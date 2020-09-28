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Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0' 9'
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
20
Депай
Ник
3
Инсуа
Эмилиано
15
Корона
Джо
8
Дос
Сантос
Хонатан
22
Араухо
Хулиан
17
Ллетгет
Себастьян
10
Павон
Кристиан
14
Чичарито
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
3
Арреага
Хавьер
28
Гомес
Еймар
5
Толо
Нуху
4
Свенссон
Густаф
6
Joao
Paulo
I
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
17
Брюин
Уилл
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павон Кристиан 5 (3) 0.45
2. Ллетгет Себастьян 4 0.36
3. Чичарито 1 0.09
4. Корона Джо 1 0.09
5. Стирс Дэниэл 1 0.09
6. Зубак Итан 1 0.09
7. Альварес Эфраин 1 0.09
8. Араухо Хулиан 0 0
9. Инсуа Эмилиано 0 0
10. Фельтшер Рольф 0 0
11. Депай Ник 0 0
12. Вильд Гордон 0 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 7 0.64
2. Моррис Джордан 4 0.36
3. Лодейро Николас 4 (4) 0.36
4. Леердам Келвин 3 0.27
5. Джонс Джовин 2 0.18
6. Joao Paulo I 1 0.09
7. Гомес Еймар 1 0.09
8. Бвана Хендвалла 1 0.09
9. Арреага Хавьер 0 0
10. Рольдан Александер 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Араухо Хулиан 4 1
2. Китчен Перри 3 0
3. Стирс Дэниэл 3 0
4. Фельтшер Рольф 2 0
5. Депай Ник 2 0
6. Инсуа Эмилиано 1 0
7. Бингэм Дэвид 1 0
8. Куэльо Эмиль 1 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Арреага Хавьер 3 0
2. Леердам Келвин 2 0
3. Руидиас Рауль 2 0
4. Гомес Еймар 2 0
5. Лодейро Николас 1 0
6. О'Нил Шейн 1 0
7. Брюин Уилл 1 0
8. Ролдан Кристиан 1 0
9. Joao Paulo I 1 0
10. Толо Нуху 1 0
11. Хопо Шендон 1 0
12. Рольдан Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес Гэлакси 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 28.57% (4)
 Сиэтл Саундерс 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4) 21.74% (5) 8.7% (2) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес
Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -
Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сиэтл Саундерс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dignity Health Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.65
3.78
2.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.65 3.60 2.55
2.46 3.75 2.50
2.56 3.70 2.57
2.53 3.65 2.62
2.60 3.78 2.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
11.50 1.02 4.50 1.18 3.65 1.25 2.25 1.60 2.08 1.75 1.83 1.97 1.73 2.11 1.50 2.48 1.27 3.60 1.20 4.20 1.07 7.20 1.05 8.50 1.02 11.50
14.25 1.02 12.75 1.03 4.55 1.20 3.68 1.29 2.31 1.68 1.79 2.05 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.70 1.08 8.40
11.22 1.03 10.16 1.04 4.87 1.17 3.94 1.24 2.46 1.53 1.96 1.82 1.60 2.30 1.33 3.25 1.24 3.94 1.11 6.29 1.09 7.01 1.03 12.06 1.02 12.51 1.00 20.88 1.00 21.23
5.10 1.19 2.82 1.47 2.30 1.67 2.04 1.85 1.76 2.14 1.59 2.46 1.48 2.77 1.19 5.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.50 1.27 2.33 1.60 1.55 2.37 1.20 4.30 1.14 5.20
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.45
3.54 1.27 2.45 1.51 1.63 2.19 1.25 3.70 1.17 4.64 1.04 9.22 1.03 10.09 1.00 20.90 1.00 21.46
3.00 1.43 2.37 1.64 1.81 2.09 1.57 2.53 1.38 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45
4.85 1.18 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
1.50 2.54
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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