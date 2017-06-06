  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Кубок конфедераций
  5. Группа B
Стадион:
Камерун
 
Позже
Чили
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Камерун - Чили, который состоится 18.06.2017.
-
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию матча сборных Камеруна и Чили. Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Будем рады скрасить ваш просмотр футбольного поединка своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Камерун - Чили
Камерун
19.8% (38)
Ничья:
15.6% (30)
Чили
64.6% (124)

Вы не участвовали в прогнозе

Чили:
34.9% (67)
Ничья:
13% (25)
Камерун:
12.5% (24)
Чили:
10.4% (20)
Чили:
8.3% (16)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация