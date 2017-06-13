Стадион: Стад де Франс Зрители: 75000
0:1
9' ГолКейн Гарри
1:1
22' ГолЮмтити Самуэль
2:1
43' ГолСидибе Джибриль
47' Красная карточкаВаран Рафаэль
2:2
48' ПенальтиКейн Гарри
62' Желтая карточкаСтоунс Джон
73' Желтая карточкаАлли Деле
3:2
78' ГолДембеле Усман
Новости после матча
-
Несмотря на то, что темп матча периодически провисал, игра получилась очень интересной. Французы сумели показать характер, забив после довольно спорного удаления Варана, а англичане после гола Дембеле практически никак не угрожали воротам Льориса. С вами был Тимофеев Антон. Смотрите футбол и до встречи в эфире!
Второй тайм
-
Конец матча! Франция обыгрывает Англию на своем поле со счетом 3-2!
90'
Ангичане заработали, похоже, последний угловой в матче. После небольшой суматохи во французской штрафной мяч отскочил к Крессуэллу, который сильно пробил издали - мимо.
90'
И еще один момент! Дембеле вывел Мбаппе один на один с Батлэндом под углом к воротам, но форвард "Монако" не смог переиграть своего визави.
90'
Мбаппе ворвался в штрафную с левого фланга, прострелил вдоль ворот, но защита гостей все же смогла отбиться.
90'
Четыре минуты добавлено.
90'
Да. Жалле выходит вместо хромого Сидибе.
89'
Опять Сидибе сидит на газоне. Похоже, сейчас уже точно не обойдется без замены.
88'
Стерлинг решил пробить с дальней дистанции, но удар получился очень неточным.
86'
Англичане как-то совсем скисли - очень вяло атакуют подопечные Саутгейта. Неужели их устраивает счет?
85'
Угловой заработали англичане, Крессуэлл подал в штрафную, где Кейн недозволенным приемом уронил соперника на газон.
83'
Мбаппе выдал серию финтов на правом фланге, отыграл на Лемара, но затем Тома сделал неточную передачу на партнера.
82'
Вместо Джонса выходит Крессуэлл.
81'
Англичане смогли завладеть мячом на чужой половине поля, но до финальной трети поля гости дойти пока не могут.
79'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Дембеле! 3-2! Французы перехватили мяч на чужой половине поля, Погба сыграл на Мбаппе, тот, вытянув на себя двух защитников англичан, откатил правее Дембеле, который сильно пробил в дальний нижний угол.
78'
И снова Мбаппе чуть спешит с рывком и попадает в положение вне игры.
77'
Лаллана выходит вместо Триппьера.
76'
Стерлинг очень легко обошел на фланге соперника, вошел в штрафную и пытался пасом на дальнюю штангу найти Кейна, но Сидибе успел опередить нападающего "Тоттенхэма".
74'
Пока в игре пауза нам вновь показали повтор эпизода с попаданием Мбаппе в перекладину. Да, дико повезло англичанам.
72'
Только Сидибе вернулся на поле, как тут же ему достается от Алли, который врезается в соперника прямой ногой. Опять медики на поле.
71'
Моментище у ворот Англии! Мбаппе легко обыграл соперника в штрафной и мощным ударом проверил на прочность перекладину ворот Батлэнда, мяч отскочил к Лемаре, удар которого вынес с ленточки Стоунс.
70'
Опять парочка Динь - Лемар атаку через левый фланг, но вновь не выходит навес у французов.
69'
Стерлинг в центре поля нарушает правила на Погба.
67'
Пауза в игре. Сидибе оказывают помощь.
66'
Заработали гости угловой, который разыграли не очень удачно и Дембеле помчался вперед по правой бровке, в стиле Бэйла пробросил мяч мимо соперника, но сделать точный пас на шедшего параллельным курсом Мбаппе не смог.
65'
Погба разрезающей передачей вывел Мбаппе один на один с голкипером гостей, но Килиан все же не успел прокинуть мяч мимо Батлэнда.
