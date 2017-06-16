Стадион: Arena Lublin Зрители: 14911
1:2
Конец матча
1:0
1' ГолPatryk Lipski
1:1
20' ГолВальент Мартин
71' Желтая карточкаШкриньяр Милан
1:2
78' ГолPavol Safranko
81' Желтая карточкаPavol Safranko
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
95'
Гараслин Лукаш из команды Словакия (до 21 года) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
94'
Jan Bednarek из команды Польша (до21) делает подножку. Pavol Safranko заработал фол.
93'
Франковски Пшемыслав из команды Польша (до21) делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
92'
Игроки ФК "Словакия (до 21 года)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Игрок клуба "Польша (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Тактическая замена. Беро Матуш уходит с поля и его заменяет Бенеш Ласло
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Lukasz Moneta нарушает правила. Pavol Safranko пострадал
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
90'
Линетти Кароль из команды Польша (до21) подал угловой слева.
89'
Jaroslaw Niezgoda нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
89'
Lukasz Moneta из команды Польша (до21) делает пас партнеру.
89'
Франковски Пшемыслав из команды Польша (до21) делает навес
89'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
89'
Руснак Альберт бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
88'
Линетти Кароль совершает грубый фол. Руснак Альберт был жертвой
87'
Франковски Пшемыслав наказан за толчок Гараслин Лукаш
87'
Lukasz Moneta из команды Польша (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Мазань Роберт нарушает правила. Франковски Пшемыслав пострадал
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
86'
Martin Chrien выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Линетти Кароль из команды Польша (до21) подал угловой справа.
85'
Гараслин Лукаш выбил мяч на угловой.
85'
Ярошински Павел из команды Польша (до21) делает навес
85'
Ниняй Бранислав нарушает правила. Пентек Кшиштоф пострадал
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Тактическая замена. Степински Мариуш уходит с поля и его заменяет Пентек Кшиштоф
84'
Франковски Пшемыслав из команды Польша (до21) делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Давидович Павел из команды Польша (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Ниняй Бранислав.
82'
Тактическая замена. Patryk Lipski уходит с поля и его заменяет Jaroslaw Niezgoda
82'
Тактическая замена. Мигалик Ярослав уходит с поля и его заменяет Гараслин Лукаш
81'
Pavol Safranko получает желтую карточку.
81'
Pavol Safranko совершает грубый фол. Франковски Пшемыслав был жертвой
81'
Мазань Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Patryk Lipski из команды Польша (до21) подал угловой справа.
81'
Давидович Павел имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
80'
Patryk Lipski навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Мазань Роберт из команды Словакия (до 21 года) делает подножку. Франковски Пшемыслав заработал фол.
79'
Игрок клуба "Польша (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Беро Матуш сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Pavol Safranko подобрал бесхозный мяч и отправил его в ворота!
77'
Беро Матуш из команды Словакия (до 21 года) устремляется вперед с мячом.
77'
77'
76'
Линетти Кароль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Lukasz Moneta из команды Польша (до21) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Игроки ФК "Польша (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
73'
Игрок клуба "Польша (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Зреляк Адам получил травму и заменен. Pavol Safranko выходит на поле.
71'
Шкриньяр Милан зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
71'
Лоботка Станислав из команды Словакия (до 21 года) делает подножку. Patryk Lipski заработал фол.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Lukasz Moneta бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
70'
70'
Лоботка Станислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кендзера Томаш из команды Польша (до21) делает навес прямо в штрафную.
70'
Игроки ФК "Польша (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Зреляк Адам получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
69'
Зреляк Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Врабель Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) подал угловой слева.
68'
Беро Матуш бьет и мяч от рикошета проходит мимо
67'
Врабель Якуб сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
67'
67'
Patryk Lipski выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Руснак Альберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Кендзера Томаш из команды Польша (до21). Это Мигалик Ярослав заработал фол.
65'
Беро Матуш наказан за толчок Jan Bednarek
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
64'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Ниняй Бранислав из команды Словакия (до 21 года) нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
63'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) подал угловой справа.
63'
Ях Ярослав выбил мяч на угловой.
63'
Беро Матуш из команды Словакия (до 21 года) делает передачу за спину защитников.
62'
62'
Давидович Павел бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Martin Chrien атакует сзади соперника. Линетти Кароль пострадал.
61'
Игрок клуба "Польша (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
61'
61'
Франковски Пшемыслав из команды Польша (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Ниняй Бранислав наказан за толчок Степински Мариуш
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
60'
Руснак Альберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Капустка Бартош получил травму и заменен. Lukasz Moneta выходит на поле.
