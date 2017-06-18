Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски Зрители: 8754
0:2
Конец матча
26' Желтая карточкаНергор Кристиан
0:1
54' ГолПеллегрини Лоренцо
83' Желтая карточкаХольст Фредерик
0:2
86' ГолПетанья Андреа
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
92'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
91'
Хансен Эмилиано из команды Дания (до21) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Конти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) подал угловой слева.
91'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) разыграл угловой с левого угла.
90'
Конти Андреа выбил мяч на угловой.
90'
Махсо Андреас из команды Дания (до21) делает навес прямо в штрафную.
90'
Кьеза Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
Пеллегрини Лоренцо коснулся мяча рукой.
89'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
88'
Юльсагер Эндрю бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
88'
Дуэлунд Миккель из команды Дания (до21) устремляется вперед с мячом.
88'
Игроки ФК "Дания (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Дания (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
88'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Черри Альберто
86'
Кьеза Федерико сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Петанья Андреа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) делает навес
86'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) подал угловой справа.
85'
Петанья Андреа бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Петанья Андреа, и мяч снова в игре
84'
Петанья Андреа на финте ушёл от оппонента.
84'
84'
Кристенсен Лассе выбил мяч подальше от ворот.
83'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) был наказан за старое нарушение.
83'
Дуэлунд Миккель из команды Дания (до21) делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
83'
Нергор Кристиан из команды Дания (до21) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
82'
Конти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) подал угловой справа.
82'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Юльсагер Эндрю заработал фол.
81'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
81'
Гальярдини Роберто из команды Италия (до 21 года) подал угловой слева.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
81'
Кьеза Федерико нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
81'
Кьеза Федерико на финте ушёл от оппонента.
81'
Кьеза Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Кьеза Федерико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
80'
Тактическая замена. Андерсен Лукас уходит с поля и его заменяет Хансен Эмилиано
79'
Тактическая замена. Frederik Boersting уходит с поля и его заменяет Дуэлунд Миккель
79'
79'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) устремляется вперед с мячом.
79'
Пеллегрини Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
78'
78'
Бернардески Федерико выбил мяч подальше от ворот.
78'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Jeppe Hoejbjerg из команды Дания (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
76'
Махсо Андреас из команды Дания (до21) делает подножку. Кьеза Федерико заработал фол.
76'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Юльсагер Эндрю и мяч снова в игре
75'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
75'
Гальярдини Роберто бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
75'
Грасси Альберто из команды Италия (до 21 года) сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) делает подножку. Грасси Альберто заработал фол.
74'
Бернардески Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) делает навес
74'
74'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) делает навес
74'
Гальярдини Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок из команды Дания (до21) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
Италия (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Бенасси Марко уходит с поля и его заменяет Грасси Альберто
72'
Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Зохоре Кеннет
72'
Frederik Boersting из команды Дания (до21) делает навес
71'
Якоб Расмуссен из команды Дания (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
69'
Нергор Кристиан из команды Дания (до21). Это Пеллегрини Лоренцо заработал фол.
69'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) остановил атаку, перехватив мяч.
69'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
69'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
69'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Ингвартсен Маркус из команды Дания (до21). Это Ругани Даниэле заработал фол.
68'
Хольст Фредерик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
67'
67'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Кьеза Федерико
66'
66'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) устремляется вперед с мячом.
66'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
66'
Доннарумма Джанлуиджи вышел из ворот и забрал мяч.
66'
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 8754 болельщиков
65'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
64'
64'
Якоб Расмуссен блокирует соперника. Берарди Доменико заработал своей команде штрафной.
63'
62'
Юльсагер Эндрю бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
61'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Андерсен Лукас заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
60'
Ингвартсен Маркус наказан за толчок Доннарумма Джанлуиджи
60'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) подал угловой слева.
59'
Берарди Доменико выбил мяч на угловой.
59'
59'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) подал угловой справа.
59'
Юльсагер Эндрю бьет и мяч от рикошета проходит мимо
59'
Ингвартсен Маркус из команды Дания (до21) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
59'
Ругани Даниэле ошибается в защите.
57'
Frederik Boersting из команды Дания (до21) делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
56'
56'
Нергор Кристиан из команды Дания (до21) делает подножку. Бернардески Федерико заработал фол.
56'
Италия (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
55'
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пеллегрини Лоренцо выполнил настоящий акробатический приём и забил ударом через себя.
54'
54'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) делает навес
54'
53'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Кристенсен Лассе заработал фол.
53'
Андерсен Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) подал угловой слева.
53'
Хольст Фредерик выбил мяч на угловой.
52'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
51'
Кристенсен Лассе атакует сзади соперника. Берарди Доменико пострадал.
