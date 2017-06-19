  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Чемпионат Европы (до 21 года)
  5. Группа A
Стадион: Зрители: 12087
Словакия (до 21 года)
1:2
Конец матча
Англия (до 21 года)
0'
13' Желтая карточка
Беро Матуш
1:0
23' Гол
Martin Chrien
27' Желтая карточка
Уорд-Праус Джеймс
1:1
50' Гол
Моусон Алфи
1:2
61' Гол
Редмонд Натан
65' Желтая карточка
Мазань Роберт
86' Желтая карточка
Мёрфи Джейкоб
90' Желтая карточка
Бэйкер Льюис
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
94'
Бэйкер Льюис получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
94'
Бэйкер Льюис коснулся мяча рукой.
94'
Игроки ФК "Англия (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
93'
Вудроу Коули нарушил правила.

Угловой
93'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) разыграл угловой с правого угла.
93'
Шкриньяр Милан выбил мяч на угловой.
92'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Словакия (до 21 года)
92'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Вудроу Коули из команды Англия (до21) делает навес
Фол, нарушение
91'
Бенеш Ласло из команды Словакия (до 21 года) делает подножку. Бэйкер Льюис заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
91'
Бенеш Ласло из команды Словакия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Гараслин Лукаш из команды Словакия (до 21 года) делает пас партнеру.
90'
Игрок клуба "Словакия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Бенеш Ласло из команды Словакия (до 21 года) делает навес
90'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
89'
Бенеш Ласло из команды Словакия (до 21 года) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Бэйкер Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Pavol Safranko из команды Словакия (до 21 года) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Чамберс Калум сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
89'
Мазань Роберт из команды Словакия (до 21 года) делает навес
88'
Тактическая замена. Абрахам Тэмми уходит с поля и его заменяет Вудроу Коули
88'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Мазань Роберт из команды Словакия (до 21 года) делает навес
88'
Руснак Альберт нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Абрахам Тэмми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Лоботка Станислав из команды Словакия (до 21 года) подал угловой справа.
87'
Бэйкер Льюис выбил мяч на угловой.
87'
Руснак Альберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
86'
Мёрфи Джейкоб получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Мёрфи Джейкоб из команды Англия (до21). Это Гараслин Лукаш заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) делает навес
85'
Мёрфи Джейкоб из команды Англия (до21) отвел угрозу отличным подкатом
84'
Редмонд Натан из команды Англия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Редмонд Натан на финте ушёл от оппонента.
83'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
83'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
83'
Pavol Safranko отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Гараслин Лукаш из команды Словакия (до 21 года) делает навес
82'
Гараслин Лукаш из команды Словакия (до 21 года) делает навес
82'
Вальент Мартин из команды Словакия (до 21 года) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
82'
Беро Матуш из команды Словакия (до 21 года) делает навес
81'
Мёрфи Джейкоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Беро Матуш из команды Словакия (до 21 года) делает навес
81'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Бенеш Ласло из команды Словакия (до 21 года) делает навес
Фол, нарушение
80'
Абрахам Тэмми наказан за толчок Ниняй Бранислав
79'
Тактическая замена. Свифт Джон уходит с поля и его заменяет Грэй Демарай
Травма, повреждение
79'
Абрахам Тэмми возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
79'
Pavol Safranko наказан за толчок Чалоба Натаниэл
79'
Игрок клуба "Словакия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Вальент Мартин из команды Словакия (до 21 года) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Матч возобновится спорным мячом
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
78'
Абрахам Тэмми получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
77'
Абрахам Тэмми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
76'
Игрок клуба "Словакия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Мазань Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Абрахам Тэмми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) подал угловой слева.
75'
Гараслин Лукаш из команды Словакия (до 21 года) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
75'
Беро Матуш из команды Словакия (до 21 года) делает навес
73'
Тактическая замена. Мигалик Ярослав уходит с поля и его заменяет Гараслин Лукаш
73'
Руснак Альберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Вратарь парирует удар, который нанес Свифт Джон, и мяч снова в игре
73'
Мигалик Ярослав из команды Словакия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
71'
Шкриньяр Милан наказан за толчок Абрахам Тэмми
70'
Игрок клуба "Словакия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) отвел угрозу отличным подкатом
69'
Свифт Джон на финте ушёл от оппонента.
