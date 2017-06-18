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  4. Чемпионат Европы (до 21 года)
  5. Группа C
Стадион: Зрители: 8754
Дания (до 21 года)
0:2
Конец матча
Италия (до 21 года)
0'
26' Желтая карточка
Нергор Кристиан
0:1
54' Гол
Пеллегрини Лоренцо
83' Желтая карточка
Хольст Фредерик
0:2
86' Гол
Петанья Андреа
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
92'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) остановил атаку, перехватив мяч.
91'
Хансен Эмилиано из команды Дания (до21) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.

91'
Конти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) подал угловой слева.
91'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
90'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) разыграл угловой с левого угла.
90'
Конти Андреа выбил мяч на угловой.
90'
Махсо Андреас из команды Дания (до21) делает навес прямо в штрафную.
90'
Кьеза Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
89'
Пеллегрини Лоренцо коснулся мяча рукой.
89'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
88'
Юльсагер Эндрю бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
88'
Дуэлунд Миккель из команды Дания (до21) устремляется вперед с мячом.
88'
Игроки ФК "Дания (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Дания (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
88'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Черри Альберто
86'
Кьеза Федерико сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Петанья Андреа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) делает навес
Угловой
86'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) подал угловой справа.
85'
Петанья Андреа бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Италия (до 21 года) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Петанья Андреа, и мяч снова в игре
84'
Петанья Андреа на финте ушёл от оппонента.
84'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
84'
Кристенсен Лассе выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
83'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) был наказан за старое нарушение.
Фол, нарушение
83'
Дуэлунд Миккель из команды Дания (до21) делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
83'
Нергор Кристиан из команды Дания (до21) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
82'
Конти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) подал угловой справа.
82'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
82'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Юльсагер Эндрю заработал фол.
81'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
Угловой
81'
Гальярдини Роберто из команды Италия (до 21 года) подал угловой слева.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
81'
Кьеза Федерико нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
81'
Кьеза Федерико на финте ушёл от оппонента.
Травма, повреждение
81'
Кьеза Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
80'
Кьеза Федерико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
80'
Тактическая замена. Андерсен Лукас уходит с поля и его заменяет Хансен Эмилиано
79'
Тактическая замена. Frederik Boersting уходит с поля и его заменяет Дуэлунд Миккель
79'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) отвел угрозу отличным подкатом
79'
Кьеза Федерико из команды Италия (до 21 года) устремляется вперед с мячом.
79'
Пеллегрини Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает навес
79'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
78'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Бернардески Федерико выбил мяч подальше от ворот.
78'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Jeppe Hoejbjerg из команды Дания (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
Фол, нарушение
76'
Махсо Андреас из команды Дания (до21) делает подножку. Кьеза Федерико заработал фол.
76'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Юльсагер Эндрю и мяч снова в игре
75'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
75'
Гальярдини Роберто бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
75'
Грасси Альберто из команды Италия (до 21 года) сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
75'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) делает подножку. Грасси Альберто заработал фол.
74'
Бернардески Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) делает навес
74'
Ругани Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) делает навес
74'
Гальярдини Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок из команды Дания (до21) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
Италия (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Бенасси Марко уходит с поля и его заменяет Грасси Альберто
72'
Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Зохоре Кеннет
72'
Frederik Boersting из команды Дания (до21) делает навес
71'
Якоб Расмуссен из команды Дания (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
69'
Нергор Кристиан из команды Дания (до21). Это Пеллегрини Лоренцо заработал фол.
69'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) остановил атаку, перехватив мяч.
69'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
69'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
69'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
68'
Ингвартсен Маркус из команды Дания (до21). Это Ругани Даниэле заработал фол.
68'
Хольст Фредерик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
67'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
67'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Кьеза Федерико
66'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает навес
66'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) устремляется вперед с мячом.
66'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
66'
Доннарумма Джанлуиджи вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает навес
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 8754 болельщиков
65'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
64'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
64'
Якоб Расмуссен блокирует соперника. Берарди Доменико заработал своей команде штрафной.
63'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
62'
Юльсагер Эндрю бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
61'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Андерсен Лукас заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Угловой
60'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) подал угловой слева.
59'
Берарди Доменико выбил мяч на угловой.
59'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) подал угловой справа.
59'
Юльсагер Эндрю бьет и мяч от рикошета проходит мимо
59'
Ингвартсен Маркус из команды Дания (до21) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
59'
Ругани Даниэле ошибается в защите.
Фол, нарушение
57'
Frederik Boersting из команды Дания (до21) делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
56'
Кальдара Маттиа выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
56'
Нергор Кристиан из команды Дания (до21) делает подножку. Бернардески Федерико заработал фол.
56'
Италия (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
55'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) остановил атаку, перехватив мяч.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пеллегрини Лоренцо выполнил настоящий акробатический приём и забил ударом через себя.
54'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) делает навес
54'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Кристенсен Лассе заработал фол.
53'
Андерсен Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) подал угловой слева.
53'
Хольст Фредерик выбил мяч на угловой.
52'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
Фол, нарушение
51'
Кристенсен Лассе атакует сзади соперника. Берарди Доменико пострадал.
Фол, нарушение
51'
Гальярдини Роберто из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Кристенсен Лассе заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
50'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Баррека Антонио из команды Италия (до 21 года) делает навес
48'
Пеллегрини Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Баррека Антонио из команды Италия (до 21 года) делает навес
48'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
47'
Берарди Доменико бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
47'
Якоб Расмуссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Баррека Антонио из команды Италия (до 21 года) делает навес
Угловой
47'
Гальярдини Роберто из команды Италия (до 21 года) разыграл угловой с левого угла.
