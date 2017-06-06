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Стадион:
Мексика
 
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Новая Зеландия
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 55 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Мексика - Новая Зеландия, который состоится 21.06.2017.
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:
Прогнозы на матч Мексика - Новая Зеландия
Мексика
90.3% (158)
Ничья:
4% (7)
Новая Зеландия
5.7% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Мексика:
34.9% (61)
Мексика:
17.1% (30)
Мексика:
10.9% (19)
Мексика:
9.7% (17)
Мексика:
6.9% (12)
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