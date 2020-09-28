Лос-Анджелес Гэлакси
1:3
Конец матча
Стадион: Dignity Health Sports Park
Сиэтл Саундерс
0:1
12' ГолРолдан Кристиан
0:2
38' ГолМоррис Джордан
40' Желтая карточкаАраухо Хулиан
0:3
61' ГолРолдан Кристиан
1:3
88' ГолЛлетгет Себастьян
20
Депай
Ник
15
Корона
Джо
14
Чичарито
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
17
Брюин
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
15 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
27 Куэльо ЭмильПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
-
31 Вильд ГордонНападающий
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Ход матча
12'
38'
40'
61'
0:3
70'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ллетгет Себастьян
|5
|0.45
|2.
|Павон Кристиан
|5 (3)
|0.45
|3.
|Чичарито
|1
|0.09
|4.
|Корона Джо
|1
|0.09
|5.
|Стирс Дэниэл
|1
|0.09
|6.
|Зубак Итан
|1
|0.09
|7.
|Альварес Эфраин
|1
|0.09
|8.
|Фельтшер Рольф
|0
|0
|9.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|10.
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|11.
|Депай Ник
|0
|0
|12.
|Вильд Гордон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|7
|0.64
|2.
|Моррис Джордан
|5
|0.45
|3.
|Лодейро Николас
|4 (4)
|0.36
|4.
|Леердам Келвин
|3
|0.27
|5.
|Джонс Джовин
|2
|0.18
|6.
|Ролдан Кристиан
|2
|0.18
|7.
|Joao Paulo I
|1
|0.09
|8.
|Гомес Еймар
|1
|0.09
|9.
|Бвана Хендвалла
|1
|0.09
|10.
|Арреага Хавьер
|0
|0
|11.
|Рольдан Александер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Араухо Хулиан
|5
|1
|2.
|Китчен Перри
|3
|0
|3.
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|4.
|Фельтшер Рольф
|2
|0
|5.
|Депай Ник
|2
|0
|6.
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|7.
|Бингэм Дэвид
|1
|0
|8.
|Куэльо Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арреага Хавьер
|3
|0
|2.
|Леердам Келвин
|2
|0
|3.
|Руидиас Рауль
|2
|0
|4.
|Гомес Еймар
|2
|0
|5.
|Лодейро Николас
|1
|0
|6.
|О'Нил Шейн
|1
|0
|7.
|Брюин Уилл
|1
|0
|8.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|9.
|Joao Paulo I
|1
|0
|10.
|Толо Нуху
|1
|0
|11.
|Хопо Шендон
|1
|0
|12.
|Рольдан Александер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|33.33% (5)
|Сиэтл Саундерс
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес
Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сиэтл Саундерс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|6.50
|1.09
|3.65
|1.25
|—
|—
|3.50
|1.27
|2.08
|1.75
|1.83
|1.97
|1.73
|2.11
|1.70
|2.08
|—
|—
|1.27
|3.60
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.07
|7.20
|1.02
|11.00
|1.02
|11.50
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|14.25
|1.02
|12.75
|1.03
|4.55
|1.20
|3.68
|1.29
|—
|—
|2.31
|1.68
|—
|—
|1.79
|2.05
|—
|—
|1.51
|2.60
|—
|—
|1.26
|3.94
|—
|—
|1.20
|4.70
|1.08
|8.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.87
|1.17
|3.94
|1.24
|—
|—
|2.46
|1.53
|—
|—
|1.96
|1.82
|—
|—
|1.60
|2.30
|—
|—
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.24
|3.94
|1.11
|6.29
|1.09
|7.01
|1.03
|12.06
|1.02
|12.51
|1.00
|20.88
|1.00
|21.23
|—
|—
|—
|—
|5.10
|1.19
|—
|—
|2.82
|1.47
|5.26
|1.18
|2.85
|1.45
|2.44
|1.59
|2.61
|1.53
|1.43
|2.94
|1.25
|4.20
|1.92
|1.97
|1.59
|2.44
|1.43
|2.92
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|3.50
|1.27
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.20
|4.30
|1.02
|11.00
|—
|—
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.22
|4.25
|1.15
|5.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.54
|1.27
|—
|—
|2.45
|1.51
|—
|—
|1.63
|2.19
|—
|—
|1.25
|3.70
|1.17
|4.64
|1.04
|9.22
|1.03
|10.09
|1.00
|20.90
|1.00
|21.46
|—
|—
|3.00
|1.43
|2.37
|1.64
|1.81
|2.09
|2.10
|1.79
|1.72
|2.19
|1.34
|3.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—