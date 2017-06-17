Стадион: ГОСиР Зрители: 8269
5:0
Конец матча
3' Желтая карточкаМере Хорхе
1:0
10' ГолНьигес Сауль
2:0
16' ГолАсенсио Марко
3:0
35' ПенальтиДелофеу Херард
4:0
54' ГолАсенсио Марко
5:0
72' ГолАсенсио Марко
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Николов Бобан из команды Македония (до21) делает подножку. Денис Суарес заработал фол.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
93'
Tihomir Kostadinov из команды Македония (до21) делает подножку. Льоренте Маркос заработал фол.
91'
Барди Энис из команды Македония (до21). Это Ньигес Сауль заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
Элмас Эльиф из команды Македония (до21). Это Бельерин Эктор заработал фол.
88'
Игрок клуба "Испания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Себальос Дани из команды Испания (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Бейтулаи Эгзон из команды Македония (до21). Это Себальос Дани заработал фол.
87'
Гайя Хосе наказан за толчок Tihomir Kostadinov
87'
86'
86'
Игрок клуба "Македония (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Оярсабаль Микель из команды Испания (до21) делает подножку. Николов Бобан заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
83'
Барди Энис бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
83'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
83'
Себальос Дани из команды Испания (до21) делает навес
81'
Тактическая замена. Асенсио Марко уходит с поля и его заменяет Оярсабаль Микель
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Ньигес Сауль из команды Испания (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Игрок клуба "Испания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Демири Бесир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Игрок клуба "Испания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Бабунски Давид уходит с поля и его заменяет Tihomir Kostadinov
76'
Ньигес Сауль из команды Испания (до21) делает подножку. Элмас Эльиф заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Тактическая замена. Сандро Рамирес уходит с поля и его заменяет Уильямс Иньяки
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Асенсио Марко!
72'
Асенсио Марко из команды Испания (до21) устремляется вперед с мячом.
72'
Игроки ФК "Испания (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Себальос Дани из команды Испания (до21) делает подножку. Элмас Эльиф заработал фол.
70'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Бейтулаи Эгзон из команды Македония (до21) отвел угрозу отличным подкатом
69'
Денис Суарес на финте ушёл от оппонента.
69'
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68'
Радески Марьян из команды Македония (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Асенсио Марко ошибается в защите.
67'
Джорджев Никола из команды Македония (до21) делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
66'
Себальос Дани из команды Испания (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Себальос Дани из команды Испания (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Барди Энис.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Бельерин Эктор из команды Испания (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Тактическая замена. Делофеу Херард уходит с поля и его заменяет Себальос Дани
62'
Бейтулаи Эгзон из команды Македония (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Бельерин Эктор из команды Испания (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
59'
Бабунски Давид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Бабунски Давид из команды Македония (до21) делает подножку. Ньигес Сауль заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
58'
Николов Бобан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Бейтулаи Эгзон из команды Македония (до21) делает пас партнеру.
57'
Бабунски Давид бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
57'
Николов Бобан из команды Македония (до21) делает навес
57'
Барди Энис из команды Македония (до21) разыграл угловой с правого угла.
56'
Николов Бобан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
56'
Игрок клуба "Македония (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Льоренте Маркос сделал результативную передачу.
54'
ГОЛ! - Асенсио Марко из команды Испания (до21) наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
54'
Асенсио Марко на финте ушёл от оппонента.
54'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
54'
Денис Суарес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Асенсио Марко из команды Испания (до21) делает навес
53'
Асенсио Марко из команды Испания (до21) устремляется вперед с мячом.
52'
Бельерин Эктор наказан за толчок Демири Бесир
51'
Николов Бобан из команды Македония (до21) делает подножку. Делофеу Херард заработал фол.
50'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
48'
Радески Марьян из команды Македония (до21) в офсайде
47'
Барди Энис из команды Македония (до21) делает подножку. Сандро Рамирес заработал фол.
47'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
47'
Зайков Джоко из команды Македония (до21) бьет головой мимо ворот
47'
Барди Энис из команды Македония (до21) подал угловой справа.
