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  4. Товарищеские матчи. Сборные
Стадион: Зрители: 75000
Франция
3:2
Конец матча
Англия
0'
0:1
9' Гол
Кейн Гарри
1:1
22' Гол
Юмтити Самуэль
2:1
43' Гол
Сидибе Джибриль
47' Красная карточка
Варан Рафаэль
2:2
48' Пенальти
Кейн Гарри
62' Желтая карточка
Стоунс Джон
73' Желтая карточка
Алли Деле
3:2
78' Гол
Дембеле Усман
90'+5
Новости после матча

-
Несмотря на то, что темп матча периодически провисал, игра получилась очень интересной. Французы сумели показать характер, забив после довольно спорного удаления Варана, а англичане после гола Дембеле практически никак не угрожали воротам Льориса. С вами был Тимофеев Антон. Смотрите футбол и до встречи в эфире!
Второй тайм
Свисток
-
Конец матча! Франция обыгрывает Англию на своем поле со счетом 3-2!
Угловой
90'
Ангичане заработали, похоже, последний угловой в матче. После небольшой суматохи во французской штрафной мяч отскочил к Крессуэллу, который сильно пробил издали  - мимо.
Опасный момент
90'
И еще один момент! Дембеле вывел Мбаппе один на один с Батлэндом под углом к воротам, но форвард "Монако" не смог переиграть своего визави.
90'
Мбаппе ворвался в штрафную с левого фланга, прострелил вдоль ворот, но защита гостей все же смогла отбиться.
Дополнительное время
90'
Четыре минуты добавлено.

Замена
90'
Да. Жалле выходит вместо хромого Сидибе.
Травма, повреждение
89'
Опять Сидибе сидит на газоне. Похоже, сейчас уже точно не обойдется без замены.
88'
Стерлинг решил пробить с дальней дистанции, но удар получился очень неточным.
86'
Англичане как-то совсем скисли - очень вяло атакуют подопечные Саутгейта. Неужели их устраивает счет?
Угловой
85'
Угловой заработали англичане, Крессуэлл подал в штрафную, где Кейн недозволенным приемом уронил соперника на газон.
83'
Мбаппе выдал серию финтов на правом фланге, отыграл на Лемара, но затем Тома сделал неточную передачу на партнера.
Замена
82'
Вместо Джонса выходит Крессуэлл.
81'
Англичане смогли завладеть мячом на чужой половине поля, но до финальной трети поля гости дойти пока не могут.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Дембеле! 3-2! Французы перехватили мяч на чужой половине поля, Погба сыграл на Мбаппе, тот, вытянув на себя двух защитников англичан, откатил правее Дембеле, который сильно пробил в дальний нижний угол.
Офсайд
78'
И снова Мбаппе чуть спешит с рывком и попадает в положение вне игры.
Замена
77'
Лаллана выходит вместо Триппьера.
Опасный момент
76'
Стерлинг очень легко обошел на фланге соперника, вошел в штрафную и пытался пасом на дальнюю штангу найти Кейна, но Сидибе успел опередить нападающего "Тоттенхэма".
74'
Пока в игре пауза нам вновь показали повтор эпизода с попаданием Мбаппе в перекладину. Да, дико повезло англичанам.
Фол, нарушение
72'
Только Сидибе вернулся на поле, как тут же ему достается от Алли, который врезается в соперника прямой ногой. Опять медики на поле.
Штанга
71'
Моментище у ворот Англии! Мбаппе легко обыграл соперника в штрафной и мощным ударом проверил на прочность перекладину ворот Батлэнда, мяч отскочил к Лемаре, удар которого вынес с ленточки Стоунс.
70'
Опять парочка Динь - Лемар атаку через левый фланг, но вновь не выходит навес у французов.
Фол, нарушение
69'
Стерлинг в центре поля нарушает правила на Погба.
Травма, повреждение
67'
Пауза в игре. Сидибе оказывают помощь.
Угловой
66'
Заработали гости угловой, который разыграли не очень удачно и Дембеле помчался вперед по правой бровке, в стиле Бэйла пробросил мяч мимо соперника, но сделать точный пас на шедшего параллельным курсом Мбаппе не смог.
Опасный момент
65'
Погба разрезающей передачей вывел Мбаппе один на один с голкипером гостей, но Килиан все же не успел прокинуть мяч мимо Батлэнда.
