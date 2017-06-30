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Стадион:
Чили
 
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Германия
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:
Прогнозы на матч Чили - Германия
Чили
42.4% (14)
Ничья:
15.2% (5)
Германия
42.4% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия:
27.3% (9)
Чили:
18.2% (6)
Чили:
15.2% (5)
Ничья:
9.1% (3)
Германия:
6.1% (2)
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