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Атланта Юнайтед
1:0
Конец матча

Стадион:
Даллас
0'
47' Желтая карточка
Брессан Матеус
1:0
55' Пенальти
Ларентович Джефф
90'+5
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
6
Меса
Фернандо
12
Робинсон
Майлз
21
Белло
Джордж
9
Россетто
Матеус
18
Ларентович
Джефф
20
Хайндмен
Эмерсон
11
Леннон
Брукс
26
Галлахер
Джон
23
Малрейни
Джейк
20
Jimmy
Maurer
12
Ryan
Hollingshead
24
Хеджес
Мэтт
4
Брессан
Матеус
26
John
Nelson
15
Tanner
Tessmann
18
Сервания
Брандон
21
Michael
Barrios
10
Andres
Ricaurte
9
Пико
Фабрис
7
Jesus
Ferreira
Атланта Юнайтед
4-3-3
Даллас
4-2-3-1

Ход матча

46'
Ремеди Эрик
Россетто Матеус
 
46'
Джан Адам
Робинсон Майлз
 
47'
 
Брессан Матеус
55'
Ларентович Джефф
1:0
68'
 
Хара Франко
Сервания Брандон
69'
 
Harold Mosquera
Пико Фабрис
69'
 
Bryan Reynolds
John Nelson
72'
Кастро Мануэль
Галлахер Джон
 
81'
Уайк Лоуренс
Малрейни Джейк
 
83'
 
Ricardo Pepi
Jesus Ferreira
83'
 
Dante Sealy
Michael Barrios
89'
Кастильо Эдгар
Хайндмен Эмерсон
 

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Гонсало 2 0.18
2. Ларентович Джефф 2 (1) 0.18
3. Джан Адам 1 0.09
4. Белло Джордж 1 0.09
5. Ремеди Эрик 1 0.09
6. Леннон Брукс 1 0.09
7. Галлахер Джон 1 0.09
8. Дамм Хурхен 0 0
9. Малрейни Джейк 0 0
10. Барко Эсекьель 0 0
11. Адамс Мохаммед 0 0
Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хара Франко 5 0.5
2. Harold Mosquera 4 0.4
3. Ricardo Pepi 1 0.1
4. Циглер Рето 1 (1) 0.1
5. Ryan Hollingshead 1 0.1
6. Andres Ricaurte 1 0.1
7. Пико Фабрис 1 0.1
8. Jesus Ferreira 1 0.1
9. Michael Barrios 0 0
10. Акоста Бриан 0 0
11. Брессан Матеус 0 0
12. Bryan Reynolds 0 0
13. John Nelson 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Эскобар Франко 5 0
2. Малрейни Джейк 2 1
3. Робинсон Майлз 3 0
4. Ларентович Джефф 2 0
5. Уолкс Антон 2 0
6. Леннон Брукс 2 0
7. Уильямс Джером 0 1
8. Торрес Эрик 1 0
9. Мартинес Гонсало 1 0
10. Дамм Хурхен 1 0
11. Барко Эсекьель 1 0
12. Белло Джордж 1 0
13. Ремеди Эрик 1 0
Даллас
# Игрок      
1. Тьяго Сантос 5 0
2. Michael Barrios 3 0
3. Акоста Бриан 1 1
4. Хара Франко 2 0
5. Jesus Ferreira 2 0
6. Брессан Матеус 1 0
7. Помикал Пакстон 1 0
8. Сервания Брандон 1 0
9. Bryan Reynolds 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атланта Юнайтед 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3)
 Даллас 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 6.67% (1) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн
Даллас Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Даллас: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Атланта Юнайтед 1:2 Даллас МЛС Даллас 3:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:0 Даллас МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:4 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 4:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.18 5.50 29.00
1.03 10.00 77.00
2.59 3.54 2.64
2.36 3.45 2.97
1.36 4.11 15.90

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.10 1.20 9.40 1.04 1.09 6.50 3.00 1.36 2.11 1.69 1.23 3.90 1.82 1.98 1.60 2.33 1.03 10.00 1.18 4.50 1.03 10.00 1.04 9.20 1.02 11.00
12.50 1.03 11.00 1.04 4.05 1.25 3.20 1.36 2.12 1.80 1.64 2.29 1.43 2.88 1.20 4.80 1.15 6.05 1.05 10.25
3.43 1.30 2.72 1.47 1.93 1.93 1.51 2.60 1.34 3.22 1.13 4.89 1.10 5.37
4.29 1.24 3.02 1.41 2.19 1.72 2.18 1.74 1.79 2.10 1.40 3.09 1.74 2.16 1.20 4.73 1.35 3.31 1.62 2.40 1.49 2.75 1.13 6.46 1.14 6.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.76 2.00 2.04 1.78 1.10 6.25 1.14 5.20 1.05 8.50
3.26 1.34 2.12 1.72 1.51 2.56 1.15 5.50 1.11 6.80
2.92 1.41 1.98 1.88 1.45 2.78 1.12 5.03 1.08 5.90
1.53 2.60 1.31 3.63 1.53 2.61 1.35 3.35 1.47 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.05
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
1.76 2.03
Букмекер Да Нет
4.70 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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