68'
Хован Адриан вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Мёрфи Джейкоб из команды Англия (до21) делает навес
68'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Редмонд Натан из команды Англия (до21) делает навес
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
66'
Тактическая замена. Martin Chrien уходит с поля и его заменяет Бенеш Ласло
65'
Тактическая замена. Зреляк Адам уходит с поля и его заменяет Pavol Safranko
Желтая карточка
65'
Мазань Роберт получает желтую карточку.
Фол, нарушение
65'
Мазань Роберт из команды Словакия (до 21 года). Это Мёрфи Джейкоб заработал фол.
65'
Мигалик Ярослав из команды Словакия (до 21 года) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) делает навес
64'
Хован Адриан вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Уорд-Праус Джеймс выбил мяч подальше от ворот.
64'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
64'
Martin Chrien бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
63'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Зреляк Адам из команды Словакия (до 21 года) делает навес
63'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) подал угловой справа.
63'
Шкриньяр Милан выбил мяч на угловой.
63'
Беро Матуш из команды Словакия (до 21 года) делает навес
61'
Уорд-Праус Джеймс сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Редмонд Натан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Редмонд Натан на финте ушёл от оппонента.
61'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 12087 болельщиков
59'
Удар от ворот произведет Словакия (до 21 года)
Фол, нарушение
58'
Беро Матуш из команды Словакия (до 21 года). Это Моусон Алфи заработал фол.
58'
Беро Матуш на финте ушёл от оппонента.
58'
Игрок клуба "Словакия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мазань Роберт из команды Словакия (до 21 года) делает навес
57'
Абрахам Тэмми из команды Англия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Игрок клуба "Словакия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
56'
Беро Матуш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Мигалик Ярослав из команды Словакия (до 21 года) делает навес
54'
Мазань Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мигалик Ярослав из команды Словакия (до 21 года) делает навес
53'
После дальнего удара, который нанес Мёрфи Джейкоб мяч отбит вратарем
53'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бэйкер Льюис из команды Англия (до21) делает навес прямо в штрафную.
52'
Редмонд Натан из команды Англия (до21) делает пас партнеру.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Моусон Алфи оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Моусон Алфи, и мяч снова в игре
50'
Мёрфи Джейкоб из команды Англия (до21) делает навес
Угловой
50'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) подал угловой слева.
49'
Редмонд Натан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
49'
Свифт Джон из команды Англия (до21) делает передачу за спину защитников.
49'
Абрахам Тэмми из команды Англия (до21) делает пас партнеру.
49'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Чилвел Бенджамин из команды Англия (до21) делает навес
Фол, нарушение
48'
Зреляк Адам наказан за толчок Чилвел Бенджамин
48'
Чалоба Натаниэл из команды Англия (до21) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
47'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ниняй Бранислав выбил мяч подальше от ворот.
46'
Тактическая замена. Холгейт Мейсон уходит с поля и его заменяет Мёрфи Джейкоб
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) подал угловой слева.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
46'
Уорд-Праус Джеймс исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Martin Chrien из команды Словакия (до 21 года) делает подножку. Абрахам Тэмми заработал фол.
45'
Руснак Альберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Чалоба Натаниэл из команды Англия (до21) делает навес
45'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Бэйкер Льюис нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Холгейт Мейсон из команды Англия (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мигалик Ярослав и мяч снова в игре
42'
Хован Адриан вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Свифт Джон из команды Англия (до21) делает навес
42'
Хован Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды Англия (до21) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Чалоба Натаниэл из команды Англия (до21) делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Офсайд
40'
Абрахам Тэмми из команды Англия (до21) в офсайде
40'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) делает навес
39'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Холгейт Мейсон из команды Англия (до21). Это Мигалик Ярослав заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Словакия (до 21 года)
36'
Свифт Джон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
36'
Абрахам Тэмми из команды Англия (до21) бьет головой мимо ворот
35'
Редмонд Натан из команды Англия (до21) делает навес
34'
Удар от ворот произведет Словакия (до 21 года)
34'
После дальнего удара, который нанес Руснак Альберт мяч отбит вратарем
34'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
33'
Martin Chrien наказан за толчок Чалоба Натаниэл
33'
Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бэйкер Льюис из команды Англия (до21) делает навес
33'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Мазань Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Свифт Джон из команды Англия (до21) подал угловой справа.
