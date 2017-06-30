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Стадион:
Португалия
 
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Мексика
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До начала матча осталось 1 день 20 часов 25 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Португалия - Мексика, который состоится 02.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Португалия - Мексика
Португалия
62.5% (20)
Ничья:
15.6% (5)
Мексика
21.9% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Португалия:
28.1% (9)
Мексика:
18.8% (6)
Португалия:
12.5% (4)
Ничья:
12.5% (4)
Португалия:
6.3% (2)
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