. Пико Фабрис 1 0.09
8. Jesus Ferreira 1 0.09
9. Michael Barrios 0 0
10. Акоста Бриан 0 0
11. Брессан Матеус 0 0
12. Bryan Reynolds 0 0
13. John Nelson 0 0
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 6 0.5
2. Нани Луиш 4 0.33
3. Мишель Бенжи 4 0.33
4. Дайк Дэрил 3 0.25
5. Перейра Маурисио 2 0.17
6. Урсо Жуниор 2 0.17
7. Акинделе Тешо 2 0.17
8. Моутинью Жоау 0 0
9. Дуайер Доминик 0 0
10. Тейшейра Руан 0 0
11. Перея Андрес 0 0
12. Моутинью Жоан II 0 0

Карточки

Даллас
# Игрок      
1. Тьяго Сантос 6 0
2. Хара Франко 3 0
3. Michael Barrios 3 0
4. Акоста Бриан 1 1
5. Jesus Ferreira 2 0
6. Andres Ricaurte 1 0
7. Брессан Матеус 1 0
8. Помикал Пакстон 1 0
9. Сервания Брандон 1 0
10. Bryan Reynolds 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Мендес Джегсон 4 1
2. Перейра Маурисио 3 0
3. Тейшейра Руан 3 0
4. Росель Ориоль 2 0
5. Шлегель Родриго 2 0
6. Перея Андрес 2 0
7. Моутинью Жоан II 2 0
8. Нани Луиш 1 0
9. Карлос Антонио 1 0
10. Моутинью Жоау 1 0
11. Урсо Жуниор 1 0
12. Гальесе Педро 1 0
13. Смит Кайл 1 0
14. Янссон Робин 1 0
15. Мишель Бенжи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Даллас 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 6.67% (1) 26.67% (4)
 Орландо Сити 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4) 4.35% (1) 17.39% (4) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед
Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити

Последние игры между собой

Даллас: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Орландо Сити 2:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:0 Даллас МЛС Даллас 4:0 Орландо Сити МЛС
Орландо Сити 0:2 Даллас МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Andres Ricaurte получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 23'
    Тейшейра Руан уходит с поля. Миллер Камаль выходит вместо него
  • 21'
    Harold Mosquera уходит с поля. Пико Фабрис выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.90 1.17 14.00
3.10 1.55 9.20
2.26 3.76 2.85
2.34 3.65 2.87
3.49 2.09 3.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
1.62 2.20 11.00 1.02 1.08 7.00 3.50 1.28 1.12 5.55 2.01 1.80 1.77 2.05 1.01 12.60 1.23 3.85 1.03 10.00 1.06 7.60 1.02 11.00
14.75 1.02 13.50 1.03 4.80 1.19 3.75 1.28 2.38 1.65 1.84 1.99 1.53 2.53 1.28 3.75 1.22 4.40 1.08 8.00
10.16 1.04 9.29 1.05 4.28 1.21 3.44 1.30 2.24 1.63 1.77 2.02 1.50 2.54 1.25 3.85 1.19 4.55 1.08 7.46 1.06 8.58 1.02 14.15 1.02 14.55 1.00 25.69 1.00 26.06
1.53 2.56 1.30 3.56 1.76 2.15 1.49 2.71 1.36 3.28 1.78 2.11 1.50 2.67 1.47 2.80 1.31 3.61 1.65 2.33 1.44 2.89 1.69 2.24 1.30 3.65 1.21 4.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
1.27 3.55 2.26 1.64 1.25 3.75 1.18 4.40 1.03 10.00
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
3.26 1.31 2.25 1.60 1.55 2.35 1.20 4.23 1.14 5.19 1.03 10.09 1.02 11.46 1.00 24.69 1.00 25.29
2.11 1.78 1.73 2.18 1.35 3.33 1.83 2.06 1.57 2.48 1.39 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.70
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
1.58 2.34
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Даллас 0:0 Орландо Сити онлайн

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