64'
Казалось, что англичане, имея "лишнего" игрока должны не отходить от чужой штрафной, но пока такие ожидания не оправдываются.
63'
Лемар мягко забросил мяч в штрафную со стандарта, Косельни откликнулся на этот пас, но точно пробить головой не смог.
62'
Мбаппе сажает на карточку Стоунса.
61'
Динь и Окслейд-Чемберлен на фланге боролись за мяч и победителем вышел француз - Льорис выполнит удар от ворот.
59'
Французы пытаются начать позиционную атаку, но англичане очень грамотно обороняются в большинстве.
58'
Сам же Лемар исполнял угловой, но с подачей легко справились английские защитники.
57'
Динь на фланге отыграл на Лемара, тот прострелил на ближнюю, откуда мяч на угловой выбил Джонс.
55'
Еще один угловой у ворот Льориса. Опять подавал Триппьер, но с навесом защитники хозяев справились.
54'
Был шанс у французов убежать в контратаку, но Мбаппе залез в офсайд. Уже не в первый раз, между прочим.
52'
Замена у французов - Косельни меняет Жиру.
51'
И еще один корнер заработали гости. Вновь подал Триппьер, но на этот раз до удара дело не дошло.
50'
Угловой заработала Англия. Триппьер подал на дальний угол вратарской, Делле Алли пробил головой прямо в руки Льорису.
49'
К слову, в перерыве у англичан произошли две замены - Бертранда и Хитона поменяли Уокер и Батлэнд.
48'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Кейн! 2-2! Очень легко Кейн переиграл своего партнера по "Тоттенхэму".
47'
А после подсказки видеоарбитра Масса решил еще и удалить защитника "Реала".
46'
ПЕНАЛЬТИ в ворота французов! Делле Алли в своей штрафной сбил Варан.
46'
Продолжаем!
Второй тайм
Первый тайм
-
В добавленное время никаких интересных событий не произошло. Перерыв.
45'
Минута добавлена.
45'
Стерлинг после быстрого розыгрыша стандарт оказался в штрафной соперника, но вновь медлит с принятием решения и падает, споткнувшись о ногу Юмтити - пенальти нет, считает Масса.
43'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Сидибе! 2-1! Дембеле на дриблинге вошел в штрафную справа, уложил Стоунса и пробил с левой в дальний - вновь Хитом показывает чудеса реакции, но на добивании вновь оказывается первым француз, а именно Сидибе.
41'
Погба в очередной раз лупит с очень дальней дистанции - зрители за воротами Хитона были рады прилетевшему к ним мячу.
40'
Лемар классно подключил к атаке Диня, который оказался совершенно один на фланге, но подача у защитника "Барсы" вышла не самой лучшей.
39'
Стеринг неловко обработал мяч на фланге и был вынужден нарушить правила на Лемаре.
37'
С подачей легко справился Льорис и длинным пасом рукой бросил Дембеле в контратаку, тот добежал до чужой штрафной, выполнил несколько ложных замахов и сильно пробил мимо ворот.
36'
Триппьер в касание выводит Стерлинга на ударную позицию, тот медлит с ударом и в итоге зарабатывает лишь угловой.
35'
Погба очень красиво развернулся с мячом в центре поля, но все же далее был накрыт Дайером.
34'
Должны были англичане выходить вперед! После подачи с углового на дальнюю штангу Кэхилл скинул мяч головой на линию вратарской, откуда Дайер пробил мимо ворот.
32'
А теперь ответочка от англичан! Убежали гости в контратаку, которую затянул Стерлинг, мяч отскочил к Бертранду, который решил пробить из-за штрафной - Льорис тащит из дальнего угла.
31'
Мбаппе на скорости вошел в штрафную с левого фланга, убрал Триппьера и сильно пробил в ближний - Хитон спас.
30'
Алли ловко прорвался мимо Сидибе, но того подстраховал вездесущий Канте.