64'
Казалось, что англичане, имея "лишнего" игрока должны не отходить от чужой штрафной, но пока такие ожидания не оправдываются.
63'
Лемар мягко забросил мяч в штрафную со стандарта, Косельни откликнулся на этот пас, но точно пробить головой не смог.
Желтая карточка
62'
Мбаппе сажает на карточку Стоунса.
61'
Динь и Окслейд-Чемберлен на фланге боролись за мяч и победителем вышел француз - Льорис выполнит удар от ворот.
59'
Французы пытаются начать позиционную атаку, но англичане очень грамотно обороняются в большинстве.
Угловой
58'
Сам же Лемар исполнял угловой, но с подачей легко справились английские защитники.
57'
Динь на фланге отыграл на Лемара, тот прострелил на ближнюю, откуда мяч на угловой выбил Джонс.
Угловой
55'
Еще один угловой у ворот Льориса. Опять подавал Триппьер, но с навесом защитники хозяев справились.
Офсайд
54'
Был шанс у французов убежать в контратаку, но Мбаппе залез в офсайд. Уже не в первый раз, между прочим.
Замена
52'
Замена у французов - Косельни меняет Жиру.
Угловой
51'
И еще один корнер заработали гости. Вновь подал Триппьер, но на этот раз до удара дело не дошло.
Угловой
50'
Угловой заработала Англия. Триппьер подал на дальний угол вратарской, Делле Алли пробил головой прямо в руки Льорису.
Замена
49'
К слову, в перерыве у англичан произошли две замены - Бертранда и Хитона поменяли Уокер и Батлэнд.
Пенальти
48'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Кейн! 2-2! Очень легко Кейн переиграл своего партнера по "Тоттенхэму".
Красная карточка
47'
А после подсказки видеоарбитра Масса решил еще и удалить защитника "Реала".
Пенальти!
46'
ПЕНАЛЬТИ в ворота французов! Делле Алли в своей штрафной сбил Варан.
Второй тайм начался
46'
Продолжаем!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
В добавленное время никаких интересных событий не произошло. Перерыв.
Дополнительное время
45'
Минута добавлена.
Судья
45'
Стерлинг после быстрого розыгрыша стандарт оказался в штрафной соперника, но вновь медлит с принятием решения и падает, споткнувшись о ногу Юмтити - пенальти нет, считает Масса.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Сидибе! 2-1! Дембеле на дриблинге вошел в штрафную справа, уложил Стоунса и пробил с левой в дальний - вновь Хитом показывает чудеса реакции, но на добивании вновь оказывается первым француз, а именно Сидибе.
41'
Погба в очередной раз лупит с очень дальней дистанции - зрители за воротами Хитона были рады прилетевшему к ним мячу.
40'
Лемар классно подключил к атаке Диня, который оказался совершенно один на фланге, но подача у защитника "Барсы" вышла не самой лучшей.
Фол, нарушение
39'
Стеринг неловко обработал мяч на фланге и был вынужден нарушить правила на Лемаре.
Опасный момент
37'
С подачей легко справился Льорис и длинным пасом рукой бросил Дембеле в контратаку, тот добежал до чужой штрафной, выполнил несколько ложных замахов и сильно пробил мимо ворот.
Опасный момент
36'
Триппьер в касание выводит Стерлинга на ударную позицию, тот медлит с ударом и в итоге зарабатывает лишь угловой.
35'
Погба очень красиво развернулся с мячом в центре поля, но все же далее был накрыт Дайером.
Опасный момент
34'
Должны были англичане выходить вперед! После подачи с углового на дальнюю штангу Кэхилл скинул мяч головой на линию вратарской, откуда Дайер пробил мимо ворот.
Опасный момент
32'
А теперь ответочка от англичан! Убежали гости в контратаку, которую затянул Стерлинг, мяч отскочил к Бертранду, который решил пробить из-за штрафной - Льорис тащит из дальнего угла.
Опасный момент
31'
Мбаппе на скорости вошел в штрафную с левого фланга, убрал Триппьера и сильно пробил в ближний - Хитон спас.
30'
Алли ловко прорвался мимо Сидибе, но того подстраховал вездесущий Канте.
29'
Вновь игра застряла в центре поля - этому способствуют частые ошибки игроков обеих команд.
28'
Погба решил выполнить длинный перевод на Диня, но пас самого дорогого игрока оказался неточным.
27'
Стоунс в своей штрафной подарил мяч Дембеле, но тот не был готов к такой щедрости и так и не решил, что ему делать.
