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Стадион: Крестовский
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Новая Зеландия (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 21.06.2017 Мексика 2:1 Новая Зеландия КК
- 17.06.2017 РОССИЯ 2:0 Новая Зеландия КК
- 11.06.2016 Новая Зеландия 0:0 Папуа — Новая Гвинея КНО
- 08.06.2016 Новая Зеландия 1:0 Новая Каледония КНО
- 04.06.2016 Новая Зеландия 1:0 Соломоновы острова ЧМ(О2ЙР
- 31.05.2016 Вануату 0:5 Новая Зеландия ЧМ(О2ЙР
- 28.05.2016 Новая Зеландия 3:1 Фиджи ЧМ(О2ЙР
- 12.11.2015 Оман 0:1 Новая Зеландия ТМС
- 07.09.2015 Мьянма 1:1 Новая Зеландия ТМС
- 31.03.2015 Южная Корея 1:0 Новая Зеландия ТМС
- 14.11.2014 Китай 1:1 Новая Зеландия ММ
- 08.09.2014 Узбекистан 3:1 Новая Зеландия ММ
- 30.05.2014 Новая Зеландия 0:0 ЮАР ММ
- 05.03.2014 Япония 4:2 Новая Зеландия ММ
- 20.11.2013 Новая Зеландия 2:4 Мексика ЧМОМ
- 14.11.2013 Мексика 5:1 Новая Зеландия ЧМОМ
- 05.09.2013 Саудовская Аравия 0:1 Новая Зеландия ММ
- 14.11.2012 Китай 1:1 Новая Зеландия ММ
- 24.05.2012 Сальвадор 2:2 Новая Зеландия ММ
- 05.06.2011 Австралия 3:0 Новая Зеландия ТМС
Португалия (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 21.06.2017 РОССИЯ 0:1 Португалия КК
- 18.06.2017 Португалия 2:2 Мексика КК
- 09.06.2017 Латвия 0:3 Португалия ОМЧ2Е
- 25.03.2017 Португалия 3:0 Венгрия ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Португалия 4:1 Латвия ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Фарерские острова 0:6 Португалия ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Португалия 6:0 Андорра ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Швейцария 2:0 Португалия ОМЧ2Е
- 10.07.2016 Португалия 1:0 Франция Е2
- 06.07.2016 Португалия 2:0 Уэльс Е2
- 30.06.2016 Польша 1:1 Португалия Е2
- 25.06.2016 Хорватия 0:1 Португалия Е2
- 22.06.2016 Венгрия 3:3 Португалия Е2
- 18.06.2016 Португалия 0:0 Австрия Е2
- 14.06.2016 Португалия 1:1 Исландия Е2
- 08.06.2016 Португалия 7:0 Эстония ТМС
- 02.06.2016 Англия 1:0 Португалия ТМС
- 29.05.2016 Португалия 3:0 Норвегия ТМС
- 29.03.2016 Португалия 2:1 Бельгия ТМС
- 25.03.2016 Португалия 0:1 Болгария ТМС
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Мексика
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|Новая Зеландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 9 часов 3 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Новая Зеландия - Португалия, который состоится 24.06.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Новая Зеландия - Португалия, который состоится 24.06.2017.
Новости матча
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Пора валить в Санкт-Петербург — 11:18
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Прогнозы на матч Новая Зеландия - Португалия
Новая Зеландия
3.3% (6)
Ничья:
2.8% (5)
Португалия
93.9% (169)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Португалия:
24.4% (44)
0:3 Португалия:
18.3% (33)
1:2 Португалия:
14.4% (26)
1:3 Португалия:
10% (18)
0:1 Португалия:
5.6% (10)
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