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Стадион:
Новая Зеландия
 
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Португалия
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 3 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Новая Зеландия - Португалия, который состоится 24.06.2017.
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:
Прогнозы на матч Новая Зеландия - Португалия
Новая Зеландия
3.3% (6)
Ничья:
2.8% (5)
Португалия
93.9% (169)

Вы не участвовали в прогнозе

Португалия:
24.4% (44)
Португалия:
18.3% (33)
Португалия:
14.4% (26)
Португалия:
10% (18)
Португалия:
5.6% (10)
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