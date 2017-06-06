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Стадион:
Чили
 
Позже
Австралия
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 9 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Чили - Австралия, который состоится 25.06.2017.
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:
Прогнозы на матч Чили - Австралия
Чили
86.1% (142)
Ничья:
10.9% (18)
Австралия
3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Чили:
27.3% (45)
Чили:
23.6% (39)
Чили:
11.5% (19)
Чили:
6.1% (10)
Ничья:
6.1% (10)
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