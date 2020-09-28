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Лос-Анджелес
1:2
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
34' Желтая карточка
Риос Андрес
1:0
45' Гол
Кайе Марк-Энтони
75' Желтая карточка
Салинас Ши
1:1
80' Гол
Салинас Ши
83' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
90' Желтая карточка
Хинелья Франсиско
1:2
90' Гол
Юилл Джексон
90'+5
23
Сисниего
Пабло
7
Блессинг
Латиф
5
Якович
Деян
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
11
Сифуэнтес
Хосе
20
Атуэста
Эдуард
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Брайан
II
66
Райт-Филлипс
Брэдли
9
Росси
Диего
18
Марцинковски
Джеймс
24
Лима
Ник
23
Юнгвирт
Флориан
15
Бисон
Таннер
27
Лопес
Маркос
IV
93
Жудсон
10
Эспиноса
Кристиан
25
Риос
Андрес
14
Юилл
Джексон
21
Фьерро
Карлос
8
Вондоловски
Крис
Лос-Анджелес
4-3-3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 10 (1) 0.83
2. Райт-Филлипс Брэдли 7 0.58
3. Кайе Марк-Энтони 3 0.25
4. Мусовски Дэниел 2 0.17
5. Родригес Брайан II 1 0.08
6. Сифуэнтес Хосе 1 0.08
7. Якович Деян 1 0.08
8. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.08
9. Хинелья Франсиско 0 0
10. Блессинг Латиф 0 0
11. Найяр Энди 0 0
12. Атуэста Эдуард 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вондоловски Крис 4 (2) 0.33
2. Казаишвили Валерий 2 0.17
3. Салинас Ши 2 0.17
4. Эспиноса Кристиан 1 0.08
5. Фьерро Карлос 1 0.08
6. Юилл Джексон 1 0.08
7. Хюсен Дэнни 1 0.08
8. Риос Андрес 1 0.08
9. Аланис Освальдо 1 0.08
10. Кауэлл Кейд 1 0.08
11. Эрикссон Магнус 0 0
12. Томпсон Томми 0 0
13. Лопес Маркос IV 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Сифуэнтес Хосе 3 0
2. Кайе Марк-Энтони 1 1
3. Харви Джордан 2 0
4. Блессинг Латиф 2 0
5. Атуэста Эдуард 2 0
6. Блэкмон Тристан 2 0
7. Якович Деян 1 0
8. Найяр Энди 1 0
9. Сисниего Пабло 1 0
10. Паласиос Диего 1 0
11. Хинелья Франсиско 1 0
12. Эль-Мунир Мохаммед 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Юнгвирт Флориан 4 0
2. Эспиноса Кристиан 3 0
3. Риос Андрес 2 0
4. Лима Ник 2 0
5. Юилл Джексон 2 0
6. Жудсон 2 0
7. Салинас Ши 1 0
8. Эрикссон Магнус 1 0
9. Хюсен Дэнни 1 0
10. Фьерро Карлос 1 0
11. Аланис Освальдо 1 0
12. Томпсон Томми 1 0
13. Марье Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 15.38% (4) 7.69% (2) 30.77% (8) 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4)
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 6.67% (1) 0 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 46.67% (7)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес МЛС
Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Кайе Марк-Энтони бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Риос Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.10 4.10 29.00
1.20 8.00 11.50
1.25 6.96 9.47
3.21 1.50 14.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
9.50 1.03 4.50 1.18 8.70 1.05 1.82 1.92 4.20 1.20 1.23 3.90 2.06 1.76 2.28 1.63 2.00 1.81 1.05 8.50 1.50 2.48 1.04 9.00 1.20 4.20 1.16 7.50 1.07 7.50 1.05 8.50
8.70 1.03 8.30 1.03 4.40 1.16 3.72 1.24 2.52 1.50 2.08 1.79 1.75 2.19 1.44 2.79 1.32 3.26 1.15 5.05 1.11 5.25 1.03 8.40
3.31 1.32 2.39 1.56 1.95 1.83 1.63 2.24 1.37 3.03 1.32 3.31
4.05 1.26 3.44 1.33 2.81 1.46 2.08 1.80 1.57 2.48 1.36 3.29 1.15 5.96 1.77 2.12 1.19 4.93 1.65 2.33 2.26 1.69 1.99 1.90 1.20 4.80 1.64 2.36 1.35 3.37 1.15 6.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.38 2.90 3.40 1.29 1.02 11.00 1.71 2.14 1.12 5.55
5.45 1.15 4.45 1.21 2.11 1.73 1.61 2.34 1.40 2.95
3.62 1.26 2.08 1.70 1.55 2.35 1.33 3.14
2.79 1.47 2.28 1.67 1.76 2.14 1.48 2.76 1.34 3.37 2.09 1.82 1.74 2.18 1.54 2.60
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.36 2.48 1.50 1.77 1.98 1.41 2.80
6.65 1.11 3.00 1.39 2.11 1.73 1.67 2.28 1.35 3.20 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
1.52 2.49
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
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