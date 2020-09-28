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Лос-Анджелес
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0' 10'
23
Сисниего
Пабло
7
Блессинг
Латиф
5
Якович
Деян
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
11
Сифуэнтес
Хосе
20
Атуэста
Эдуард
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Брайан
II
66
Райт-Филлипс
Брэдли
9
Росси
Диего
18
Марцинковски
Джеймс
24
Лима
Ник
23
Юнгвирт
Флориан
15
Бисон
Таннер
27
Лопес
Маркос
IV
93
Жудсон
10
Эспиноса
Кристиан
8
Вондоловски
Крис
14
Юилл
Джексон
21
Фьерро
Карлос
25
Риос
Андрес
Лос-Анджелес
4-3-3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 10 (1) 0.83
2. Райт-Филлипс Брэдли 7 0.58
3. Кайе Марк-Энтони 2 0.17
4. Мусовски Дэниел 2 0.17
5. Родригес Брайан II 1 0.08
6. Сифуэнтес Хосе 1 0.08
7. Якович Деян 1 0.08
8. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.08
9. Хинелья Франсиско 0 0
10. Блессинг Латиф 0 0
11. Найяр Энди 0 0
12. Атуэста Эдуард 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вондоловски Крис 4 (2) 0.33
2. Казаишвили Валерий 2 0.17
3. Эспиноса Кристиан 1 0.08
4. Фьерро Карлос 1 0.08
5. Салинас Ши 1 0.08
6. Хюсен Дэнни 1 0.08
7. Риос Андрес 1 0.08
8. Аланис Освальдо 1 0.08
9. Кауэлл Кейд 1 0.08
10. Эрикссон Магнус 0 0
11. Томпсон Томми 0 0
12. Лопес Маркос IV 0 0
13. Юилл Джексон 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Сифуэнтес Хосе 3 0
2. Кайе Марк-Энтони 1 1
3. Харви Джордан 2 0
4. Блессинг Латиф 2 0
5. Атуэста Эдуард 2 0
6. Блэкмон Тристан 2 0
7. Якович Деян 1 0
8. Найяр Энди 1 0
9. Сисниего Пабло 1 0
10. Паласиос Диего 1 0
11. Эль-Мунир Мохаммед 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Юнгвирт Флориан 4 0
2. Эспиноса Кристиан 2 0
3. Лима Ник 2 0
4. Юилл Джексон 2 0
5. Жудсон 2 0
6. Эрикссон Магнус 1 0
7. Хюсен Дэнни 1 0
8. Фьерро Карлос 1 0
9. Риос Андрес 1 0
10. Аланис Освальдо 1 0
11. Томпсон Томми 1 0
12. Марье Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 16% (4) 8% (2) 28% (7) 12% (3) 20% (5) 16% (4)
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 7.69% (1) 0 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес МЛС
Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.23
8.00
11.87
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.20 7.90 10.50
1.20 8.00 10.50
1.20 8.00 11.50
1.25 6.96 9.47
1.22 7.82 11.87

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
9.00 1.04 8.70 1.05 4.90 1.15 4.20 1.20 2.70 1.42 2.06 1.76 2.28 1.63 2.00 1.81 1.82 1.98 1.50 2.48 1.37 2.95 1.20 4.20 1.16 4.80 1.07 7.50 1.05 8.50
8.70 1.03 8.30 1.03 4.40 1.16 3.72 1.24 2.52 1.50 2.08 1.79 1.75 2.19 1.44 2.79 1.32 3.26 1.15 5.05 1.11 5.25 1.03 8.40
3.31 1.32 2.39 1.56 1.95 1.83 1.63 2.24 1.37 3.03 1.32 3.31
5.28 1.17 2.77 1.47 2.52 1.57 2.26 1.69 1.99 1.90 1.80 2.09 1.64 2.36 1.35 3.37 1.15 6.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
5.50 1.12 3.40 1.29 2.26 1.59 1.71 2.14 1.40 2.80
5.45 1.15 4.45 1.21 2.11 1.73 1.61 2.34 1.40 2.95
3.62 1.26 2.08 1.70 1.55 2.35 1.33 3.14
3.13 1.40 2.41 1.61 2.09 1.82 1.74 2.18 1.54 2.60
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.36 2.48 1.50 1.77 1.98 1.41 2.80
6.65 1.11 3.00 1.39 2.11 1.73 1.67 2.28 1.35 3.20 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.45
1.52 2.49
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
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