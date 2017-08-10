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Стадион: Гамла Уллеви
0:1
4' ГолАффан Амин
39' Желтая карточкаСундгрен Даниэль
52' Желтая карточкаСтефанелли Николас
1:1
55' ГолРикс Сёрен
|
4'
0:1
39'
55'
1:1
Состав команд
28
Рогне
Томас
22
Vajeba
Sakor
Гётеборг 4-4-2
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 2 Саломонссон Эмиль Защитник
- 28 Рогне Томас Защитник
- 23 Викландер Давид Защитник
- 5 Адекугбе Сэм Защитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 22 Vajeba Sakor Полузащитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Полузащитник
- 8 Рикс Сёрен Полузащитник
- 16 Боман Микаэль Нападающий
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Нордстрём Билли Защитник
- 32 Эхман Андреас Полузащитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 26 Карлссон-Лагемюр Патрик Нападающий
- 24 Sebastian Ohlsson I
- 15 Kristopher Da Graca
- 25 Erik Dahlin
- Главный тренер: Alf Westerberg
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 5 Нюхольм Йеспер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 4 Юханссон Нильс-Эрик Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 39 Аффан Амин Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 20 Обаси Чинеду Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Стаматопулос Кенни Вратарь
- 2 Хаукссон Хаукур Защитник
- 14 Тейлор Роберт Полузащитник
- 6 Терн Симон Полузащитник
- 29 Салетрос Антон Полузащитник
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- 10 Авдич Денни Нападающий
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Гётеборг (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 06.08.2017 Кальмар 1:0 Гётеборг А
- 30.07.2017 Гётеборг 4:1 Норрчёпинг А
- 23.07.2017 Гётеборг 2:2 Эребру А
- 16.07.2017 Эребру 4:2 Гётеборг А
- 10.07.2017 Гётеборг 1:1 Хальмстад А
- 02.07.2017 Йёнчёпинг 0:2 Гётеборг А
- 27.06.2017 Жальгирис 3:1 Гётеборг ТМК
- 04.06.2017 Норрчёпинг 2:0 Гётеборг А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
- 22.05.2017 Сундсвалль 0:4 Гётеборг А
- 15.05.2017 Юргорден 1:0 Гётеборг А
- 07.05.2017 Гётеборг 3:0 Кальмар А
- 02.05.2017 Хеккен 4:0 Гётеборг А
- 26.04.2017 Гётеборг 1:1 Хаммарбю А
- 23.04.2017 Эстерсунд 1:1 Гётеборг А
- 17.04.2017 Гётеборг 1:1 АФК Эскильстуна А
- 09.04.2017 Сириус 0:2 Гётеборг А
- 01.04.2017 Гётеборг 1:1 Мальмё А
- 23.03.2017 Гётеборг 1:0 Фалькенберг ТМК
- 18.03.2017 Гётеборг 1:1 Кальмар ТМК
АИК (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 06.08.2017 Сириус 1:4 АИК А
- 03.08.2017 Брага 2:1 АИК ЛЕ
- 30.07.2017 АИК 0:1 Кальмар А
- 27.07.2017 АИК 1:1 Брага ЛЕ
- 20.07.2017 АИК 2:0 Железничар ЛЕ
- 16.07.2017 АИК 1:0 Норрчёпинг А
- 13.07.2017 Железничар 0:0 АИК ЛЕ
- 09.07.2017 Кальмар 0:1 АИК А
- 06.07.2017 АИК 5:0 Класвик ЛЕ
- 02.07.2017 АИК 2:2 Эстерсунд А
- 29.06.2017 Класвик 0:0 АИК ЛЕ
- 22.06.2017 Флора 2:0 АИК ТМК
- 04.06.2017 АФК Эскильстуна 1:3 АИК А
- 01.06.2017 Норрчёпинг 0:0 АИК А
- 29.05.2017 АИК 0:1 Мальмё А
- 22.05.2017 Юргорден 0:1 АИК А
- 13.05.2017 АИК 1:0 Эребру А
- 06.05.2017 Хальмстад 0:1 АИК А
- 30.04.2017 АИК 0:0 Сундсвалль А
- 27.04.2017 АИК 1:0 Сириус А
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
- 11.02.2017 АИК 1:2 Гётеборг Товарищеские матчи. Клубы
- 24.10.2016 Гётеборг 1:0 АИК Аллсвенскан
- 11.04.2016 АИК 3:3 Гётеборг Аллсвенскан
- 26.10.2015 АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 21.05.2015 Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан
- 04.08.2014 Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан
- 31.03.2014 АИК 0:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 23.09.2013 Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан
- 06.05.2013 АИК 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 21.10.2012 Гётеборг 0:1 АИК Аллсвенскан
- 12.04.2012 АИК 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 04.08.2011 Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан
- 21.04.2011 АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 29.08.2010 АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 06.05.2010 Гётеборг 4:0 АИК Аллсвенскан
- 06.03.2010 АИК 1:0 Гётеборг Суперкубок
- 07.11.2009 АИК 2:0 Гётеборг Шведский кубок
- 01.11.2009 Гётеборг 1:2 АИК Аллсвенскан
- 13.07.2009 АИК 1:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 13.09.2008 АИК 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|18
|13
|4
|1
|31 - 15
|43
|2.
|АИК
|1:0
|18
|10
|4
|4
|20 - 11
|34
|3.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|32 - 20
|30
|4.
|Норрчёпинг
|18
|9
|3
|6
|26 - 24
|30
|5.
|Сириус
|18
|8
|6
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Хеккен
|18
|7
|7
|4
|20 - 14
|28
|7.
|Эстерсунд
|18
|7
|7
|4
|25 - 22
|28
|8.
|Эльфсборг
|18
|7
|5
|6
|34 - 27
|26
|9.
|Хаммарбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|10.
|Эребру
|18
|6
|6
|6
|24 - 29
|24
|11.
|Гётеборг
|0:1
|18
|5
|7
|6
|25 - 22
|22
|12.
|Йёнчёпинг
|18
|4
|6
|8
|17 - 30
|18
|13.
|Кальмар
|18
|5
|2
|11
|15 - 28
|17
|14.
|Сундсвалль
|18
|3
|7
|8
|14 - 24
|16
|15.
|Хальмстад
|18
|2
|7
|9
|18 - 24
|13
|16.
|АФК Эскильстуна
|18
|1
|4
|13
|14 - 35
|7
Второй тайм
56'
АИК производит замену. Стефанелли Николас уходит, и Гойтом Хенок заменяет его
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рикс Сёрен.
52'
Стефанелли Николас получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Сундгрен Даниэль получает желтую карточку.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аффан Амин.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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