32'
Шкриньяр Милан выбил мяч на угловой.
32'
Чалоба Натаниэл из команды Англия (до21) делает навес
32'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Англия (до21) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Моусон Алфи из команды Англия (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Зреляк Адам из команды Словакия (до 21 года) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Хован Адриан вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Бэйкер Льюис из команды Англия (до21) делает навес
29'
Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Редмонд Натан из команды Англия (до21) делает навес
29'
Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Чалоба Натаниэл выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
27'
Уорд-Праус Джеймс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
27'
Уорд-Праус Джеймс совершает грубый фол. Беро Матуш был жертвой
27'
Шкриньяр Милан из команды Словакия (до 21 года) отвел угрозу отличным подкатом
27'
Холгейт Мейсон из команды Англия (до21) делает навес
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
26'
Удар от ворот произведет Словакия (до 21 года)
26'
Бэйкер Льюис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) подал угловой слева.
25'
Шкриньяр Милан выбил мяч на угловой.
25'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Беро Матуш из команды Словакия (до 21 года) делает подножку. Чалоба Натаниэл заработал фол.
23'
Руснак Альберт сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Martin Chrien из клуба "Словакия (до 21 года)" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
23'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) подал угловой слева.
22'
Чамберс Калум выбил мяч на угловой.
22'
Вальент Мартин из команды Словакия (до 21 года) делает навес
22'
Игрок клуба "Словакия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Вальент Мартин из команды Словакия (до 21 года) делает навес
21'
Беро Матуш из команды Словакия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
21'
Игроки ФК "Словакия (до 21 года)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Беро Матуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) подал угловой слева.
19'
Ниняй Бранислав выбил мяч на угловой.
19'
Чилвел Бенджамин из команды Англия (до21) делает навес
18'
Удар от ворот произведет Словакия (до 21 года)
Фол, нарушение
17'
Зреляк Адам из команды Словакия (до 21 года). Это Чамберс Калум заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Словакия (до 21 года)
17'
Холгейт Мейсон из команды Англия (до21) делает неудачный навес.
16'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Вальент Мартин из команды Словакия (до 21 года) делает навес
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
15'
Абрахам Тэмми из команды Англия (до21) в офсайде
15'
Холгейт Мейсон выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
14'
Вальент Мартин атакует сзади соперника. Редмонд Натан пострадал.
14'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
13'
Беро Матуш получает желтую карточку.
Фол, нарушение
13'
Беро Матуш совершает грубый фол. Чалоба Натаниэл был жертвой
13'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Чилвел Бенджамин из команды Англия (до21) делает навес
11'
После дальнего удара, который нанес Холгейт Мейсон мяч отбит вратарем
10'
Удар от ворот произведет Словакия (до 21 года)
10'
Чалоба Натаниэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
9'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) делает неудачный навес.
8'
Игрок клуба "Словакия (до 21 года)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Вальент Мартин из команды Словакия (до 21 года) делает навес
7'
Хован Адриан вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Чалоба Натаниэл выбил мяч подальше от ворот.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
6'
Хован Адриан вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Редмонд Натан из команды Англия (до21) делает навес
6'
Игрок клуба "Англия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Мазань Роберт из команды Словакия (до 21 года) отвел угрозу отличным подкатом
5'
Ниняй Бранислав из команды Словакия (до 21 года) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Свифт Джон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
2'
Шкриньяр Милан из команды Словакия (до 21 года) делает неудачный навес.
Фол, нарушение
1'
Зреляк Адам из команды Словакия (до 21 года) опасно играет. Чуть не пострадал Чамберс Калум.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Словакия (до 21 года)". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Kielce. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация