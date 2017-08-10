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Стадион:
Гётеборг
1:1
Второй тайм: 57'
АИК
0'
0:1
4' Гол
Аффан Амин
39' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
52' Желтая карточка
Стефанелли Николас
1:1
55' Гол
Рикс Сёрен
57'
Второй тайм
56'
АИК производит замену. Стефанелли Николас уходит, и Гойтом Хенок заменяет его
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рикс Сёрен.
Желтая карточка
52'
Стефанелли Николас получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Сундгрен Даниэль получает желтую карточку.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аффан Амин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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