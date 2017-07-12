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Вестерн Сидней Уондерерс
 
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Арсенал
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До начала матча осталось 2 дня 7 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вестерн Сидней Уондерерс - Арсенал, который состоится 15.07.2017.
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Прогнозы на матч Вестерн Сидней Уондерерс - Арсенал
Вестерн Сидней Уондерерс
5.2% (5)
Ничья:
3.1% (3)
Арсенал
91.8% (89)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
26.8% (26)
Арсенал:
26.8% (26)
Арсенал:
10.3% (10)
Арсенал:
9.3% (9)
Арсенал:
4.1% (4)
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