Стадион: Arena Lublin
1:2
Второй тайм: 54'
1:0
6' ГолLukasz Moneta
19' Желтая карточкаОльссон Кристоффер
24' Желтая карточкаСтрандберг Карлос
29' Желтая карточкаЦибицки Павел
1:1
36' ГолСтрандберг Карлос
1:2
41' ГолJacob Une Larsson
46' Желтая карточкаКовнацки Давид
Второй тайм
54'
Давидович Павел из команды Польша (до21). Это Страндберг Карлос заработал фол.
54'
Хальберг Мелькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Игрок из команды Польша (до21) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Степински Мариуш и мяч снова в игре
53'
Игроки ФК "Польша (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Игрок клуба "Швеция (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Jan Bednarek из команды Польша (до21) делает подножку. Страндберг Карлос заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Ковнацки Давид наказан за толчок Вальквист Линус
48'
Цибицки Павел из команды Швеция (до21) делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
48'
Лундквист Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Линетти Кароль из команды Польша (до21) делает подножку. Страндберг Карлос заработал фол.
46'
Ковнацки Давид получает желтую карточку.
46'
Ковнацки Давид из команды Польша (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Jacob Une Larsson.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
46'
Степински Мариуш из команды Польша (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Anton Cajtoft.
46'
Линетти Кароль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Франссон Александер из команды Швеция (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Давидович Павел.
46'
Игрок клуба "Польша (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кендзера Томаш из команды Польша (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Франковски Пшемыслав из команды Польша (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
45'
Страндберг Карлос из команды Швеция (до21) делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
44'
Игрок клуба "Швеция (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Ковнацки Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Цибицки Павел бьет и мяч от рикошета проходит мимо
41'
Ольссон Кристоффер сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Jacob Une Larsson из клуба "Швеция (до21)" отправил мяч головой в ворота.
41'
41'
Цибицки Павел бьет и мяч от рикошета проходит мимо
41'
Цибицки Павел из команды Швеция (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
40'
Хальберг Мелькер из команды Швеция (до21) бьет головой мимо ворот
40'
Лундквист Адам из команды Швеция (до21) подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
Вальквист Линус из команды Швеция (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Игрок клуба "Швеция (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Вальквист Линус из команды Швеция (до21). Это Lukasz Moneta заработал фол.
36'
Франссон Александер сделал результативную передачу.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Страндберг Карлос из клуба "Швеция (до21)" отправил мяч головой в ворота.
36'
Вратарь парирует удар, который нанес Франссон Александер, и мяч снова в игре
36'
Франссон Александер из команды Швеция (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
35'
Вальквист Линус сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
35'
Кендзера Томаш из команды Польша (до21) делает навес
33'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
33'
Цибицки Павел из команды Швеция (до21) наносит неточный удар с лета
33'
Цибицки Павел из команды Швеция (до21) играет в стеночку. Ольссон Кристоффер был стеночкой.
32'
Игрок клуба "Швеция (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Швеция (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
Цибицки Павел получил жёлтую карточку за "нырок".
29'
Цибицки Павел ныряет в штрафной
29'
Цибицки Павел из команды Швеция (до21) сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тибблинг Симон не смог удачно сыграть.
29'
Удар от ворот произведет Швеция (до21)
29'
Степински Мариуш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Удар от ворот произведет Швеция (до21)
28'
Ковнацки Давид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Страндберг Карлос попал в створ, но вратарь справился с ударом.
28'
Ях Ярослав ошибается в защите.
28'
Цибицки Павел из команды Швеция (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Удар от ворот произведет Швеция (до21)
26'
Франковски Пшемыслав отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Степински Мариуш из команды Польша (до21) делает передачу одноклубнику.
26'
Кендзера Томаш из команды Польша (до21) делает навес
25'
Цибицки Павел из команды Швеция (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Игрок клуба "Швеция (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
Страндберг Карлос получил жёлтую карточку за "нырок".
24'
Страндберг Карлос ныряет в штрафной
24'
Цибицки Павел из команды Швеция (до21) делает пас партнеру.
22'
Anton Cajtoft вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Ярошински Павел из команды Польша (до21) делает навес
22'
Дагерстоль Филип наказан за толчок Степински Мариуш
21'
Jacob Une Larsson из команды Швеция (до21) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
21'
21'
Лундквист Адам из команды Швеция (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Удар от ворот произведет Швеция (до21)
20'
Кендзера Томаш из команды Польша (до21) делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Ольссон Кристоффер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
19'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция (до21) делает подножку. Линетти Кароль заработал фол.
19'
Игроки ФК "Польша (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Франковски Пшемыслав из команды Польша (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Лундквист Адам.
17'
Лундквист Адам из команды Швеция (до21) сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Франссон Александер не смог удачно сыграть.
17'
Игрок клуба "Швеция (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Франссон Александер из команды Швеция (до21) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Ярошински Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лундквист Адам из команды Швеция (до21) делает навес
16'
Ярошински Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция (до21) делает навес
15'
Игрок клуба "Швеция (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Дагерстоль Филип из команды Швеция (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Степински Мариуш.
13'
Ковнацки Давид из команды Польша (до21) сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
13'
13'
Игроки ФК "Польша (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Ях Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лундквист Адам из команды Швеция (до21) делает навес
12'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
12'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция (до21) делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Jacob Une Larsson из команды Швеция (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Степински Мариуш.
9'
Степински Мариуш мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
9'
Ковнацки Давид из команды Польша (до21) делает передачу за спину защитников.
8'
Игрок клуба "Польша (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Ковнацки Давид сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Lukasz Moneta записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Ковнацки Давид из команды Польша (до21) делает пас партнеру.
6'
Ковнацки Давид из команды Польша (до21) устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
4'
Удар от ворот произведет Швеция (до21)
3'
Игрок клуба "Швеция (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
2'
Игрок клуба "Швеция (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Степински Мариуш наказан за толчок Anton Cajtoft
1'
Anton Cajtoft вышел из ворот и забрал мяч.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Швеция (до21)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lublin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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