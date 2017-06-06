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Стадион:
РОССИЯ
 
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Новая Зеландия
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Прогнозы на матч РОССИЯ - Новая Зеландия
РОССИЯ
64.9% (183)
Ничья:
14.9% (42)
Новая Зеландия
20.2% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

РОССИЯ:
22.3% (63)
Новая Зеландия:
13.8% (39)
РОССИЯ:
12.8% (36)
Ничья:
11.3% (32)
РОССИЯ:
7.1% (20)
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