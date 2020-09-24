Атланта Юнайтед
1:0
Конец матча
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Даллас
47' Желтая карточкаБрессан Матеус
1:0
55' ПенальтиЛарентович Джефф
21
Белло
Джордж
11
Леннон
Брукс
20
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
26
John
Nelson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Леннон БруксНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
-
27 Уайк ЛоуренсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Джан АдамНападающий
-
Главный тренер: Де Бур Франк
- Основной состав
-
20 Jimmy MaurerВратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
-
26 John NelsonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
16 Ricardo Pepi
-
-
-
-
31 Dante Sealy
-
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
47'
55'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Гонсало
|2
|0.18
|2.
|Ларентович Джефф
|2 (1)
|0.18
|3.
|Джан Адам
|1
|0.09
|4.
|Белло Джордж
|1
|0.09
|5.
|Ремеди Эрик
|1
|0.09
|6.
|Леннон Брукс
|1
|0.09
|7.
|Галлахер Джон
|1
|0.09
|8.
|Дамм Хурхен
|0
|0
|9.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|10.
|Барко Эсекьель
|0
|0
|11.
|Адамс Мохаммед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хара Франко
|5
|0.5
|2.
|Harold Mosquera
|4
|0.4
|3.
|Ricardo Pepi
|1
|0.1
|4.
|Циглер Рето
|1 (1)
|0.1
|5.
|Ryan Hollingshead
|1
|0.1
|6.
|Andres Ricaurte
|1
|0.1
|7.
|Пико Фабрис
|1
|0.1
|8.
|Jesus Ferreira
|1
|0.1
|9.
|Michael Barrios
|0
|0
|10.
|Акоста Бриан
|0
|0
|11.
|Брессан Матеус
|0
|0
|12.
|Bryan Reynolds
|0
|0
|13.
|John Nelson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эскобар Франко
|5
|0
|2.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|3.
|Робинсон Майлз
|3
|0
|4.
|Ларентович Джефф
|2
|0
|5.
|Уолкс Антон
|2
|0
|6.
|Леннон Брукс
|2
|0
|7.
|Уильямс Джером
|0
|1
|8.
|Торрес Эрик
|1
|0
|9.
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|10.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|11.
|Барко Эсекьель
|1
|0
|12.
|Белло Джордж
|1
|0
|13.
|Ремеди Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Сантос
|5
|0
|2.
|Michael Barrios
|3
|0
|3.
|Акоста Бриан
|1
|1
|4.
|Хара Франко
|2
|0
|5.
|Jesus Ferreira
|2
|0
|6.
|Брессан Матеус
|1
|0
|7.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|8.
|Сервания Брандон
|1
|0
|9.
|Bryan Reynolds
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атланта Юнайтед
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|Даллас
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн
Даллас Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Даллас: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:4 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|4:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.10
|1.20
|9.40
|1.04
|—
|—
|1.09
|6.50
|—
|—
|3.00
|1.36
|2.11
|1.69
|1.23
|3.90
|1.82
|1.98
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.18
|4.50
|1.03
|10.00
|1.04
|9.20
|1.02
|11.00
|12.50
|1.03
|11.00
|1.04
|—
|—
|4.05
|1.25
|—
|—
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.12
|1.80
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.20
|4.80
|1.15
|6.05
|1.05
|10.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.43
|1.30
|—
|—
|2.72
|1.47
|—
|—
|1.93
|1.93
|—
|—
|1.51
|2.60
|—
|—
|1.34
|3.22
|1.13
|4.89
|1.10
|5.37
|—
|—
|—
|—
|4.29
|1.24
|3.02
|1.41
|2.19
|1.72
|2.18
|1.74
|1.79
|2.10
|1.40
|3.09
|1.74
|2.16
|1.20
|4.73
|1.35
|3.31
|1.62
|2.40
|1.49
|2.75
|1.13
|6.46
|—
|—
|1.14
|6.31
|—
|—
|—
|—