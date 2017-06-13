Первый тайм

- В добавленное время никаких интересных событий не произошло. Перерыв.

45' Минута добавлена.

45' Стерлинг после быстрого розыгрыша стандарт оказался в штрафной соперника, но вновь медлит с принятием решения и падает, споткнувшись о ногу Юмтити - пенальти нет, считает Масса.

43' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Сидибе! 2-1! Дембеле на дриблинге вошел в штрафную справа, уложил Стоунса и пробил с левой в дальний - вновь Хитом показывает чудеса реакции, но на добивании вновь оказывается первым француз, а именно Сидибе.

41' Погба в очередной раз лупит с очень дальней дистанции - зрители за воротами Хитона были рады прилетевшему к ним мячу.

40' Лемар классно подключил к атаке Диня, который оказался совершенно один на фланге, но подача у защитника "Барсы" вышла не самой лучшей.

39' Стеринг неловко обработал мяч на фланге и был вынужден нарушить правила на Лемаре.

37' С подачей легко справился Льорис и длинным пасом рукой бросил Дембеле в контратаку, тот добежал до чужой штрафной, выполнил несколько ложных замахов и сильно пробил мимо ворот.

36' Триппьер в касание выводит Стерлинга на ударную позицию, тот медлит с ударом и в итоге зарабатывает лишь угловой.

35' Погба очень красиво развернулся с мячом в центре поля, но все же далее был накрыт Дайером.

34' Должны были англичане выходить вперед! После подачи с углового на дальнюю штангу Кэхилл скинул мяч головой на линию вратарской, откуда Дайер пробил мимо ворот.

32' А теперь ответочка от англичан! Убежали гости в контратаку, которую затянул Стерлинг, мяч отскочил к Бертранду, который решил пробить из-за штрафной - Льорис тащит из дальнего угла.

31' Мбаппе на скорости вошел в штрафную с левого фланга, убрал Триппьера и сильно пробил в ближний - Хитон спас.

30' Алли ловко прорвался мимо Сидибе, но того подстраховал вездесущий Канте.

29' Вновь игра застряла в центре поля - этому способствуют частые ошибки игроков обеих команд.

28' Погба решил выполнить длинный перевод на Диня, но пас самого дорогого игрока оказался неточным.

27' Стоунс в своей штрафной подарил мяч Дембеле, но тот не был готов к такой щедрости и так и не решил, что ему делать.

25' Лемар слева выполнил еще один кросс в штрафную англичан, но на этот раз Стоунс сыграл надежно.

24' Мбаппе очень долго на бровке ждал паса от партнера и забрался в офсайд.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Юмтити! 1-1! Хозяева заработали стандарт на чужой половине поля, Лемар подал в штрафную, Жиру пробил головой в нижний угол - Хитон каким-то чудесным образом спас свою команду, но на добивании первым был защитник "Барселоны".

21' Менди вынужден покинуть поле - его меняет Динь.

19' На газоне лежит Менди, которому оказывают медицинскую помощь.

18' Мбаппе, стоя на месте в чужой штрафной, выдал ряд финтов, откатил на Менди, но его прострел оказался слишком сильным.

17' Стерлинг уж очень наглым приемом останавливает в центре поля Погба. Лишь статус товарищеского матча спасает Рахима от карточки.

16' На французской скамейке грустят Ляказетт, Гризманн и Динь. Первые двое сейчас совершенно точно пригодились бы на поле.

15' Моментище у Дембеле! Мбаппе с левого фланга вырезал идеальную передачу на Дембеле, тот решил пробить в касание в угол, но не попал в створ.

13' Жиру забивает красивый гол, приняв мяч на грудь в центре штрафной и в падении пробив в ближнюю девятку, но был небольшой офсайд у Оливье.

12' Французы пока действуют, на удивление, инертно, отдав мяч сопернику, который теперь идти вперед не спешит.

11' Сначала Погба, а затем Канте нарушили поочередно правила в середине поля.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Кейн! 0-1! Только я сказал, что команды практически не атакуют, как тут же англичане забили гол! Стерлинг получил мяч в штрафной, дождался забегания Бертранда и отдал тому пас пяткой, Райан прострелил на дальнюю штангу, где уже момент караулил Кейн.

8' Пока обе команды играют крайне осторожно, практически не делая обостряющих передач вперед.

6' Дайер попытался разрезающей передачей вывести к воротам Стерлинга, но передача получилась слишком сильной, и Льорис завладел мячом.

5' Лемар ловко перехватил мяч в центральном круге, но быстро начать атаку своей команды не смог.

4' Менди и Мбаппе пытались соорудить атаку на левом фланге, но прорыв французов остановил Джонс, выбив мяч за боковую.

3' Англичане завладели мячом и неспешно катают его в середине поля.

2' Лемар получил мяч на левом фланге, но выполнил подачу точно в руки Хитону.