25'
Лемар слева выполнил еще один кросс в штрафную англичан, но на этот раз Стоунс сыграл надежно.
Офсайд
24'
Мбаппе очень долго на бровке ждал паса от партнера и забрался в офсайд.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Юмтити! 1-1! Хозяева заработали стандарт на чужой половине поля, Лемар подал в штрафную, Жиру пробил головой в нижний угол - Хитон каким-то чудесным образом спас свою команду, но на добивании первым был защитник "Барселоны".
Замена
21'
Менди вынужден покинуть поле - его меняет Динь.
Травма, повреждение
19'
На газоне лежит Менди, которому оказывают медицинскую помощь.
18'
Мбаппе, стоя на месте в чужой штрафной, выдал ряд финтов, откатил на Менди, но его прострел оказался слишком сильным.
Фол, нарушение
17'
Стерлинг уж очень наглым приемом останавливает в центре поля Погба. Лишь статус товарищеского матча спасает Рахима от карточки.
16'
На французской скамейке грустят Ляказетт, Гризманн и Динь. Первые двое сейчас совершенно точно пригодились бы на поле.
Опасный момент
15'
Моментище у Дембеле! Мбаппе с левого фланга вырезал идеальную передачу на Дембеле, тот решил пробить в касание в угол, но не попал в створ.
Офсайд
13'
Жиру забивает красивый гол, приняв мяч на грудь в центре штрафной и в падении пробив в ближнюю девятку, но был небольшой офсайд у Оливье.
12'
Французы пока действуют, на удивление, инертно, отдав мяч сопернику, который теперь идти вперед не спешит.
Фол, нарушение
11'
Сначала Погба, а затем Канте нарушили поочередно правила в середине поля.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Кейн! 0-1! Только я сказал, что команды практически не атакуют, как тут же англичане забили гол! Стерлинг получил мяч в штрафной, дождался забегания Бертранда и отдал тому пас пяткой, Райан прострелил на дальнюю штангу, где уже момент караулил Кейн.
8'
Пока обе команды играют крайне осторожно, практически не делая обостряющих передач вперед.
6'
Дайер попытался разрезающей передачей вывести к воротам Стерлинга, но передача получилась слишком сильной, и Льорис завладел мячом.
5'
Лемар ловко перехватил мяч в центральном круге, но быстро начать атаку своей команды не смог.
4'
Менди и Мбаппе пытались соорудить атаку на левом фланге, но прорыв французов остановил Джонс, выбив мяч за боковую.
3'
Англичане завладели мячом и неспешно катают его в середине поля.
2'
Лемар получил мяч на левом фланге, но выполнил подачу точно в руки Хитону.
Первый тайм начался
1'
Поехали!
Первый тайм
-
Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на товарищеский матч между сборными командами Франции и Англии. Текстовую трансляцию игры проведет Тимофеев Антон.
Новости матча
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 75000 болельщиков
95'
Удар от ворот произведет Франция
94'
Крессуэлл Арон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
94'
Окслейд-Чемберлен Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.

94'
Лаллана Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
94'
Крессуэлл Арон из команды Англия подал угловой справа.
93'
Мбаппе Килиан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
93'
Дембеле Усман из команды Франция сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
93'
Уокер Кайл из команды Англия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Удар от ворот произведет Англия
93'
Погба Поль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Жалле Кристоф из команды Франция делает навес
91'
Мбаппе Килиан из команды Франция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
90'
Канте Н'Голо коснулся мяча рукой.
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Сидибе Джибриль получил травму и заменен. Жалле Кристоф выходит на поле.
Травма, повреждение
89'
Сидибе Джибриль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Удар от ворот произведет Франция
88'
Стерлинг Рахим бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
87'
Лаллана Адам из команды Англия наносит очень неточный удар.
87'
Уокер Кайл из команды Англия делает навес
87'
Лаллана Адам из команды Англия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
85'
Стоунс Джон из команды Англия. Это Сидибе Джибриль заработал фол.
Угловой
85'
Крессуэлл Арон из команды Англия подал угловой слева.
84'
Крессуэлл Арон из команды Англия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Удар от ворот произведет Англия
Фол, нарушение
83'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает подножку. Дембеле Усман заработал фол.
