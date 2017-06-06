  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Кубок конфедераций
  5. Группа B
Стадион:
Австралия
 
Позже
Германия
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 5 часов 6 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Австралия - Германия, который состоится 19.06.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Австралия - Германия
Австралия
2% (4)
Ничья:
2.5% (5)
Германия
95.5% (192)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия:
25.9% (52)
Германия:
22.9% (46)
Германия:
15.9% (32)
Германия:
14.9% (30)
Германия:
4% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация