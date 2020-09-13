Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабулов Георгий
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Машук-КМВ
|0
|0
|75% (3)
|0
|25% (1)
|0
|Тамбов
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Машук-КМВ Последние 20 матчей: + = -Машук-КМВ 1:1 Форте Машук-КМВ 2:1 Легион-Динамо ФК Туапсе 1:2 Машук-КМВ Машук-КМВ 3:1 Интер Черкесск
Интер Черкесск 2:3 Машук-КМВ ПФК Кубань 4:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 4:1 Махачкала Ротор 2:0 Машук-КМВ Легион-Динамо 3:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:1 СКА-Ростов Биолог-Новокубанск 2:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 3:0 ПФК Кубань Спартак Владикавказ 2:2 Машук-КМВ Машук-КМВ 0:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 0:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:0 Махачкала Машук-КМВ 4:0 Анжи Волгарь 1:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:0 Краснодар-3 Черноморец Нв 3:0 Машук-КМВ
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов
Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин