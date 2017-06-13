3:2
Конец матча
24' Желтая карточкаЧои Чул-Сун
1:0
25' ГолАль-Хаидос Хассан
36' Желтая карточкаМаджид Ибрагим
2:0
51' ГолАфиф Акрам
2:1
62' ГолКи Сон-Ён
2:2
70' ГолХи-Чан Хван
3:2
74' ГолАль-Хаидос Хассан
-
Катар довольно неожиданно в домашнем поединке переиграл Южную Корею со счетом 3-2. Хозяева грамотно воспользовались своими шансами, реализовав практически все возможности, что у них были. Отметим, что дублем отличился Хассан Аль-Хаидос. Южная Корея не сумела воспользоваться осечкой Узбекистана и оторваться в турнирной таблице. Все решиться в последних двух матчах. А я, Федосов Дмитрий, на этом прощаюсь с Вами. Любите эту игру и до скорых встреч!
Второй тайм
-
На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч закончился со счетом 3-2!
90'
Хи-Чан в центре поля заехал сзади по ногам Эссе. Выиграл драгоценные секунды для своей команды Яссер.
90'
Нам пробил с линии штрафной после сброса головой от Квака. Маджид бросился под мяч и заблокировал его. Сфера рикошетом от защитника прикатилась в руки Аль-Шеебу.
90'
Хван сильно прострелил на одиннадцать метров, где пытался пробить Гын, но махнул мимо мяча.
90'
Четыре минуты есть у корейцев, чтобы спасти этот матч. Именно столько времени добавил арбитр.
90'
Аль-Хаидоса снова бросили перед штрафной. Он накрутил защитника, сместился в центр и пробил низом в ближний угол. Квон выручил.
89'
Табату буквально снес в центре поля Чои. А ведь у него уже есть желтая карточка и нужно играть осторожнее.
88'
Имел возможность убежать один на один с голкипером Хи-Чан, но Аль-Шееб вовремя вышел из ворот и оказался первым на мяче.
87'
Квак пробил головой после навеса на линию вратарской. Мяч прошел совсем рядом с ближней штангой.
86'
Ассадалья пытался пройти по правому флангу, но его атаковали сразу три соперника и отобрали мяч, не дав даже прострелить в штрафную.
84'
Пауза в матче. Повреждение в борьбе с Хи-Чаном получил Касола. Потребуется помощь медицинского штаба.
83'
Хван простреливал в штрафную после прохода по левому флангу. Этот пас в подкате заблокировал Эсса.
81'
Последняя замена в нашем поединке. Покинул поле Мохамед Муса. Вместо него вышел Яссер Эсса.
80'
Пробивал с острого угла Хван, но Муса ценой травмы вытащил мяч с линии ворот. и кто скажет, что у Катара нет мотивации на этот матч?
79'
Последняя замена от Ули Штилике. Вместо Кук-Юн Хана матч доиграет Тхэ-Хи Нам.
78'
Пауза в матче. Сразу несколько игроков сборной Катара оказались на газоне. Судороги сводят ноги футболистов. Запредельная самоотдача сегодня у хозяев.
77'
Снова Аль-Хаидос был на острие атаки. Получил он мяч на линии штрафной и пробил низом в ближний угол. Мяч прошел в сантиметрах от штанги и чиркнул сетку с внешней стороны.
75'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-2! Хассан Аль-Хаидос! Табата получил мяч на чужой половине поля и выдал пас в штрафную на Аль-Хаидоса, который избежал офсайда, обработал снаряд и точным ударом отправил его мимо голкипера в правый угол! Дубль оформляет Хассан!
73'
Чжан подхватил мяч перед штрафной и выдал на ход Гыну, который прострелил от лицевой вдоль ворот, но Хвану не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть этот пас.
72'
Снова Гын простреливал с фланга в штрафную, но попал в защитника. Будет угловой.
70'
Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-2! Хван Хи-Чан! Красивую комбинацию разыграли корейцы! Гын прорвался по правому флангу и мягко навесил на дальнюю штангу. Здесь Хван головой сбросил в центр на Хи-Чана, который в касание расстрелял ворота с пяти метров!
69'
Вбежал в чужую штрафную на скорости с мячом Чжин-Су, но нарушил правила в борьбе с Ро-Ро. Судья зафиксировал фол в атаке.
67'
Вторая замена от Хорхе Фоссати. Вместо Акрама Афифа доигрывать встречу будет Карим Будьяф.
66'
Прорвался Гын по левому флангу и навесил от лицевой. Аль-Шееб вышел из ворот и перехватил этот пас.
