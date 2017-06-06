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Стадион: Казань Арена
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Португалия (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 09.06.2017 Латвия 0:3 Португалия ОМЧ2Е
- 25.03.2017 Португалия 3:0 Венгрия ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Португалия 4:1 Латвия ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Фарерские острова 0:6 Португалия ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Португалия 6:0 Андорра ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Швейцария 2:0 Португалия ОМЧ2Е
- 10.07.2016 Португалия 1:0 Франция Е2
- 06.07.2016 Португалия 2:0 Уэльс Е2
- 30.06.2016 Польша 1:1 Португалия Е2
- 25.06.2016 Хорватия 0:1 Португалия Е2
- 22.06.2016 Венгрия 3:3 Португалия Е2
- 18.06.2016 Португалия 0:0 Австрия Е2
- 14.06.2016 Португалия 1:1 Исландия Е2
- 08.06.2016 Португалия 7:0 Эстония ТМС
- 02.06.2016 Англия 1:0 Португалия ТМС
- 29.05.2016 Португалия 3:0 Норвегия ТМС
- 29.03.2016 Португалия 2:1 Бельгия ТМС
- 25.03.2016 Португалия 0:1 Болгария ТМС
- 17.11.2015 Люксембург 0:2 Португалия ТМС
- 14.11.2015 РОССИЯ 1:0 Португалия ТМС
Мексика (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 07.09.2016 Мексика 0:0 Гондурас ОМЧ2СА
- 03.09.2016 Сальвадор 1:3 Мексика ОМЧ2СА
- 19.06.2016 Мексика 0:7 Чили КА
- 14.06.2016 Мексика 1:1 Венесуэла КА
- 10.06.2016 Мексика 2:0 Ямайка КА
- 06.06.2016 Мексика 3:1 Уругвай КА
- 02.06.2016 Мексика 1:0 Чили ТМС
- 29.05.2016 Мексика 1:0 Парагвай ТМС
- 30.03.2016 Мексика 2:0 Канада ОМЧ2СА
- 26.03.2016 Канада 0:3 Мексика ОМЧ2СА
- 11.02.2016 Мексика 2:0 Сенегал ТМС
- 18.11.2015 Гондурас 0:2 Мексика ОМЧ2СА
- 14.11.2015 Мексика 3:0 Сальвадор ОМЧ2СА
- 14.10.2015 Мексика 1:0 Панама ТМС
- 11.10.2015 Мексика 3:2 США КК
- 09.09.2015 Аргентина 2:2 Мексика ТМС
- 05.09.2015 Мексика 3:3 Тринидад и Тобаго ТМС
- 27.07.2015 Ямайка 1:3 Мексика ЗКК
- 23.07.2015 Панама 1:2 Мексика ЗКК
- 20.07.2015 Мексика 1:0 Коста-Рика ЗКК
Последние игры между собой
Португалия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мексика: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 07.06.2014 Мексика 0:1 Португалия Товарищеские матчи. Сборные
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Мексика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|РОССИЯ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Новая Зеландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 31 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Португалия - Мексика, который состоится 18.06.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Португалия - Мексика, который состоится 18.06.2017.
Новости матча
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Пора валить в Казань — 08:57
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Прогнозы на матч Португалия - Мексика
Португалия
73.1% (147)
Ничья:
15.9% (32)
Мексика
10.9% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Португалия:
32.3% (65)
1:0 Португалия:
13.4% (27)
2:0 Португалия:
12.4% (25)
1:1 Ничья:
11.9% (24)
1:2 Мексика:
6% (12)
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