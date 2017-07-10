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Сидней
 
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Арсенал
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До начала матча осталось 2 дня 8 часов 10 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сидней - Арсенал, который состоится 13.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Сидней - Арсенал
Сидней
10.8% (4)
Ничья:
10.8% (4)
Арсенал
78.4% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
27% (10)
Арсенал:
18.9% (7)
Арсенал:
13.5% (5)
Арсенал:
5.4% (2)
Арсенал:
5.4% (2)
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