65'
Замена в составе сборной Катара. Вместо Абделькарима Хассана на поле вышел Мусаб Хедер.
64'
Афиф получил мяч в штрафной соперника и сильно пробил в ближний угол. Вратарь не смог спасти, но сфера прошла над перекладиной.
62'
Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1 Сон-Ен Ки! Прошел по правому фланг Ли и выдал точный пас под удар на линию штрафной площади. Ки пробил в касание низом. Мяч прошел в притирку со штангой и оказался в сетке.
61'
После подачи с угла поля Хан пробил головой с линии вратарской. Мяч летел сильно, но прям по центру ворот, где и стоял голкипер.
60'
Пошла подача на ближнюю штангу. Здесь Муса головой перевел мяч на угловой.
59'
Догнал около углового флажка мяч Хи-Чан и отпасовал назад на Гына. которому тут же заехал по ногам защитник. Штрафной удар для гостей.
58'
Табата принял мяч перед штрафной соперника, обыграл защитника и пробил низом в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой.
57'
Хи-Чан пробил головой с угла вратарской, но Маджид подставил ногу и заблокировал мяч. Будет угловой.
56'
Пошла подача со штрафного на одиннадцать метров, но здесь первым на мяче оказался Квак и выбил его головой подальше от ворот.
55'
Снова нарушают правила на своей половине поля гости. На этот раз негативно отличился Чжан. Очередной шанс для Катара.
54'
Замена в составе Южной Кореи. Вместо Донь-Вонь Чжи на поле вышел Иль-Су Хван.
52'
Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Акрам Афиф! Афиф получил мяч на половине поля соперника, обыгрался в стеночку с Аль-Хаидосом и пробил метров с семи в ближний угол. Квон не смог выручить свою команду.
51'
Хассана на своей половине поля сбил Квак. Штрафной для хозяев.
50'
Чжи простреливал с правого фланга. Мяч прилетел к Маджиду. который грудью сбросил на своего голкипера.
49'
Табата выдал пас в штрафную на Хессана, но тот подыграл себе рукой в борьбе с защитником. Судья все видел и назначил штрафной.
48'
Пошла подача с угла поля на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Чжан и головой выбил мяч.
47'
Сразу в бой бросились хозяева! Ро-Ро прошел по правому флангу и выкатил пас на линию вратарской. Здесь Аль-Хаидос пробил в касание в ближний угол. Мяч попал в защитника и пролетел рядом со штангой.
46'
Стартовала вторая половина поединка!
Второй тайм
Первый тайм
-
Первый тайм окончен свистком арбитра. Нас ждет перерыв!
45'
Хи-Чан прорвался по флангу, сместился в штрафную и пробил с угла вратарской. Аль-Шееб отбил перед собой, а дальше подстраховали защитники.
45'
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
45'
Хан забросил в штрафную на Хи-Чана, который принял мяч и пробил по воротам. но судья остановил атаку. В положении "вне игры" был форвард.
43'
Получил мяч перед штрафной Ки и пробил по воротам. Мяч пролетел сильно, но в сантиметрах над перекладиной.
42'
Хан грубо подкатился под Касолу. Нужно желтой наказывать такие нарушения, но судья ограничился устным предупреждением.
41'
Хи-Чан воспользовался ошибкой защитника и вырвался один на один с голкипером. Пробил форвард в дальний угол, но Аль-Шееб вытянулся в струну и перевел мяч на угловой.
40'
Опасно было у ворот гостей! Ро-Ро получил мяч в штрафной и пробивал низом в ближний угол. Вратарь был бессилен, но защитник вынес снаряд с "ленточки".
39'
АФифа перед своей штрафной сбил Хан. Очередной шанс забить со стандарта для Катара.
37'
Пошел навес со штрафного на одиннадцать метров, но здесь первым на мяче оказался Муса, который выбил далеко от ворот.
36'
Маджид слишком активно обсуждал решение арбитра. Судья не стал терпеть хамства и показал защитнику желтую карточку.
35'
Чжи получил по ногам на правом фланге. Опасный штрафной для гостей назначил арбитр. Шанс отыграться.
34'
Не сможет продолжить игру Хын-Мин Сон. Увели его в раздевалку. Продолжит игру Гын Хо Ли.
33'
Чжи наступил на ногу Хассану. Штрафной удар зафиксировал арбитр.
32'
Афиф в касание отдал пас на Ассадалью, который принял мяч и пробил в ближний угол. Мимо ворот.
31'
Серьозное что-то с Соном. Лидер корейцев до сих пор не может подняться на ноги. Пожелаем ему здоровья.