Фол, нарушение
82'
Крессуэлл Арон наказан за толчок Дембеле Усман
82'
Тактическая замена. Джонс Фил уходит с поля и его заменяет Крессуэлл Арон
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
78'
Мбаппе Килиан сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Дембеле Усман записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Мбаппе Килиан из команды Франция делает пас партнеру.
Офсайд
78'
Мбаппе Килиан из команды Франция в офсайде
76'
Тактическая замена. Триппьер Киран уходит с поля и его заменяет Лаллана Адам
76'
Игрок клуба "Англия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Сидибе Джибриль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Травма, повреждение
75'
Сидибе Джибриль возвращается на поле, всё в порядке.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
75'
Сидибе Джибриль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
73'
Сидибе Джибриль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
73'
Алли Деле получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Алли Деле из команды Англия опасно играет. Чуть не пострадал Юмтити Самуэль.
73'
Юмтити Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Уокер Кайл из команды Англия делает навес
73'
Стерлинг Рахим нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
72'
Погба Поль нарушает правила. Алли Деле пострадал
72'
Лемар Тома имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
71'
Мбаппе Килиан попадает в перекладину. Какой шанс!
71'
Мбаппе Килиан на финте ушёл от оппонента.
71'
Алли Деле ошибается в защите.
71'
Батлэнд Джек вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Динь Люка из команды Франция делает навес
Фол, нарушение
70'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает подножку. Лемар Тома заработал фол.
Фол, нарушение
70'
Кейн Гарри из команды Англия. Это Сидибе Джибриль заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Травма, повреждение
69'
Сидибе Джибриль возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Сидибе Джибриль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
68'
Сидибе Джибриль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Дембеле Усман из команды Франция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Дембеле Усман из команды Франция устремляется вперед с мячом.
67'
Погба Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Триппьер Киран из команды Англия подал угловой слева.
66'
Окслейд-Чемберлен Алекс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
Игроки ФК "Франция" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Джонс Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Погба Поль из команды Франция делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Погба Поль на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Погба Поль из команды Франция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Удар от ворот произведет Франция
64'
Триппьер Киран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Юмтити Самуэль наказан за толчок Кейн Гарри
63'
Удар от ворот произведет Англия
63'
Косельни Лоран из команды Франция бьет головой мимо ворот
63'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Стоунс Джон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Стоунс Джон из команды Англия. Это Мбаппе Килиан заработал фол.
62'
Погба Поль из команды Франция делает передачу за спину защитников.
61'
Удар от ворот произведет Франция
60'
Погба Поль из команды Франция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
58'
Удар от ворот произведет Франция
Офсайд
57'
Мбаппе Килиан из команды Франция в офсайде
57'
Игрок клуба "Франция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Джонс Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Лемар Тома из команды Франция подал угловой слева.
57'
Джонс Фил выбил мяч на угловой.
57'
Лемар Тома из команды Франция делает навес
56'
Канте Н'Голо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Триппьер Киран из команды Англия подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
54'
Мбаппе Килиан из команды Франция в офсайде
54'
Дембеле Усман из команды Франция делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
53'
Лемар Тома из команды Франция делает подножку. Стерлинг Рахим заработал фол.
52'
Тактическая замена. Жиру Оливье уходит с поля и его заменяет Косельни Лоран
Фол, нарушение
51'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает подножку. Юмтити Самуэль заработал фол.
51'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Погба Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Триппьер Киран из команды Англия подал угловой слева.
51'
Сидибе Джибриль выбил мяч на угловой.
51'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает передачу за спину защитников.
50'
Алли Деле пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
50'
Триппьер Киран из команды Англия подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Окслейд-Чемберлен Алекс из команды Англия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Окслейд-Чемберлен Алекс из команды Англия устремляется вперед с мячом.
Описание гола
48'
Г О О О О О Л - Кейн Гарри из команды Англия забивает пенальти
47'
УДАЛЕНИЕ! Варан Рафаэль получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
46'
Варан Рафаэль из команды Франция делает подножку. Алли Деле заработал фол.
46'
Алли Деле из команды Англия устремляется вперед с мячом.
46'
Тактическая замена. Бертранд Райан уходит с поля и его заменяет Уокер Кайл
46'
Тактическая замена. Хитон Том уходит с поля и его заменяет Батлэнд Джек
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
46'
Джонс Фил из команды Англия. Это Мбаппе Килиан заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Англия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
45'
Варан Рафаэль из команды Франция делает подножку. Кейн Гарри заработал фол.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сидибе Джибриль оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
43'
Дембеле Усман не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
43'
Дембеле Усман на финте ушёл от оппонента.