51'
Гальярдини Роберто из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Кристенсен Лассе заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
50'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
49'
48'
Пеллегрини Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
48'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
47'
Берарди Доменико бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
47'
47'
47'
Гальярдини Роберто из команды Италия (до 21 года) разыграл угловой с левого угла.
47'
Петанья Андреа из команды Италия (до 21 года) нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) делает навес
47'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) разыграл угловой с правого угла.
47'
Нергор Кристиан выбил мяч на угловой.
47'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает передачу за спину защитников.
46'
46'
46'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Гальярдини Роберто из команды Италия (до 21 года) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Бернардески Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
47'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает навес
46'
Кристенсен Лассе атакует сзади соперника. Пеллегрини Лоренцо пострадал.
46'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
45'
Нергор Кристиан атакует сзади соперника. Бернардески Федерико пострадал.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
44'
Дания (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
44'
44'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
43'
Доннарумма Джанлуиджи из команды Италия (до 21 года) остановил атаку, перехватив мяч.
43'
Петанья Андреа пробил головой, вратарь справился с ударом.
43'
42'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает навес
42'
41'
41'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
41'
Конти Андреа на финте ушёл от оппонента.
40'
40'
Хольст Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
40'
Пеллегрини Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Юльсагер Эндрю заработал фол.
38'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
38'
Frederik Boersting из команды Дания (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Матч остановлен
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
34'
Ругани Даниэле из команды Италия (до 21 года) остановил атаку, перехватив мяч.
34'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) устремляется вперед с мячом.
33'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
33'
33'
33'
33'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) подал угловой слева.
32'
Ругани Даниэле выбил мяч на угловой.
32'
31'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
После дальнего удара, который нанес Бернардески Федерико мяч отбит вратарем
30'
Бернардески Федерико на финте ушёл от оппонента.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
29'
Дания (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
29'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) подал угловой слева.
29'
Бенасси Марко бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
28'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
28'
Баррека Антонио из команды Италия (до 21 года) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
28'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Дания (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
27'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) подал угловой справа.
26'
Нергор Кристиан из команды Дания (до21) был наказан за старое нарушение.
26'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
26'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает навес
26'
Нергор Кристиан из команды Дания (до21) отвел угрозу отличным подкатом
26'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
25'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Бенасси Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Якоб Расмуссен из команды Дания (до21) делает навес
24'
Гальярдини Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Юльсагер Эндрю заработал фол.
23'
23'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) разыграл угловой с левого угла.
22'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
21'
Конти Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
21'
21'
21'
21'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
19'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) в офсайде
19'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) делает навес
19'
Ингвартсен Маркус из команды Дания (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
19'
Бенасси Марко из команды Италия (до 21 года) делает навес
18'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Берарди Доменико.
18'
Махсо Андреас из команды Дания (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Конти Андреа выбил мяч подальше от ворот.
18'
17'
Frederik Boersting бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
17'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) устремляется вперед с мячом.
17'
Баррека Антонио из команды Италия (до 21 года) остановил атаку, перехватив мяч.
16'
16'
16'
16'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
15'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
15'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) отвел угрозу отличным подкатом
15'
Петанья Андреа на финте ушёл от оппонента.
15'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21). Это Бернардески Федерико заработал фол.
14'
Бенасси Марко атакует сзади соперника. Якоб Расмуссен пострадал.
14'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает передачу за спину защитников.
13'
13'
Доннарумма Джанлуиджи из команды Италия (до 21 года) остановил атаку, перехватив мяч.
12'
12'
Пеллегрини Лоренцо выбил мяч подальше от ворот.
12'
Юльсагер Эндрю наказан за толчок Баррека Антонио
11'
11'
11'
Берарди Доменико возвращается на поле, всё в порядке.
11'
11'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
11'
Берарди Доменико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
10'
Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Петанья Андреа из команды Италия (до 21 года) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
9'
9'
9'
Кальдара Маттиа атакует сзади соперника. Нергор Кристиан пострадал.
7'
Махсо Андреас выбил мяч подальше от ворот.
7'
Бенасси Марко из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Ингвартсен Маркус заработал фол.
6'
6'
Дания (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
6'
6'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает навес
6'
6'
6'
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Матч остановлен
5'
Бангор Патрик из команды Дания (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
4'
Кристенсен Лассе выбил мяч подальше от ворот.
4'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
4'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) подал угловой слева.
3'
Кристенсен Лассе выбил мяч на угловой.
3'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает навес прямо в штрафную.
3'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает подножку. Бернардески Федерико заработал фол.
2'
Frederik Boersting из команды Дания (до21) отвел угрозу отличным подкатом
2'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
2'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Италия (до 21 года)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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