29'
Вновь игра застряла в центре поля - этому способствуют частые ошибки игроков обеих команд.
28'
Погба решил выполнить длинный перевод на Диня, но пас самого дорогого игрока оказался неточным.
27'
Стоунс в своей штрафной подарил мяч Дембеле, но тот не был готов к такой щедрости и так и не решил, что ему делать.
25'
Лемар слева выполнил еще один кросс в штрафную англичан, но на этот раз Стоунс сыграл надежно.
24'
Мбаппе очень долго на бровке ждал паса от партнера и забрался в офсайд.
22'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Юмтити! 1-1! Хозяева заработали стандарт на чужой половине поля, Лемар подал в штрафную, Жиру пробил головой в нижний угол - Хитон каким-то чудесным образом спас свою команду, но на добивании первым был защитник "Барселоны".
21'
Менди вынужден покинуть поле - его меняет Динь.
19'
На газоне лежит Менди, которому оказывают медицинскую помощь.
18'
Мбаппе, стоя на месте в чужой штрафной, выдал ряд финтов, откатил на Менди, но его прострел оказался слишком сильным.
17'
Стерлинг уж очень наглым приемом останавливает в центре поля Погба. Лишь статус товарищеского матча спасает Рахима от карточки.
16'
На французской скамейке грустят Ляказетт, Гризманн и Динь. Первые двое сейчас совершенно точно пригодились бы на поле.
15'
Моментище у Дембеле! Мбаппе с левого фланга вырезал идеальную передачу на Дембеле, тот решил пробить в касание в угол, но не попал в створ.
13'
Жиру забивает красивый гол, приняв мяч на грудь в центре штрафной и в падении пробив в ближнюю девятку, но был небольшой офсайд у Оливье.
12'
Французы пока действуют, на удивление, инертно, отдав мяч сопернику, который теперь идти вперед не спешит.
11'
Сначала Погба, а затем Канте нарушили поочередно правила в середине поля.
9'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Кейн! 0-1! Только я сказал, что команды практически не атакуют, как тут же англичане забили гол! Стерлинг получил мяч в штрафной, дождался забегания Бертранда и отдал тому пас пяткой, Райан прострелил на дальнюю штангу, где уже момент караулил Кейн.
8'
Пока обе команды играют крайне осторожно, практически не делая обостряющих передач вперед.
6'
Дайер попытался разрезающей передачей вывести к воротам Стерлинга, но передача получилась слишком сильной, и Льорис завладел мячом.
5'
Лемар ловко перехватил мяч в центральном круге, но быстро начать атаку своей команды не смог.
4'
Менди и Мбаппе пытались соорудить атаку на левом фланге, но прорыв французов остановил Джонс, выбив мяч за боковую.
3'
Англичане завладели мячом и неспешно катают его в середине поля.
2'
Лемар получил мяч на левом фланге, но выполнил подачу точно в руки Хитону.
1'
Поехали!
Первый тайм
-
Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на товарищеский матч между сборными командами Франции и Англии. Текстовую трансляцию игры проведет Тимофеев Антон.
Новости матча
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 75000 болельщиков
95'
94'
Крессуэлл Арон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
94'
Окслейд-Чемберлен Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Лаллана Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Крессуэлл Арон из команды Англия подал угловой справа.
93'
Мбаппе Килиан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
93'
Дембеле Усман из команды Франция сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
93'
Уокер Кайл из команды Англия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
93'
Погба Поль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Жалле Кристоф из команды Франция делает навес
91'
Мбаппе Килиан из команды Франция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Канте Н'Голо коснулся мяча рукой.
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Сидибе Джибриль получил травму и заменен. Жалле Кристоф выходит на поле.
89'
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
88'
Стерлинг Рахим бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
87'
Лаллана Адам из команды Англия наносит очень неточный удар.
