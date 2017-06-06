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Стадион:
Германия
 
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Камерун
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Германия - Камерун, который состоится 25.06.2017.
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:
Прогнозы на матч Германия - Камерун
Германия
89.8% (150)
Ничья:
7.2% (12)
Камерун
3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия:
29.9% (50)
Германия:
21% (35)
Германия:
12% (20)
Германия:
7.2% (12)
Германия:
6% (10)
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