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Стадион:
Мексика
 
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РОССИЯ
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:
Прогнозы на матч Мексика - РОССИЯ
Мексика
56.3% (143)
Ничья:
19.3% (49)
РОССИЯ
24.4% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Мексика:
19.7% (50)
Мексика:
15.4% (39)
Ничья:
15.4% (39)
РОССИЯ:
9.8% (25)
Мексика:
9.4% (24)
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