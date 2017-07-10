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Сидней (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити ЭЛ
- 26.03.2017 Перт Глори 0:3 Сидней ЭЛ
- 10.03.2017 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.03.2017 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2017 Мельбурн Сити 1:3 Сидней ЭЛ
- 18.02.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней ЭЛ
- 09.02.2017 Сидней 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.02.2017 Брисбен Роар 0:0 Сидней ЭЛ
- 26.01.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Сидней ЭЛ
- 20.01.2017 Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2017 Сидней 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 08.01.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Сидней ЭЛ
- 30.12.2016 Сидней 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.12.2016 Аделаида Юнайтед 0:4 Сидней ЭЛ
- 17.12.2016 Перт Глори 1:4 Сидней ЭЛ
- 09.12.2016 Сидней 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 04.12.2016 Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней ЭЛ
- 26.11.2016 Сидней 0:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Арсенал (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 21.05.2017 Арсенал 3:1 Эвертон ПЛ
- 16.05.2017 Арсенал 2:0 Сандерленд ПЛ
- 13.05.2017 Сток Сити 1:4 Арсенал ПЛ
- 10.05.2017 Саутгемптон 0:2 Арсенал ПЛ
- 07.05.2017 Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.04.2017 Тоттенхэм 2:0 Арсенал ПЛ
- 26.04.2017 Арсенал 1:0 Лестер ПЛ
- 17.04.2017 Мидлсбро 1:2 Арсенал ПЛ
- 10.04.2017 Кристал Пэлас 3:0 Арсенал ПЛ
- 05.04.2017 Арсенал 3:0 Вест Хэм ПЛ
- 02.04.2017 Арсенал 2:2 Манчестер Сити ПЛ
- 18.03.2017 Вест Бромвич 3:1 Арсенал ПЛ
- 04.03.2017 Ливерпуль 3:1 Арсенал ПЛ
- 11.02.2017 Арсенал 2:0 Халл Сити ПЛ
- 04.02.2017 Челси 3:1 Арсенал ПЛ
- 31.01.2017 Арсенал 1:2 Уотфорд ПЛ
- 22.01.2017 Арсенал 2:1 Бёрнли ПЛ
- 14.01.2017 Суонси 0:4 Арсенал ПЛ
- 03.01.2017 Борнмут 3:3 Арсенал ПЛ
- 01.01.2017 Арсенал 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
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До начала матча осталось 2 дня 8 часов 10 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сидней - Арсенал, который состоится 13.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сидней - Арсенал, который состоится 13.07.2017.
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Прогнозы на матч Сидней - Арсенал
Сидней
10.8% (4)
Ничья:
10.8% (4)
Арсенал
78.4% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Арсенал:
27% (10)
1:3 Арсенал:
18.9% (7)
0:2 Арсенал:
13.5% (5)
0:3 Арсенал:
5.4% (2)
1:4 Арсенал:
5.4% (2)
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