47'
Петанья Андреа из команды Италия (до 21 года) нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) делает навес
Угловой
47'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) разыграл угловой с правого угла.
47'
Нергор Кристиан выбил мяч на угловой.
47'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает передачу за спину защитников.
46'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Гальярдини Роберто из команды Италия (до 21 года) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Бернардески Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Якоб Расмуссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает навес
Фол, нарушение
46'
Кристенсен Лассе атакует сзади соперника. Пеллегрини Лоренцо пострадал.
46'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
46'
Кальдара Маттиа выбил мяч подальше от ворот.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
Фол, нарушение
45'
Нергор Кристиан атакует сзади соперника. Бернардески Федерико пострадал.
45'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
44'
Дания (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Якоб Расмуссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
43'
Доннарумма Джанлуиджи из команды Италия (до 21 года) остановил атаку, перехватив мяч.
43'
Петанья Андреа пробил головой, вратарь справился с ударом.
43'
Игрок из команды Италия (до 21 года) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
42'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает навес
42'
Ругани Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
41'
Конти Андреа на финте ушёл от оппонента.
40'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) остановил атаку, перехватив мяч.
40'
Хольст Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
40'
Пеллегрини Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
39'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Юльсагер Эндрю заработал фол.
38'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
38'
Frederik Boersting из команды Дания (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Матч остановлен
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
34'
Ругани Даниэле из команды Италия (до 21 года) остановил атаку, перехватив мяч.
34'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) устремляется вперед с мячом.
33'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
33'
Ругани Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает навес
33'
Ругани Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) подал угловой слева.
32'
Ругани Даниэле выбил мяч на угловой.
32'
Якоб Расмуссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
После дальнего удара, который нанес Бернардески Федерико мяч отбит вратарем
30'
Бернардески Федерико на финте ушёл от оппонента.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
29'
Дания (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
29'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) подал угловой слева.
29'
Бенасси Марко бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
28'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) отвел угрозу отличным подкатом
28'
Баррека Антонио из команды Италия (до 21 года) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
28'
Бернардески Федерико из команды Италия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Дания (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
27'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) подал угловой справа.
Желтая карточка
26'
Нергор Кристиан из команды Дания (до21) был наказан за старое нарушение.
26'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает навес
26'
Нергор Кристиан из команды Дания (до21) отвел угрозу отличным подкатом
26'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
25'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Бенасси Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Якоб Расмуссен из команды Дания (до21) делает навес
24'
Гальярдини Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Юльсагер Эндрю заработал фол.
23'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает навес
Угловой
23'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) разыграл угловой с левого угла.
22'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
21'
Конти Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Баррека Антонио из команды Италия (до 21 года) делает навес
21'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Италия (до 21 года) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) отвел угрозу отличным подкатом
21'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
20'
Кальдара Маттиа выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Офсайд
19'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) в офсайде
19'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) делает навес
19'
Ингвартсен Маркус из команды Дания (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
19'
Бенасси Марко из команды Италия (до 21 года) делает навес
Фол, нарушение
18'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Берарди Доменико.
18'
Махсо Андреас из команды Дания (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Конти Андреа выбил мяч подальше от ворот.
18'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
17'
Frederik Boersting бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
17'
Андерсен Лукас из команды Дания (до21) устремляется вперед с мячом.
17'
Баррека Антонио из команды Италия (до 21 года) остановил атаку, перехватив мяч.
16'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Баррека Антонио из команды Италия (до 21 года) делает навес
16'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
15'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
15'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) отвел угрозу отличным подкатом
15'
Петанья Андреа на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
15'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21). Это Бернардески Федерико заработал фол.
Фол, нарушение
14'
Бенасси Марко атакует сзади соперника. Якоб Расмуссен пострадал.
14'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) делает передачу за спину защитников.
13'
Кальдара Маттиа выбил мяч подальше от ворот.
13'
Доннарумма Джанлуиджи из команды Италия (до 21 года) остановил атаку, перехватив мяч.
12'
Jeppe Hoejbjerg вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Пеллегрини Лоренцо выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
12'
Юльсагер Эндрю наказан за толчок Баррека Антонио
11'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
11'
Берарди Доменико возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Травма, повреждение
11'
Берарди Доменико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
10'
Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Петанья Андреа из команды Италия (до 21 года) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
9'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
9'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает навес
Фол, нарушение
9'
Кальдара Маттиа атакует сзади соперника. Нергор Кристиан пострадал.
7'
Махсо Андреас выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
7'
Бенасси Марко из команды Италия (до 21 года) делает подножку. Ингвартсен Маркус заработал фол.
6'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Дания (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
6'
Баррека Антонио из команды Италия (до 21 года) делает навес
6'
Конти Андреа из команды Италия (до 21 года) делает навес
6'
Игрок клуба "Италия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кальдара Маттиа выбил мяч подальше от ворот.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Матч остановлен
5'
Бангор Патрик из команды Дания (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Удар от ворот произведет Италия (до 21 года)
4'
Кристенсен Лассе выбил мяч подальше от ворот.
4'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
Угловой
4'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) подал угловой слева.
3'
Кристенсен Лассе выбил мяч на угловой.
3'
Пеллегрини Лоренцо из команды Италия (до 21 года) делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
3'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает подножку. Бернардески Федерико заработал фол.
2'
Frederik Boersting из команды Дания (до21) отвел угрозу отличным подкатом
2'
Берарди Доменико из команды Италия (до 21 года) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
2'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Италия (до 21 года)". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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