30'
Пауза в матче. Повреждение получил игрок сборной Южной Кореи. Медики вышли на поле. Есть шанс у остальных игроков перевести дух.
29'
Хассан получил мяч на чужой половине поля, прошел к штрафной и пробил по воротам. Неточным вышел этот выстрел.
28'
Ли выдал хороший прострел в штрафную, куда забежал Хи-Чан и пробил в касание в дальний угол. Мяч прошел не только мимо голкипера, но и мимо ворот.
27'
Сон получил в штрафной мяч после паса от Хана и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Муса.
25'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Хассан Аль-Хаидос! Решился на удар со штрафного Аль-Хаидос и не прогадал. Мяч перелетел стенку и после маленького рикошета залетел точно в правый угол ворот. Без шансов для голкипера!
24'
Квак обрезался на своей половине поля и позволил Афифу убежать один на один с голкипером. но Чои догнал форварда и ценой нарушения остановил атаку. Первая желтая в матче.
23'
Ли прорвался по левому флангу, вошел в штрафную, но здесь его остановил Ро-Ро, грамотно оттеснив корпусом.
22'
Касола придержал руками Ли на своей половине поля. Опасный штрафной исполнят футболисты сборной Кореи.
21'
Ли обыгрался в стеночку с Чжи и пробил по воротам от линии штрафной. Мяч летел точно в дальний угол. Аль-Шееб с большим трудом сумел отбить его перед собой.
20'
Хи-Чан обокрал защитника и мог убежать один на один с голкипером, но далеко отпустил мяч. Аль-Шееб вышел из ворот и перехватил его.
19'
Чжан хорошо отработал в обороне, прервав головой дальний заброс на Афифа. Аут будут вбрасывать катарцы.
18'
Аль-Хаидос принял мяч перед штрафной соперника и пробил по воротам. Мяч прошел над перекладиной.
17'
Хан вырезал пас на фланг на ход Сону, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в приделах поля.
16'
Ассадалья протащил мяч до штрафной и отдал пас на фланг, куда ворвался Ро-Ро, который прострелил от лицевой. Мяч попал в защитника и ушел на угловой.
14'
Хесан отдал красивый пас пяткой в штрафную на Афифа, но голкипер вышел из ворот и забрал мяч в руки.
13'
Хан выдал пас на ход Сону, который мог выйти один на один, но его опередил Ро-Ро и отобрал мяч в подкате.
12'
Сон прорвался по левому флангу и выполнил прострел в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Маджид, который выбил в аут.
11'
Табата получил по ногам на чужой половине поля. Опасный стандарт и шанс для хозяев.
9'
Хи-Чан пробивал головой с одиннадцати метров. Мяч полетел слабо и точно в руки Аль-Шеебу.
8'
Чжин-Су запускал по левому фангу Сона, но Муса в подкате перехватил этот заброс и выбил мяч за боковую.
7'
Маджид придержал руками Сона, тем самым сорвав контратаку соперника. Можно было давать желтую, но арбитр пожалел игрока.
6'
Ро-Ро отобрал мяч на фланге. прошел до лицевой и прострелил вдоль ворот. Первым на мяче оказался Чжан, который выбил на угловой.
5'
Хи-Чан толкнул в спину в верховой борьбе Ро-Ро. судья зафиксировал нарушение.
4'
Аль-Хаидос простреливал с правого фланга в штрафную, но мяч срезался с ноги и прилетел точно в руки голкиперу.
3'
Афиф сбил на чужой половине поля Чжана. Судья все видел и назначил штрафной удар.
2'
Хозяева играют в бордовой форме, гости выбрали себе белые цвета.
1'
Матч начался!
Первый тайм
-
Доброго времени суток, уважаемые болельщики! Отбор к ЧМ 2018 продолжается. Сегодня в рамках группы А азиатской зоны сборная Катара принимает сборную Южной Кореи. Хозяева провалили этот отборочный цикл и уже не имеют шансов на выход из группы. Корейцы, напротив, всеми силами пытаются вслед за Ираном стать счастливым участником Мундиаля. Гостям победа нужнее, но отобрать очки у фаворита на глазах собственной публики катарцы будут не против. Получится ли у них это, узнаем после финального свистка. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы на матч Катар 3:2 Южная Корея
Катар
14.5% (34)
Ничья:
19.7% (46)
Южная Корея
65.8% (154)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Южная Корея:
28.2% (66)
0:1 Южная Корея:
21.8% (51)
1:1 Ничья:
13.2% (31)
2:1 Катар:
6.8% (16)
0:2 Южная Корея:
4.3% (10)
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