59'
Капустка Бартош из команды Польша (до21) делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
58'
Врабель Якуб вышел из ворот и забрал мяч.
58'
58'
Ях Ярослав из команды Польша (до21). Это Зреляк Адам заработал фол.
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 14911 болельщиков
56'
Ярошински Павел возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Martin Chrien возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Ярошински Павел получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
Martin Chrien получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Martin Chrien на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Ярошински Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Ярошински Павел совершает грубый фол. Martin Chrien был жертвой
54'
Ниняй Бранислав нарушает правила. Степински Мариуш пострадал
51'
Давидович Павел совершает грубый фол. Лоботка Станислав был жертвой
51'
51'
Степински Мариуш из команды Польша (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Игрок клуба "Польша (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Франковски Пшемыслав из команды Польша (до21) делает пас партнеру.
50'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
49'
49'
Patryk Lipski из команды Польша (до21) делает подножку. Ниняй Бранислав заработал фол.
48'
48'
Patryk Lipski из команды Польша (до21) подал угловой слева.
48'
Франковски Пшемыслав имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
48'
Франковски Пшемыслав оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
47'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
46'
Jan Bednarek из команды Польша (до21). Это Зреляк Адам заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Зреляк Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Patryk Lipski из команды Польша (до21) подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Франковски Пшемыслав бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
44'
Игрок клуба "Польша (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
43'
42'
Линетти Кароль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Мигалик Ярослав нарушает правила. Линетти Кароль пострадал
40'
Patryk Lipski из команды Польша (до21) делает подножку. Шкриньяр Милан заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Мазань Роберт наказан за толчок Франковски Пшемыслав
39'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Руснак Альберт и мяч снова в игре
38'
38'
Давидович Павел из команды Польша (до21) делает неудачный навес.
37'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
37'
Мигалик Ярослав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
Лоботка Станислав из команды Словакия (до 21 года) делает навес
35'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
35'
Мазань Роберт из команды Словакия (до 21 года) бьет головой мимо ворот
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Шкриньяр Милан атакует сзади соперника. Степински Мариуш пострадал.
33'
32'
32'
Ях Ярослав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Игрок клуба "Польша (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Лоботка Станислав из команды Словакия (до 21 года) делает подножку. Капустка Бартош заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Мазань Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Patryk Lipski из команды Польша (до21) подал угловой слева.
28'
Лоботка Станислав выбил мяч на угловой.
26'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
26'
Ниняй Бранислав из команды Словакия (до 21 года) бьет головой мимо ворот
26'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) подал угловой слева.
25'
Зреляк Адам имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
25'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мигалик Ярослав и мяч снова в игре
25'
Jan Bednarek выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Мазань Роберт из команды Словакия (до 21 года) делает навес
25'
Martin Chrien из команды Словакия (до 21 года) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
23'
Patryk Lipski из команды Польша (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Шкриньяр Милан.
23'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Руснак Альберт на финте ушёл от оппонента.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Martin Chrien сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вальент Мартин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Martin Chrien из команды Словакия (до 21 года) делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Martin Chrien из команды Словакия (до 21 года) делает навес
18'
Франковски Пшемыслав из команды Польша (до21) делает неудачный навес.
17'
Степински Мариуш пробил головой, вратарь справился с ударом.
17'
Ярошински Павел из команды Польша (до21) делает навес
17'
Капустка Бартош из команды Польша (до21) разыграл угловой с левого угла.
16'
Франковски Пшемыслав из команды Польша (до21) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Капустка Бартош наказан за толчок Лоботка Станислав
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Patryk Lipski навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Мазань Роберт из команды Словакия (до 21 года) делает подножку. Кендзера Томаш заработал фол.
14'
Франковски Пшемыслав нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
10'
Вальент Мартин из команды Словакия (до 21 года) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
8'
Лоботка Станислав наказан за толчок Patryk Lipski
7'
Врабель Якуб вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Мигалик Ярослав из команды Словакия (до 21 года) делает передачу одноклубнику.
7'
6'
5'
Беро Матуш нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Врабель Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) разыграл угловой с правого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Руснак Альберт бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
4'
4'
Кендзера Томаш из команды Польша (до21). Это Мигалик Ярослав заработал фол.
3'
Patryk Lipski из команды Польша (до21) делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
1'
Кендзера Томаш сделал результативную передачу.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Patryk Lipski из клуба "Польша (до21)" отправил мяч головой в ворота.
1'
Кендзера Томаш из команды Польша (до21) делает отличный навес.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Польша (до21)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lublin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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