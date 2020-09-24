Чикаго Файр
4:0
Конец матча
Стадион: Солджер Филд
Хьюстон Динамо
1:0
15' ГолБерич Роберт
2:0
23' ГолГерберс Фабиан
3:0
40' ГолМедран Альваро
63' Желтая карточкаПинеда Маурисио
70' Желтая карточкаШаттлворт Бобби
83' Желтая карточкаAriel Lassiter
87' Желтая карточкаСтруна Альяж
4:0
87' ПенальтиСапонг Чарльз
89' Желтая карточкаМарко Марич II
27
Берич
Роберт
18
Бисама
Хосе
24
Серен
Дарвин
22
Вера
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Бисама ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
Ход матча
15'
23'
40'
3:0
63'
70'
83'
87'
87'
4:0
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берич Роберт
|4 (1)
|0.36
|2.
|Герберс Фабиан
|3
|0.27
|3.
|Пинеда Маурисио
|2
|0.18
|4.
|Медран Альваро
|2
|0.18
|5.
|Алиседа Игнасио
|1
|0.09
|6.
|Михайлович Джордже
|1
|0.09
|7.
|Сапонг Чарльз
|1 (1)
|0.09
|8.
|Хименес Гастон
|0
|0
|9.
|Борнштейн Джонатан
|0
|0
|10.
|Кальво Франсиско
|0
|0
|11.
|Секулич Борис
|0
|0
|12.
|Наварро Мигель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|5
|0.45
|2.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.36
|3.
|Родригес Мемо
|3
|0.27
|4.
|Кристиан Рамирез
|2
|0.18
|5.
|Ariel Lassiter
|2
|0.18
|6.
|Хансен Николай
|1
|0.09
|7.
|Фигероа Мэйнор
|1
|0.09
|8.
|Манотас Мауро
|1
|0.09
|9.
|Серен Дарвин
|0
|0
|10.
|Валентин Зарек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кальво Франсиско
|4
|0
|2.
|Герберс Фабиан
|4
|0
|3.
|Пинеда Маурисио
|4
|0
|4.
|Медран Альваро
|3
|0
|5.
|Борнштейн Джонатан
|2
|0
|6.
|Хименес Гастон
|2
|0
|7.
|Секулич Борис
|2
|0
|8.
|Шаттлворт Бобби
|1
|0
|9.
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|10.
|Бронико Брандт
|1
|0
|11.
|Наварро Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Струна Альяж
|4
|0
|2.
|Родригес Мемо
|4
|0
|3.
|Фигероа Мэйнор
|3
|0
|4.
|Вера Матиас
|3
|0
|5.
|Боньек Оскар
|3
|0
|6.
|Элис Альберт
|1
|1
|7.
|Кинтеро Дарвин
|2
|0
|8.
|Ariel Lassiter
|2
|0
|9.
|Заибо Вильфред
|1
|0
|10.
|Серен Дарвин
|1
|0
|11.
|Марко Марич II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чикаго Файр
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|Хьюстон Динамо
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Чикаго Файр Последние 20 матчей: + = -Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Торонто Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Даллас Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хьюстон Динамо: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хьюстон Динамо 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Чикаго Файр МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Чикаго Файр 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Чикаго Файр МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:4 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|4:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|—
|—
|12.00
|1.02
|5.20
|1.14
|4.40
|1.20
|6.80
|1.08
|2.14
|1.71
|2.08
|1.75
|1.82
|1.99
|1.65
|2.15
|—
|—
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.02
|11.00
|1.10
|6.25
|1.01
|12.60
|17.00
|1.01
|15.75
|1.02
|5.55
|1.15
|4.55
|1.21
|2.67
|1.53
|—
|—
|2.06
|1.78
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.37
|3.15
|—
|—
|1.28
|3.75
|—
|—
|1.12
|6.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.30
|1.18
|3.67
|1.26
|2.41
|1.59
|—
|—
|1.90
|1.96
|—
|—
|1.57
|2.45
|—
|—
|1.29
|3.48
|—
|—
|1.21
|4.05
|—
|—
|1.10
|5.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.50
|1.16
|—
|—
|3.55
|1.32
|2.32
|1.65
|2.66
|1.51
|2.12
|1.77
|1.44
|2.91
|1.25
|4.15
|1.92
|1.96
|1.59
|2.46
|1.43
|2.95
|1.96
|1.93
|1.63
|2.36
|1.47
|2.80
|1.37
|3.23
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.75
|1.25
|—
|—
|2.55
|1.48
|—
|—
|1.66
|2.30
|—
|—
|1.25
|3.70
|1.27
|3.55
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.19
|4.80
|3.43
|1.30
|—
|—
|2.41
|1.59
|—
|—
|1.62
|2.35
|—
|—
|1.22
|3.97
|1.14
|4.75
|—
|—
|3.18
|1.38
|2.52
|1.56
|1.90
|1.98
|2.05
|1.83
|1.68
|2.26
|1.32
|3.54
|—
|—