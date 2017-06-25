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Стадион: Фишт
Предыдущие игры
Германия (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 25.06.2017 Германия 3:1 Камерун КК
- 22.06.2017 Германия 1:1 Чили КК
- 19.06.2017 Австралия 2:3 Германия КК
- 10.06.2017 Германия 7:0 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Азербайджан 1:4 Германия ОМЧ2Е
- 11.11.2016 Сан-Марино 0:8 Германия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Германия 2:0 Северная Ирландия ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Германия 3:0 Чехия ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Норвегия 0:3 Германия ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Германия 2:0 Финляндия ТМС
- 07.07.2016 Германия 0:2 Франция Е2
- 02.07.2016 Германия 1:1 Италия Е2
- 26.06.2016 Германия 3:0 Словакия Е2
- 21.06.2016 Северная Ирландия 0:1 Германия Е2
- 16.06.2016 Германия 0:0 Польша Е2
- 12.06.2016 Германия 2:0 Украина Е2
- 04.06.2016 Германия 2:0 Венгрия ТМС
- 29.05.2016 Германия 1:3 Словакия ТМС
- 29.03.2016 Германия 4:1 Италия ТМС
- 26.03.2016 Германия 2:3 Англия ТМС
Мексика (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 24.06.2017 Мексика 2:1 РОССИЯ КК
- 21.06.2017 Мексика 2:1 Новая Зеландия КК
- 18.06.2017 Португалия 2:2 Мексика КК
- 07.09.2016 Мексика 0:0 Гондурас ОМЧ2СА
- 03.09.2016 Сальвадор 1:3 Мексика ОМЧ2СА
- 19.06.2016 Мексика 0:7 Чили КА
- 14.06.2016 Мексика 1:1 Венесуэла КА
- 10.06.2016 Мексика 2:0 Ямайка КА
- 06.06.2016 Мексика 3:1 Уругвай КА
- 02.06.2016 Мексика 1:0 Чили ТМС
- 29.05.2016 Мексика 1:0 Парагвай ТМС
- 30.03.2016 Мексика 2:0 Канада ОМЧ2СА
- 26.03.2016 Канада 0:3 Мексика ОМЧ2СА
- 11.02.2016 Мексика 2:0 Сенегал ТМС
- 18.11.2015 Гондурас 0:2 Мексика ОМЧ2СА
- 14.11.2015 Мексика 3:0 Сальвадор ОМЧ2СА
- 14.10.2015 Мексика 1:0 Панама ТМС
- 11.10.2015 Мексика 3:2 США КК
- 09.09.2015 Аргентина 2:2 Мексика ТМС
- 05.09.2015 Мексика 3:3 Тринидад и Тобаго ТМС
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Мексика
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|РОССИЯ
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|4.
|Новая Зеландия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Чили
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Австралия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Камерун
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 29 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Германия - Мексика, который состоится 29.06.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Германия - Мексика, который состоится 29.06.2017.
Новости матча
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Десять "не" по пути к "Фишту" — 13:53
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Прогнозы на матч Германия - Мексика
Германия
81.6% (84)
Ничья:
6.8% (7)
Мексика
11.7% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Германия:
44.7% (46)
2:0 Германия:
14.6% (15)
1:2 Мексика:
6.8% (7)
1:1 Ничья:
4.9% (5)
3:1 Германия:
3.9% (4)
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