43'
Дембеле Усман из команды Франция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
42'
Бертранд Райан из команды Англия делает подножку. Погба Поль заработал фол.
42'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
41'
Удар от ворот произведет Англия
41'
Погба Поль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
40'
Алли Деле из команды Англия. Это Погба Поль заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Сидибе Джибриль из команды Франция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Кэхилл Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Динь Люка из команды Франция делает навес
Фол, нарушение
39'
Стерлинг Рахим из команды Англия. Это Лемар Тома заработал фол.
38'
Удар от ворот произведет Англия
38'
Канте Н'Голо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Стоунс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Дембеле Усман из команды Франция делает навес
37'
Удар от ворот произведет Англия
37'
Дембеле Усман отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Дембеле Усман на финте ушёл от оппонента.
37'
Льорис Уго вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
37'
Бертранд Райан из команды Англия подал угловой справа.
36'
Варан Рафаэль выбил мяч на угловой.
36'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Триппьер Киран из команды Англия делает отличный пас
36'
Игрок клуба "Англия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Удар от ворот произведет Франция
34'
Дайер Эрик имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
34'
Кэхилл Гари из команды Англия сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
33'
Бертранд Райан из команды Англия подал угловой справа.
33'
Бертранд Райан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
32'
Удар от ворот произведет Англия
32'
Погба Поль из команды Франция делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
32'
Кейн Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Лемар Тома из команды Франция подал угловой слева.
31'
Мбаппе Килиан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
31'
Мбаппе Килиан на финте ушёл от оппонента.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
29'
Бертранд Райан из команды Англия делает подножку. Сидибе Джибриль заработал фол.
27'
Дембеле Усман из команды Франция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Стоунс Джон ошибается в защите.
25'
Стоунс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лемар Тома из команды Франция делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
24'
Мбаппе Килиан из команды Франция в офсайде
Фол, нарушение
24'
Сидибе Джибриль из команды Франция делает подножку. Бертранд Райан заработал фол.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Юмтити Самуэль оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
22'
Жиру Оливье имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
22'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Стоунс Джон из команды Англия. Это Жиру Оливье заработал фол.
21'
Менди Бенжамен получил травму и заменен. Динь Люка выходит на поле.
20'
Игрок клуба "Англия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Травма, повреждение
20'
Менди Бенжамен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
19'
Менди Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Англия совершает вбрасывание на своей половине поля
18'
Менди Бенжамен из команды Франция делает неудачный навес.
Фол, нарушение
17'
Стерлинг Рахим из команды Англия. Это Погба Поль заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Англия
16'
Дембеле Усман имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
16'
Мбаппе Килиан из команды Франция сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
Мбаппе Килиан из команды Франция устремляется вперед с мячом.
16'
Игроки ФК "Франция" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Игрок клуба "Англия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
14'
Жиру Оливье из команды Франция в офсайде
14'
Погба Поль из команды Франция делает отличный навес.
13'
Менди Бенжамен из команды Франция делает отличный навес.
Фол, нарушение
11'
Погба Поль из команды Франция делает подножку. Стерлинг Рахим заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Варан Рафаэль наказан за толчок Кейн Гарри
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
Бертранд Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
Кейн Гарри из команды Англия добил мяч в ворота.
9'
Бертранд Райан из команды Англия сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
9'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает отличный пас
9'
Алли Деле из команды Англия делает отличный навес.
Фол, нарушение
7'
Канте Н'Голо из команды Франция делает подножку. Окслейд-Чемберлен Алекс заработал фол.
7'
Игрок клуба "Франция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Алли Деле из команды Англия делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
6'
Игрок клуба "Англия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
4'
Мбаппе Килиан из команды Франция в офсайде
4'
Погба Поль из команды Франция делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
3'
Жиру Оливье из команды Франция делает подножку. Стерлинг Рахим заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Сидибе Джибриль коснулся мяча рукой.
2'
Игрок клуба "Англия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
После дальнего удара, который нанес Лемар Тома мяч отбит вратарем
1'
Удар от ворот произведет Франция
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Англия". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de France. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Франция 3:2 Англия
Франция
60.7% (122)
Ничья:
28.4% (57)
Англия
10.9% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
41.8% (84)
Ничья:
23.4% (47)
Франция:
10.9% (22)
Англия:
5% (10)
Ничья:
3% (6)
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