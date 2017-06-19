Стадион: Arena Kielce Зрители: 12087
1:2
Конец матча
13' Желтая карточкаБеро Матуш
1:0
23' ГолMartin Chrien
27' Желтая карточкаУорд-Праус Джеймс
1:1
50' ГолМоусон Алфи
1:2
61' ГолРедмонд Натан
65' Желтая карточкаМазань Роберт
86' Желтая карточкаМёрфи Джейкоб
90' Желтая карточкаБэйкер Льюис
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
Бэйкер Льюис получает желтую карточку за неспортивное поведение
94'
Бэйкер Льюис коснулся мяча рукой.
94'
Игроки ФК "Англия (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Вудроу Коули нарушил правила.
93'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) разыграл угловой с правого угла.
93'
92'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
92'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
92'
Вудроу Коули из команды Англия (до21) делает навес
91'
Бенеш Ласло из команды Словакия (до 21 года) делает подножку. Бэйкер Льюис заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
91'
Бенеш Ласло из команды Словакия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Гараслин Лукаш из команды Словакия (до 21 года) делает пас партнеру.
90'
90'
90'
Бенеш Ласло из команды Словакия (до 21 года) делает навес
90'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
89'
Бенеш Ласло из команды Словакия (до 21 года) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Бэйкер Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Pavol Safranko из команды Словакия (до 21 года) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Чамберс Калум сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
89'
88'
Тактическая замена. Абрахам Тэмми уходит с поля и его заменяет Вудроу Коули
88'
88'
88'
Руснак Альберт нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Абрахам Тэмми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Лоботка Станислав из команды Словакия (до 21 года) подал угловой справа.
87'
Бэйкер Льюис выбил мяч на угловой.
87'
Руснак Альберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Мёрфи Джейкоб получает желтую карточку.
86'
Мёрфи Джейкоб из команды Англия (до21). Это Гараслин Лукаш заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
85'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) делает навес
85'
Мёрфи Джейкоб из команды Англия (до21) отвел угрозу отличным подкатом
84'
Редмонд Натан из команды Англия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Редмонд Натан на финте ушёл от оппонента.
83'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
83'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
83'
Pavol Safranko отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Гараслин Лукаш из команды Словакия (до 21 года) делает навес
82'
Гараслин Лукаш из команды Словакия (до 21 года) делает навес
82'
Вальент Мартин из команды Словакия (до 21 года) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
82'
81'
Мёрфи Джейкоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
81'
Бенеш Ласло из команды Словакия (до 21 года) делает навес
80'
Абрахам Тэмми наказан за толчок Ниняй Бранислав
79'
Тактическая замена. Свифт Джон уходит с поля и его заменяет Грэй Демарай
79'
Абрахам Тэмми возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Pavol Safranko наказан за толчок Чалоба Натаниэл
79'
79'
Вальент Мартин из команды Словакия (до 21 года) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Матч возобновится спорным мячом
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Абрахам Тэмми получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
77'
Абрахам Тэмми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
76'
76'
Мазань Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Абрахам Тэмми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) подал угловой слева.
75'
Гараслин Лукаш из команды Словакия (до 21 года) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
75'
73'
Тактическая замена. Мигалик Ярослав уходит с поля и его заменяет Гараслин Лукаш
73'
Руснак Альберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Вратарь парирует удар, который нанес Свифт Джон, и мяч снова в игре
73'
Мигалик Ярослав из команды Словакия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
71'
Шкриньяр Милан наказан за толчок Абрахам Тэмми
70'
69'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) отвел угрозу отличным подкатом
69'
Свифт Джон на финте ушёл от оппонента.
68'
68'
Мёрфи Джейкоб из команды Англия (до21) делает навес
68'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
68'
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
66'
Тактическая замена. Martin Chrien уходит с поля и его заменяет Бенеш Ласло
65'
Тактическая замена. Зреляк Адам уходит с поля и его заменяет Pavol Safranko
65'
Мазань Роберт получает желтую карточку.
65'
Мазань Роберт из команды Словакия (до 21 года). Это Мёрфи Джейкоб заработал фол.
65'
Мигалик Ярослав из команды Словакия (до 21 года) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) делает навес
64'
64'
Уорд-Праус Джеймс выбил мяч подальше от ворот.
64'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
64'
Martin Chrien бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
63'
63'
Зреляк Адам из команды Словакия (до 21 года) делает навес
63'
63'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) подал угловой справа.
63'
63'
61'
Уорд-Праус Джеймс сделал результативную передачу.
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Редмонд Натан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Редмонд Натан на финте ушёл от оппонента.
61'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 12087 болельщиков
59'
58'
Беро Матуш из команды Словакия (до 21 года). Это Моусон Алфи заработал фол.
58'
Беро Матуш на финте ушёл от оппонента.
