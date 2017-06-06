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Стадион: Открытие Арена
Предыдущие игры
Чили (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 22.06.2017 Германия 1:1 Чили КК
- 18.06.2017 Камерун 0:2 Чили КК
- 29.03.2017 Чили 3:1 Венесуэла ОМЧ2ЮА
- 24.03.2017 Аргентина 1:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 16.11.2016 Чили 3:1 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 10.11.2016 Колумбия 0:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 12.10.2016 Чили 2:1 Перу ОМЧ2ЮА
- 07.10.2016 Эквадор 3:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 07.09.2016 Чили 3:0 Боливия ОМЧ2ЮА
- 02.09.2016 Парагвай 2:1 Чили ОМЧ2ЮА
- 27.06.2016 Аргентина 0:0 Чили КА
- 23.06.2016 Колумбия 0:2 Чили КА
- 19.06.2016 Мексика 0:7 Чили КА
- 15.06.2016 Чили 4:2 Панама КА
- 11.06.2016 Чили 2:1 Боливия КА
- 07.06.2016 Аргентина 2:1 Чили КА
- 02.06.2016 Мексика 1:0 Чили ТМС
- 28.05.2016 Чили 1:2 Ямайка ТМС
- 30.03.2016 Венесуэла 1:4 Чили ОМЧ2ЮА
- 25.03.2016 Чили 1:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
Австралия (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 22.06.2017 Камерун 1:1 Австралия КК
- 19.06.2017 Австралия 2:3 Германия КК
- 08.06.2017 Австралия 3:2 Саудовская Аравия ОМЧ2А
- 28.03.2017 Австралия 2:0 ОАЭ ОМЧ2А
- 23.03.2017 Ирак 1:1 Австралия ОМЧ2А
- 15.11.2016 Таиланд 2:2 Австралия ОМЧ2А
- 11.10.2016 Австралия 1:1 Япония ОМЧ2А
- 06.10.2016 Саудовская Аравия 2:2 Австралия ОМЧ2А
- 06.09.2016 ОАЭ 0:1 Австралия ОМЧ2А
- 01.09.2016 Австралия 2:0 Ирак ОМЧ2А
- 07.06.2016 Австралия 1:2 Греция ТМС
- 04.06.2016 Австралия 1:0 Греция ТМС
- 27.05.2016 Англия 2:1 Австралия ТМС
- 29.03.2016 Австралия 5:1 Иордания АКЧ22Р
- 24.03.2016 Австралия 7:0 Таджикистан АКЧ22Р
- 17.11.2015 Бангладеш 0:4 Австралия АКЧ22Р
- 12.11.2015 Австралия 3:0 Кыргызстан АКЧ22Р
- 08.10.2015 Иордания 2:0 Австралия АКЧ22Р
- 08.09.2015 Таджикистан 0:3 Австралия АКЧ22Р
- 03.09.2015 Австралия 5:0 Бангладеш АКЧ22Р
Последние игры между собой
Чили: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Австралия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 14.06.2014 Чили 3:1 Австралия Чемпионат мира 2014
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чили
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Германия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Австралия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Камерун
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 9 часов 29 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Чили - Австралия, который состоится 25.06.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Чили - Австралия, который состоится 25.06.2017.
Новости матча
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Пора валить в Москву — 10:30
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Прогнозы на матч Чили - Австралия
Чили
86.1% (142)
Ничья:
10.9% (18)
Австралия
3% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Чили:
27.3% (45)
2:0 Чили:
23.6% (39)
1:0 Чили:
11.5% (19)
3:1 Чили:
6.1% (10)
1:1 Ничья:
6.1% (10)
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