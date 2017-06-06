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Стадион: Крестовский
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РОССИЯ (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 20.06.2016 РОССИЯ 0:3 Уэльс Е2
- 15.06.2016 РОССИЯ 1:2 Словакия Е2
- 11.06.2016 Англия 1:1 РОССИЯ Е2
- 05.06.2016 РОССИЯ 1:1 Сербия ТМС
- 01.06.2016 РОССИЯ 1:2 Чехия ТМС
- 29.03.2016 Франция 4:2 РОССИЯ ТМС
- 26.03.2016 РОССИЯ 3:0 Литва ТМС
- 17.11.2015 РОССИЯ 1:3 Хорватия ТМС
- 14.11.2015 РОССИЯ 1:0 Португалия ТМС
- 12.10.2015 РОССИЯ 2:0 Черногория Е2ОМ
- 09.10.2015 Молдова 1:2 РОССИЯ Е2ОМ
- 08.09.2015 Лихтенштейн 0:7 РОССИЯ Е2ОМ
- 05.09.2015 РОССИЯ 1:0 Швеция Е2ОМ
- 14.06.2015 РОССИЯ 0:1 Австрия Е2ОМ
- 07.06.2015 РОССИЯ 4:2 Беларусь ТМС
- 31.03.2015 РОССИЯ 0:0 Казахстан ТМС
- 27.03.2015 Черногория 0:3 РОССИЯ Е2ОМ
- 18.11.2014 Венгрия 1:2 РОССИЯ ТМС
- 15.11.2014 Австрия 1:0 РОССИЯ Е2ОМ
- 12.10.2014 РОССИЯ 1:1 Молдова Е2ОМ
Новая Зеландия (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 11.06.2016 Новая Зеландия 0:0 Папуа — Новая Гвинея КНО
- 08.06.2016 Новая Зеландия 1:0 Новая Каледония КНО
- 04.06.2016 Новая Зеландия 1:0 Соломоновы острова ЧМ(О2ЙР
- 31.05.2016 Вануату 0:5 Новая Зеландия ЧМ(О2ЙР
- 28.05.2016 Новая Зеландия 3:1 Фиджи ЧМ(О2ЙР
- 12.11.2015 Оман 0:1 Новая Зеландия ТМС
- 07.09.2015 Мьянма 1:1 Новая Зеландия ТМС
- 31.03.2015 Южная Корея 1:0 Новая Зеландия ТМС
- 14.11.2014 Китай 1:1 Новая Зеландия ММ
- 08.09.2014 Узбекистан 3:1 Новая Зеландия ММ
- 30.05.2014 Новая Зеландия 0:0 ЮАР ММ
- 05.03.2014 Япония 4:2 Новая Зеландия ММ
- 20.11.2013 Новая Зеландия 2:4 Мексика ЧМОМ
- 14.11.2013 Мексика 5:1 Новая Зеландия ЧМОМ
- 05.09.2013 Саудовская Аравия 0:1 Новая Зеландия ММ
- 14.11.2012 Китай 1:1 Новая Зеландия ММ
- 24.05.2012 Сальвадор 2:2 Новая Зеландия ММ
- 05.06.2011 Австралия 3:0 Новая Зеландия ТМС
- 02.06.2011 Мексика 3:0 Новая Зеландия ТМС
- 25.03.2011 Китай 1:1 Новая Зеландия ТМС
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Мексика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|РОССИЯ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Новая Зеландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 16 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РОССИЯ - Новая Зеландия, который состоится 17.06.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РОССИЯ - Новая Зеландия, который состоится 17.06.2017.
Новости матча
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Пора валить в Санкт-Петербург — 11:18
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Прогнозы на матч РОССИЯ - Новая Зеландия
РОССИЯ
64.9% (183)
Ничья:
14.9% (42)
Новая Зеландия
20.2% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 РОССИЯ:
22.3% (63)
1:2 Новая Зеландия:
13.8% (39)
2:1 РОССИЯ:
12.8% (36)
1:1 Ничья:
11.3% (32)
1:0 РОССИЯ:
7.1% (20)
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