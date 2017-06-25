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Стадион:
Германия
 
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Мексика
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Прогнозы на матч Германия - Мексика
Германия
81.6% (84)
Ничья:
6.8% (7)
Мексика
11.7% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия:
44.7% (46)
Германия:
14.6% (15)
Мексика:
6.8% (7)
Ничья:
4.9% (5)
Германия:
3.9% (4)
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