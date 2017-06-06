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Стадион:
Португалия
 
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Мексика
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Прогнозы на матч Португалия - Мексика
Португалия
73.1% (147)
Ничья:
15.9% (32)
Мексика
10.9% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Португалия:
32.3% (65)
Португалия:
13.4% (27)
Португалия:
12.4% (25)
Ничья:
11.9% (24)
Мексика:
6% (12)
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