46'
Николов Бобан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Сандро Рамирес из команды Испания (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Тактическая замена. Маркоски Кире уходит с поля и его заменяет Джорджев Никола
46'
Тактическая замена. Viktor Angelov уходит с поля и его заменяет Элмас Эльиф
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
46'
Демири Бесир выбил мяч на угловой.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бейтулаи Эгзон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Viktor Angelov наказан за толчок Льоренте Маркос
45'
Николов Бобан нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Бабунски Давид из команды Македония (до21) подал угловой слева.
45'
Радески Марьян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
Радески Марьян на финте ушёл от оппонента.
45'
45'
Демири Бесир из команды Македония (до21) разыграл угловой с левого угла.
44'
Барди Энис нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
44'
Игрок клуба "Македония (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Делофеу Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Барди Энис из команды Македония (до21) подал угловой справа.
44'
Радески Марьян бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
42'
Бельерин Эктор из команды Испания (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Зайков Джоко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) делает навес
42'
42'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) подал угловой справа.
41'
Велкоски Дарко выбил мяч на угловой.
41'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) делает навес
40'
Барди Энис из команды Македония (до21). Это Сандро Рамирес заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
Барди Энис из команды Македония (до21) разыграл угловой с левого угла.
39'
Барди Энис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
39'
Льоренте Маркос из команды Испания (до21) делает подножку. Бабунски Давид заработал фол.
38'
Игрок клуба "Испания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Бейтулаи Эгзон из команды Македония (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
38'
Денис Суарес на финте ушёл от оппонента.
37'
Барди Энис из команды Македония (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Г О О О О О Л - Делофеу Херард из команды Испания (до21) забивает пенальти
34'
ПЕНАЛЬТИ! Бейтулаи Эгзон сыграл рукой в своей штрафной площади.
34'
Гайя Хосе из команды Испания (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Гайя Хосе на финте ушёл от оппонента.
33'
Демири Бесир возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Алексовски Игор вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Бельерин Эктор из команды Испания (до21) делает навес
33'
Бабунски Давид возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Демири Бесир получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
32'
Демири Бесир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Бабунски Давид получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
Бабунски Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Асенсио Марко блокирует соперника. Бабунски Давид заработал своей команде штрафной.
29'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
29'
Ньигес Сауль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Асенсио Марко из команды Испания (до21) подал угловой слева.
29'
Ньигес Сауль имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
29'
Алексовски Игор сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
28'
Барди Энис из команды Македония (до21) делает подножку. Делофеу Херард заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
27'
Маркоски Кире бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
27'
Кепа Аррисабалага ошибается в защите.
27'
Барди Энис из команды Македония (до21) делает передачу за спину защитников.
26'
Велкоски Дарко нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Ньигес Сауль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
Бабунски Давид из команды Македония (до21) подал угловой слева.
26'
Маркоски Кире бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Бабунски Давид из команды Македония (до21) делает пас партнеру.
25'
Сандро Рамирес из команды Испания (до21) нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
25'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) делает отличный навес.
25'
Игрок клуба "Испания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
После дальнего удара, который нанес Барди Энис мяч отбит вратарем
23'
Кепа Аррисабалага вышел из ворот и забрал мяч.
23'
22'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
22'
Радески Марьян из команды Македония (до21) бьет головой мимо ворот
22'
21'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
Асенсио Марко из команды Испания (до21) разыграл угловой с левого угла.
19'
Асенсио Марко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
Радески Марьян нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Ньигес Сауль сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Асенсио Марко отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
16'
Делофеу Херард имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
16'
Делофеу Херард на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
13'
Viktor Angelov мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
13'
Радески Марьян нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
12'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) устремляется вперед с мячом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Гайя Хосе сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ньигес Сауль забил мяч в ворота ударом через себя! Классические "ножницы"!
10'
10'
9'
9'
Игрок клуба "Испания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Бабунски Давид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
7'
Николов Бобан из команды Македония (до21) делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
4'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
4'
Ньигес Сауль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
3'
Велкоски Дарко бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
3'
Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бабунски Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Мере Хорхе получает желтую карточку.
2'
Мере Хорхе совершает грубый фол. Маркоски Кире был жертвой
2'
Viktor Angelov из команды Македония (до21) в офсайде
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Испания (до21)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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