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Стадион:
Португалия
 
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Чили
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-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Португалия - Чили, который состоится 28.06.2017.
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:
Прогнозы на матч Португалия - Чили
Португалия
78.3% (47)
Ничья:
10% (6)
Чили
11.7% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Португалия:
53.3% (32)
Португалия:
15% (9)
Ничья:
10% (6)
Чили:
8.3% (5)
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