Лос-Анджелес
1:2
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Сан-Хосе Эрткуэйкс
34' Желтая карточкаРиос Андрес
1:0
45' ГолКайе Марк-Энтони
75' Желтая карточкаСалинас Ши
1:1
80' ГолСалинас Ши
83' Желтая карточкаЭспиноса Кристиан
90' Желтая карточкаХинелья Франсиско
1:2
90' ГолЮилл Джексон
24
Лима
Ник
15
Бисон
Таннер
93
Жудсон
25
Риос
Андрес
14
Юилл
Джексон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Найяр ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
-
26 Перес ЭдриенНападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
33 Марье ПольЗащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
34'
45'
74'
75'
80'
1:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|10 (1)
|0.83
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|7
|0.58
|3.
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.25
|4.
|Мусовски Дэниел
|2
|0.17
|5.
|Родригес Брайан II
|1
|0.08
|6.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.08
|7.
|Якович Деян
|1
|0.08
|8.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0.08
|9.
|Хинелья Франсиско
|0
|0
|10.
|Блессинг Латиф
|0
|0
|11.
|Найяр Энди
|0
|0
|12.
|Атуэста Эдуард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вондоловски Крис
|4 (2)
|0.33
|2.
|Казаишвили Валерий
|2
|0.17
|3.
|Салинас Ши
|2
|0.17
|4.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.08
|5.
|Фьерро Карлос
|1
|0.08
|6.
|Юилл Джексон
|1
|0.08
|7.
|Хюсен Дэнни
|1
|0.08
|8.
|Риос Андрес
|1
|0.08
|9.
|Аланис Освальдо
|1
|0.08
|10.
|Кауэлл Кейд
|1
|0.08
|11.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|12.
|Томпсон Томми
|0
|0
|13.
|Лопес Маркос IV
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|2.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|1
|3.
|Харви Джордан
|2
|0
|4.
|Блессинг Латиф
|2
|0
|5.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|6.
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|7.
|Якович Деян
|1
|0
|8.
|Найяр Энди
|1
|0
|9.
|Сисниего Пабло
|1
|0
|10.
|Паласиос Диего
|1
|0
|11.
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|12.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юнгвирт Флориан
|4
|0
|2.
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|3.
|Риос Андрес
|2
|0
|4.
|Лима Ник
|2
|0
|5.
|Юилл Джексон
|2
|0
|6.
|Жудсон
|2
|0
|7.
|Салинас Ши
|1
|0
|8.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|9.
|Хюсен Дэнни
|1
|0
|10.
|Фьерро Карлос
|1
|0
|11.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|12.
|Томпсон Томми
|1
|0
|13.
|Марье Поль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|30.77% (8)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6.67% (1)
|0
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|46.67% (7)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|9.50
|1.03
|4.50
|1.18
|—
|—
|8.70
|1.05
|—
|—
|1.82
|1.92
|—
|—
|4.20
|1.20
|—
|—
|1.23
|3.90
|2.06
|1.76
|2.28
|1.63
|2.00
|1.81
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.50
|2.48
|1.04
|9.00
|1.20
|4.20
|1.16
|7.50
|1.07
|7.50
|1.05
|8.50
|—
|—
|8.70
|1.03
|—
|—
|8.30
|1.03
|—
|—
|4.40
|1.16
|—
|—
|3.72
|1.24
|—
|—
|2.52
|1.50
|—
|—
|2.08
|1.79
|—
|—
|1.75
|2.19
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.32
|3.26
|1.15
|5.05
|1.11
|5.25
|1.03
|8.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.31
|1.32
|—
|—
|2.39
|1.56
|—
|—
|1.95
|1.83
|—
|—
|1.63
|2.24
|—
|—
|1.37
|3.03
|1.32
|3.31
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.05
|1.26
|3.44
|1.33
|2.81
|1.46
|2.08
|1.80
|1.57
|2.48
|1.36
|3.29
|1.15
|5.96
|1.77
|2.12
|1.19
|4.93
|1.65
|2.33
|2.26
|1.69
|1.99
|1.90
|1.20
|4.80
|1.64
|2.36
|—
|—
|1.35
|3.37
|—
|—
|1.15
|6.02
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|1.38
|2.90
|—
|—
|3.40
|1.29
|—
|—
|1.02
|11.00
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.12
|5.55
|5.45
|1.15
|—
|—
|4.45
|1.21
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.61
|2.34
|—
|—
|1.40
|2.95
|—
|—
|—
|—
|3.62
|1.26
|—
|—
|2.08
|1.70
|—
|—
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.33
|3.14
|2.79
|1.47
|2.28
|1.67
|1.76
|2.14
|1.48
|2.76
|1.34
|3.37
|2.09
|1.82
|1.74
|2.18
|1.54
|2.60
|—
|—