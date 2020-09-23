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Атланта Юнайтед
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Даллас
0' 5'
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
12
Робинсон
Майлз
6
Меса
Фернандо
21
Белло
Джордж
9
Россетто
Матеус
18
Ларентович
Джефф
20
Хайндмен
Эмерсон
11
Леннон
Брукс
26
Галлахер
Джон
23
Малрейни
Джейк
20
Jimmy
Maurer
12
Ryan
Hollingshead
24
Хеджес
Мэтт
4
Брессан
Матеус
26
John
Nelson
15
Tanner
Tessmann
18
Сервания
Брандон
21
Michael
Barrios
10
Andres
Ricaurte
9
Пико
Фабрис
7
Jesus
Ferreira
Атланта Юнайтед
4-3-3
Даллас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Гонсало 2 0.2
2. Джан Адам 1 0.1
3. Белло Джордж 1 0.1
4. Ремеди Эрик 1 0.1
5. Ларентович Джефф 1 0.1
6. Леннон Брукс 1 0.1
7. Галлахер Джон 1 0.1
8. Дамм Хурхен 0 0
9. Малрейни Джейк 0 0
10. Барко Эсекьель 0 0
11. Адамс Мохаммед 0 0
Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хара Франко 5 0.56
2. Harold Mosquera 4 0.44
3. Ricardo Pepi 1 0.11
4. Циглер Рето 1 (1) 0.11
5. Ryan Hollingshead 1 0.11
6. Andres Ricaurte 1 0.11
7. Пико Фабрис 1 0.11
8. Jesus Ferreira 1 0.11
9. Michael Barrios 0 0
10. Акоста Бриан 0 0
11. Брессан Матеус 0 0
12. Bryan Reynolds 0 0
13. John Nelson 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Эскобар Франко 5 0
2. Малрейни Джейк 2 1
3. Робинсон Майлз 3 0
4. Ларентович Джефф 2 0
5. Уолкс Антон 2 0
6. Леннон Брукс 2 0
7. Уильямс Джером 0 1
8. Торрес Эрик 1 0
9. Мартинес Гонсало 1 0
10. Дамм Хурхен 1 0
11. Барко Эсекьель 1 0
12. Белло Джордж 1 0
13. Ремеди Эрик 1 0
Даллас
# Игрок      
1. Тьяго Сантос 5 0
2. Michael Barrios 3 0
3. Акоста Бриан 1 1
4. Хара Франко 2 0
5. Jesus Ferreira 2 0
6. Помикал Пакстон 1 0
7. Сервания Брандон 1 0
8. Bryan Reynolds 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атланта Юнайтед 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 12.5% (1) 37.5% (3)
 Даллас 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 6.67% (1) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн
Даллас Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Даллас: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Атланта Юнайтед 1:2 Даллас МЛС Даллас 3:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:0 Даллас МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Даллас
2.72
3.65
2.60
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Где смотреть матч Атланта Юнайтед 0:0 Даллас онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.70 3.65 2.45
2.70 3.50 2.48
2.59 3.54 2.64
2.36 3.45 2.97
2.72 3.64 2.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.40 1.04 3.80 1.23 3.00 1.36 2.11 1.69 2.04 1.78 1.82 1.98 1.60 2.33 1.39 2.85 1.18 4.50 1.14 5.20 1.04 9.20 1.03 9.80
12.50 1.03 11.00 1.04 4.05 1.25 3.20 1.36 2.12 1.80 1.64 2.29 1.43 2.88 1.20 4.80 1.15 6.05 1.05 10.25
3.43 1.30 2.72 1.47 1.93 1.93 1.51 2.60 1.34 3.22 1.13 4.89 1.10 5.37
3.89 1.28 2.95 1.44 2.43 1.61 2.09 1.80 1.86 2.03 1.62 2.40 1.49 2.75 1.40 3.07 1.14 6.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.78 1.45 2.65 1.14 5.20
3.26 1.34 2.12 1.72 1.51 2.56 1.15 5.50 1.11 6.80
2.92 1.41 1.98 1.88 1.45 2.78 1.12 5.03 1.08 5.90
3.23 1.38 2.66 1.52 2.08 1.82 1.65 2.33 1.47 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.05
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.20
1.76 2.03
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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