58'
58'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Абрахам Тэмми из команды Англия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
56'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
56'
Беро Матуш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
55'
Мигалик Ярослав из команды Словакия (до 21 года) делает навес
54'
Мазань Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
53'
Мигалик Ярослав из команды Словакия (до 21 года) делает навес
53'
После дальнего удара, который нанес Мёрфи Джейкоб мяч отбит вратарем
53'
53'
Бэйкер Льюис из команды Англия (до21) делает навес прямо в штрафную.
52'
Редмонд Натан из команды Англия (до21) делает пас партнеру.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Моусон Алфи оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Моусон Алфи, и мяч снова в игре
50'
Мёрфи Джейкоб из команды Англия (до21) делает навес
50'
49'
Редмонд Натан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
49'
Свифт Джон из команды Англия (до21) делает передачу за спину защитников.
49'
Абрахам Тэмми из команды Англия (до21) делает пас партнеру.
49'
49'
48'
Зреляк Адам наказан за толчок Чилвел Бенджамин
48'
Чалоба Натаниэл из команды Англия (до21) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
47'
47'
Ниняй Бранислав выбил мяч подальше от ворот.
46'
Тактическая замена. Холгейт Мейсон уходит с поля и его заменяет Мёрфи Джейкоб
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
46'
Уорд-Праус Джеймс исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Martin Chrien из команды Словакия (до 21 года) делает подножку. Абрахам Тэмми заработал фол.
45'
Руснак Альберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Бэйкер Льюис нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Холгейт Мейсон из команды Англия (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мигалик Ярослав и мяч снова в игре
42'
42'
Свифт Джон из команды Англия (до21) делает навес
42'
Хован Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды Англия (до21) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
Абрахам Тэмми из команды Англия (до21) в офсайде
40'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) делает навес
39'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Холгейт Мейсон из команды Англия (до21). Это Мигалик Ярослав заработал фол.
36'
36'
Свифт Джон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
36'
Абрахам Тэмми из команды Англия (до21) бьет головой мимо ворот
35'
34'
34'
После дальнего удара, который нанес Руснак Альберт мяч отбит вратарем
34'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Martin Chrien наказан за толчок Чалоба Натаниэл
33'
33'
Бэйкер Льюис из команды Англия (до21) делает навес
33'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Мазань Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Свифт Джон из команды Англия (до21) подал угловой справа.
32'
32'
32'
32'
Игрок из команды Англия (до21) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Моусон Алфи из команды Англия (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Зреляк Адам из команды Словакия (до 21 года) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
30'
Бэйкер Льюис из команды Англия (до21) делает навес
29'
29'
29'
28'
Чалоба Натаниэл выбил мяч подальше от ворот.
27'
Уорд-Праус Джеймс получает желтую карточку.
27'
Уорд-Праус Джеймс совершает грубый фол. Беро Матуш был жертвой
27'
Шкриньяр Милан из команды Словакия (до 21 года) отвел угрозу отличным подкатом
27'
Холгейт Мейсон из команды Англия (до21) делает навес
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
26'
26'
Бэйкер Льюис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
26'
25'
25'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Беро Матуш из команды Словакия (до 21 года) делает подножку. Чалоба Натаниэл заработал фол.
23'
Руснак Альберт сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Martin Chrien из клуба "Словакия (до 21 года)" отправил мяч головой в ворота.
23'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) подал угловой слева.
22'
Чамберс Калум выбил мяч на угловой.
22'
22'
22'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Беро Матуш из команды Словакия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
21'
Игроки ФК "Словакия (до 21 года)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Беро Матуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Ниняй Бранислав выбил мяч на угловой.
19'
18'
17'
Зреляк Адам из команды Словакия (до 21 года). Это Чамберс Калум заработал фол.
17'
17'
Холгейт Мейсон из команды Англия (до21) делает неудачный навес.
16'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Абрахам Тэмми из команды Англия (до21) в офсайде
15'
Холгейт Мейсон выбил мяч подальше от ворот.
14'
Вальент Мартин атакует сзади соперника. Редмонд Натан пострадал.
14'
14'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Беро Матуш получает желтую карточку.
13'
Беро Матуш совершает грубый фол. Чалоба Натаниэл был жертвой
13'
13'
11'
После дальнего удара, который нанес Холгейт Мейсон мяч отбит вратарем
10'
10'
Чалоба Натаниэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
9'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) делает неудачный навес.
8'
8'
8'
7'
7'
Чалоба Натаниэл выбил мяч подальше от ворот.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
6'
6'
6'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Мазань Роберт из команды Словакия (до 21 года) отвел угрозу отличным подкатом
5'
Ниняй Бранислав из команды Словакия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Свифт Джон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
2'
Шкриньяр Милан из команды Словакия (до 21 года) делает неудачный навес.
1'
Зреляк Адам из команды Словакия (до 21 года) опасно играет. Чуть не пострадал Чамберс Калум.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Словакия (до 21 года)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Kielce. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация