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Чикаго Файр
4:0
Конец матча

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
1:0
15' Гол
Берич Роберт
2:0
23' Гол
Герберс Фабиан
3:0
40' Гол
Медран Альваро
63' Желтая карточка
Пинеда Маурисио
70' Желтая карточка
Шаттлворт Бобби
83' Желтая карточка
Ariel Lassiter
87' Желтая карточка
Струна Альяж
4:0
87' Пенальти
Сапонг Чарльз
89' Желтая карточка
Марко Марич II
90'+3
1
Шаттлворт
Бобби
2
Секулич
Борис
22
Пинеда
Маурисио
5
Кальво
Франсиско
3
Борнштейн
Джонатан
30
Хименес
Гастон
10
Медран
Альваро
21
Герберс
Фабиан
7
Алиседа
Игнасио
14
Михайлович
Джордже
27
Берич
Роберт
1
Марко
Марич
II
18
Бисама
Хосе
5
Струна
Альяж
3
Лундквист
Адам
15
Фигероа
Мэйнор
24
Серен
Дарвин
22
Вера
Матиас
8
Родригес
Мемо
12
Хансен
Николай
13
Кристиан
Рамирез
23
Кинтеро
Дарвин
Чикаго Файр
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-3-3

Ход матча

15'
Берич Роберт
(Борнштейн Джонатан)
1:0
23'
Герберс Фабиан
(Алиседа Игнасио)
2:0
40'
Медран Альваро
3:0
46'
 
Ariel Lassiter
Хансен Николай
46'
 
Лемуан Никколо
Родригес Мемо
46'
 
Боньек Оскар
Вера Матиас
63'
Пинеда Маурисио
 
63'
Колльер Эллиотт
Михайлович Джордже
 
64'
 
Манотас Мауро
Кинтеро Дарвин
70'
Шаттлворт Бобби
 
74'
Сапонг Чарльз
Берич Роберт
 
74'
Наварро Мигель
Борнштейн Джонатан
 
74'
Бронико Брандт
Медран Альваро
 
78'
 
Мартинес Томас
Серен Дарвин
83'
 
Ariel Lassiter
87'
 
Струна Альяж
87'
Сапонг Чарльз
4:0
87'
Азира Майкл
Герберс Фабиан
 
89'
 
Марко Марич II

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берич Роберт 4 (1) 0.36
2. Герберс Фабиан 3 0.27
3. Пинеда Маурисио 2 0.18
4. Медран Альваро 2 0.18
5. Алиседа Игнасио 1 0.09
6. Михайлович Джордже 1 0.09
7. Сапонг Чарльз 1 (1) 0.09
8. Хименес Гастон 0 0
9. Борнштейн Джонатан 0 0
10. Кальво Франсиско 0 0
11. Секулич Борис 0 0
12. Наварро Мигель 0 0
Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 5 0.45
2. Элис Альберт 4 (1) 0.36
3. Родригес Мемо 3 0.27
4. Кристиан Рамирез 2 0.18
5. Ariel Lassiter 2 0.18
6. Хансен Николай 1 0.09
7. Фигероа Мэйнор 1 0.09
8. Манотас Мауро 1 0.09
9. Серен Дарвин 0 0
10. Валентин Зарек 0 0

Карточки

Чикаго Файр
# Игрок      
1. Кальво Франсиско 4 0
2. Герберс Фабиан 4 0
3. Пинеда Маурисио 4 0
4. Медран Альваро 3 0
5. Борнштейн Джонатан 2 0
6. Хименес Гастон 2 0
7. Секулич Борис 2 0
8. Шаттлворт Бобби 1 0
9. Франковски Пшемыслав 1 0
10. Бронико Брандт 1 0
11. Наварро Мигель 1 0
Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Струна Альяж 4 0
2. Родригес Мемо 4 0
3. Фигероа Мэйнор 3 0
4. Вера Матиас 3 0
5. Боньек Оскар 3 0
6. Элис Альберт 1 1
7. Кинтеро Дарвин 2 0
8. Ariel Lassiter 2 0
9. Заибо Вильфред 1 0
10. Серен Дарвин 1 0
11. Марко Марич II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чикаго Файр 35.71% (5) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2)
 Хьюстон Динамо 5.26% (1) 21.05% (4) 15.79% (3) 26.32% (5) 21.05% (4) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Чикаго Файр Последние 20 матчей: + = -
Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Торонто Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Даллас Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Чикаго Файр: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хьюстон Динамо: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Чикаго Файр МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Чикаго Файр 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Чикаго Файр МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:4 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 4:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.07 9.50 23.00
1.96 3.98 3.42
2.04 3.89 3.31
1.42 4.82 7.61

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.02 5.20 1.14 4.40 1.20 6.80 1.08 2.14 1.71 2.08 1.75 1.82 1.99 1.65 2.15 1.35 3.05 1.08 7.00 1.11 5.80 1.35 3.05 1.02 11.00 1.10 6.25 1.01 12.60
17.00 1.01 15.75 1.02 5.55 1.15 4.55 1.21 2.67 1.53 2.06 1.78 1.66 2.25 1.37 3.15 1.28 3.75 1.12 6.40
4.30 1.18 3.67 1.26 2.41 1.59 1.90 1.96 1.57 2.45 1.29 3.48 1.21 4.05 1.10 5.35
5.50 1.16 3.55 1.32 2.32 1.65 2.66 1.51 2.12 1.77 1.44 2.91 1.25 4.15 1.92 1.96 1.59 2.46 1.43 2.95 1.96 1.93 1.63 2.36 1.47 2.80 1.37 3.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.75 1.25 2.55 1.48 1.66 2.30 1.25 3.70 1.27 3.55
3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.80
3.43 1.30 2.41 1.59 1.62 2.35 1.22 3.97 1.14 4.75
3.18 1.38 2.52 1.56 1.90 1.98 2.05 1.83 1.68 2.26 1.32 3.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.11 1.68 1.57 2.31 1.35 3.05
5.45 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
1.56 2.39
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
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