87'
Уокер Кайл из команды Англия делает навес
87'
Лаллана Адам из команды Англия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Стоунс Джон из команды Англия. Это Сидибе Джибриль заработал фол.
85'
Крессуэлл Арон из команды Англия подал угловой слева.
84'
Крессуэлл Арон из команды Англия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
83'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает подножку. Дембеле Усман заработал фол.
82'
Крессуэлл Арон наказан за толчок Дембеле Усман
82'
Тактическая замена. Джонс Фил уходит с поля и его заменяет Крессуэлл Арон
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
78'
Мбаппе Килиан сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Дембеле Усман записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Мбаппе Килиан из команды Франция делает пас партнеру.
78'
76'
Тактическая замена. Триппьер Киран уходит с поля и его заменяет Лаллана Адам
76'
76'
Сидибе Джибриль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Сидибе Джибриль возвращается на поле, всё в порядке.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Сидибе Джибриль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
73'
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Алли Деле получает желтую карточку.
73'
Алли Деле из команды Англия опасно играет. Чуть не пострадал Юмтити Самуэль.
73'
Юмтити Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Уокер Кайл из команды Англия делает навес
73'
Стерлинг Рахим нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Погба Поль нарушает правила. Алли Деле пострадал
72'
Лемар Тома имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
71'
Мбаппе Килиан попадает в перекладину. Какой шанс!
71'
Мбаппе Килиан на финте ушёл от оппонента.
71'
Алли Деле ошибается в защите.
71'
Батлэнд Джек вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает подножку. Лемар Тома заработал фол.
70'
Кейн Гарри из команды Англия. Это Сидибе Джибриль заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Сидибе Джибриль возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Сидибе Джибриль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
68'
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Дембеле Усман из команды Франция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Дембеле Усман из команды Франция устремляется вперед с мячом.
67'
Погба Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Окслейд-Чемберлен Алекс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
Игроки ФК "Франция" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Джонс Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Погба Поль из команды Франция делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Погба Поль на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Погба Поль из команды Франция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
64'
Триппьер Киран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Юмтити Самуэль наказан за толчок Кейн Гарри
63'
63'
Косельни Лоран из команды Франция бьет головой мимо ворот
63'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Стоунс Джон получает желтую карточку.
62'
Стоунс Джон из команды Англия. Это Мбаппе Килиан заработал фол.
62'
Погба Поль из команды Франция делает передачу за спину защитников.
61'
60'
Погба Поль из команды Франция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
58'
57'
57'
Игрок клуба "Франция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Джонс Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Лемар Тома из команды Франция подал угловой слева.
57'
Джонс Фил выбил мяч на угловой.
57'
Лемар Тома из команды Франция делает навес
56'
Канте Н'Голо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
54'
Дембеле Усман из команды Франция делает передачу за спину защитников.
53'
Лемар Тома из команды Франция делает подножку. Стерлинг Рахим заработал фол.
52'
Тактическая замена. Жиру Оливье уходит с поля и его заменяет Косельни Лоран
51'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает подножку. Юмтити Самуэль заработал фол.
51'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Погба Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Сидибе Джибриль выбил мяч на угловой.
51'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает передачу за спину защитников.
50'
Алли Деле пробил головой, вратарь справился с ударом.
50'
Триппьер Киран из команды Англия подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Окслейд-Чемберлен Алекс из команды Англия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Окслейд-Чемберлен Алекс из команды Англия устремляется вперед с мячом.
48'
Г О О О О О Л - Кейн Гарри из команды Англия забивает пенальти
47'
УДАЛЕНИЕ! Варан Рафаэль получил жёлтую карточку и покинул поле.
46'
Варан Рафаэль из команды Франция делает подножку. Алли Деле заработал фол.
46'
Тактическая замена. Бертранд Райан уходит с поля и его заменяет Уокер Кайл
46'
Тактическая замена. Хитон Том уходит с поля и его заменяет Батлэнд Джек
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Джонс Фил из команды Англия. Это Мбаппе Килиан заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Варан Рафаэль из команды Франция делает подножку. Кейн Гарри заработал фол.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сидибе Джибриль оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
43'
Дембеле Усман не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
43'
Дембеле Усман на финте ушёл от оппонента.
