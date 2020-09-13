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Машук-КМВ
 
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Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Машук-КМВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабулов Георгий 1 0.5
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Машук-КМВ 0 0 75% (3) 0 25% (1) 0
 Тамбов 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Машук-КМВ Последние 20 матчей: + = -
Машук-КМВ 1:1 Форте Машук-КМВ 2:1 Легион-Динамо ФК Туапсе 1:2 Машук-КМВ Машук-КМВ 3:1 Интер Черкесск
Интер Черкесск 2:3 Машук-КМВ ПФК Кубань 4:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 4:1 Махачкала Ротор 2:0 Машук-КМВ Легион-Динамо 3:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:1 СКА-Ростов Биолог-Новокубанск 2:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 3:0 ПФК Кубань Спартак Владикавказ 2:2 Машук-КМВ Машук-КМВ 0:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 0:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:0 Махачкала Машук-КМВ 4:0 Анжи Волгарь 1:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:0 Краснодар-3 Черноморец Нв 3:0 Машук-КМВ
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов
Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Машук-КМВ - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2020, осталось 24 минуты.


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    • Лучшие коэффициенты
    Машук-КМВ
    Ничья
    Тамбов
    7.60
    4.60
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Машук-КМВ - Тамбов онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    7.60 4.60 1.40
    5.60 4.40 1.55
    5.60 4.05 1.51

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.50 1.02 9.30 1.04 3.75 1.25 2.85 1.37 2.08 1.70 1.93 1.77 1.57 2.41 1.38 2.90 1.17 4.90 1.13 5.60 1.04 9.40
    8.90 1.04 3.54 1.26 2.81 1.39 1.95 1.85 1.50 2.45 1.33 3.08 1.14 5.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.97 1.78 1.47 2.60 1.15 5.00
    2.98 1.34 1.99 1.73 1.43 2.62
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.90 1.40 1.73 2.04 1.31 3.15
    2.69 1.41 1.69 2.04 1.27 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.74
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.21
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