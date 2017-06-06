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Стадион:
РОССИЯ
 
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Португалия
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 55 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РОССИЯ - Португалия, который состоится 21.06.2017.
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:
Прогнозы на матч РОССИЯ - Португалия
РОССИЯ
14.3% (37)
Ничья:
17.8% (46)
Португалия
68% (176)

Вы не участвовали в прогнозе

Португалия:
16.2% (42)
Португалия:
14.7% (38)
Португалия:
13.9% (36)
Ничья:
13.5% (35)
Португалия:
9.3% (24)
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