43'
Дембеле Усман из команды Франция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Бертранд Райан из команды Англия делает подножку. Погба Поль заработал фол.
42'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
41'
41'
Погба Поль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Алли Деле из команды Англия. Это Погба Поль заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Сидибе Джибриль из команды Франция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Кэхилл Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Стерлинг Рахим из команды Англия. Это Лемар Тома заработал фол.
38'
38'
Канте Н'Голо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Стоунс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Дембеле Усман из команды Франция делает навес
37'
37'
Дембеле Усман отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Дембеле Усман на финте ушёл от оппонента.
37'
Льорис Уго вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Бертранд Райан из команды Англия подал угловой справа.
36'
Варан Рафаэль выбил мяч на угловой.
36'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Триппьер Киран из команды Англия делает отличный пас
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
34'
Дайер Эрик имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
34'
Кэхилл Гари из команды Англия сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
33'
Бертранд Райан из команды Англия подал угловой справа.
33'
Бертранд Райан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
32'
32'
Погба Поль из команды Франция делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
32'
Кейн Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Лемар Тома из команды Франция подал угловой слева.
31'
Мбаппе Килиан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
31'
Мбаппе Килиан на финте ушёл от оппонента.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Бертранд Райан из команды Англия делает подножку. Сидибе Джибриль заработал фол.
27'
Дембеле Усман из команды Франция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Стоунс Джон ошибается в защите.
25'
Стоунс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лемар Тома из команды Франция делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
24'
Сидибе Джибриль из команды Франция делает подножку. Бертранд Райан заработал фол.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Юмтити Самуэль оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
22'
Жиру Оливье имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
22'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Стоунс Джон из команды Англия. Это Жиру Оливье заработал фол.
21'
Менди Бенжамен получил травму и заменен. Динь Люка выходит на поле.
20'
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Менди Бенжамен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
19'
Менди Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Англия совершает вбрасывание на своей половине поля
18'
Менди Бенжамен из команды Франция делает неудачный навес.
17'
Стерлинг Рахим из команды Англия. Это Погба Поль заработал фол.
16'
16'
Дембеле Усман имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
16'
Мбаппе Килиан из команды Франция сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
Мбаппе Килиан из команды Франция устремляется вперед с мячом.
16'
Игроки ФК "Франция" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Жиру Оливье из команды Франция в офсайде
14'
Погба Поль из команды Франция делает отличный навес.
13'
Менди Бенжамен из команды Франция делает отличный навес.
11'
Погба Поль из команды Франция делает подножку. Стерлинг Рахим заработал фол.
11'
Варан Рафаэль наказан за толчок Кейн Гарри
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
Бертранд Райан сделал результативную передачу.
9'
Кейн Гарри из команды Англия добил мяч в ворота.
9'
Бертранд Райан из команды Англия сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
9'
Стерлинг Рахим из команды Англия делает отличный пас
7'
Канте Н'Голо из команды Франция делает подножку. Окслейд-Чемберлен Алекс заработал фол.
7'
Игрок клуба "Франция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
4'
Погба Поль из команды Франция делает передачу за спину защитников.
3'
Жиру Оливье из команды Франция делает подножку. Стерлинг Рахим заработал фол.
3'
Сидибе Джибриль коснулся мяча рукой.
2'
2'
После дальнего удара, который нанес Лемар Тома мяч отбит вратарем
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Англия". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de France. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Франция 3:2 Англия
Франция
60.7% (122)
Ничья:
28.4% (57)
Англия
10.9% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Франция:
41.8% (84)
1:1 Ничья:
23.4% (47)
1:0 Франция:
10.9% (22)
1:2 Англия:
5% (10)
2:2 Ничья:
3% (6)
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