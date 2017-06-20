Стадион: ГОСиР Зрители: 13832
1:3
Конец матча
4' Желтая карточкаНевеш Рубен
0:1
21' ГолНьигес Сауль
57' Желтая карточкаСебальос Дани
0:2
65' ГолСандро Рамирес
70' Желтая карточкаФернандеш Бруну
75' Желтая карточкаПасьенса Гонсало
1:2
77' ГолБрума Арминду
79' Желтая карточкаСемеду Рубен
1:3
90' ГолУильямс Иньяки
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 13832 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
93'
Уильямс Иньяки из команды Испания (до21) устремляется вперед с мячом.
93'
Игроки ФК "Испания (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Льоренте Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Фернандеш Бруну из команды Португалия U21 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Уильямс Иньяки!
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Тактическая замена. Асенсио Марко уходит с поля и его заменяет Мерино Микель
89'
Невеш Рубен из команды Португалия U21 делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
89'
Фернандеш Бруну из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
89'
87'
Ньигес Сауль из команды Испания (до21) делает подножку. Невеш Рубен заработал фол.
86'
Пасьенса Гонсало из команды Португалия U21. Это Мере Хорхе заработал фол.
86'
85'
Удар от ворот произведет Португалия U21
85'
Денис Суарес из команды Испания (до21) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Канселу Жоау из команды Португалия U21 делает подножку. Денис Суарес заработал фол.
84'
Брума Арминду нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Удар от ворот произведет Португалия U21
84'
Денис Суарес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Асенсио Марко из команды Испания (до21) делает отличный пас
83'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
83'
Канселу Жоау бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Тактическая замена. Делофеу Херард уходит с поля и его заменяет Денис Суарес
81'
Пасьенса Гонсало из команды Португалия U21 в офсайде
81'
81'
Невеш Рубен из команды Португалия U21 делает неудачный навес.
81'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Родригес Кевин из команды Португалия U21 делает навес
80'
Хонни Кастро блокирует соперника. Брума Арминду заработал своей команде штрафной.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Семеду Рубен получает желтую карточку за споры
79'
Родригес Кевин из команды Португалия U21. Это Уильямс Иньяки заработал фол.
79'
Пасьенса Гонсало из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Брума Арминду вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
77'
Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Родригес Кевин из команды Португалия U21 делает навес
77'
Фернандеш Бруну из команды Португалия U21 разыграл угловой с левого угла.
77'
Ньигес Сауль выбил мяч на угловой.
77'
Брума Арминду из команды Португалия U21 делает навес
77'
Льоренте Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Фернандеш Бруну из команды Португалия U21 подал угловой слева.
76'
Орта Рикарду бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
Тактическая замена. Сандро Рамирес уходит с поля и его заменяет Уильямс Иньяки
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Пасьенса Гонсало - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
75'
Пасьенса Гонсало из команды Португалия U21. Это Бельерин Эктор заработал фол.
75'
Родригес Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Брума Арминду из команды Португалия U21 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Ньигес Сауль из команды Испания (до21) делает подножку. Гуэдеш Гонсалу заработал фол.
73'
Тактическая замена. Саншеш Ренату уходит с поля и его заменяет Орта Рикарду
73'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) в офсайде
73'
Саншеш Ренату из команды Португалия U21. Это Ньигес Сауль заработал фол.
72'
Саншеш Ренату из команды Португалия U21 опасно играет. Чуть не пострадал Ньигес Сауль.
72'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
72'
Фернандеш Бруну бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Кепа Аррисабалага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Родригес Кевин.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Фернандеш Бруну получает желтую карточку.
70'
Фернандеш Бруну совершает грубый фол. Асенсио Марко был жертвой
69'
Саншеш Ренату из команды Португалия U21 делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
66'
Тактическая замена. Карвалью Жоау уходит с поля и его заменяет Пасьенса Гонсало
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Делофеу Херард сделал результативную передачу.
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сандро Рамирес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) делает отличный навес.
64'
Игроки ФК "Испания (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
64'
Гуэдеш Гонсалу из команды Португалия U21 делает навес
63'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
62'
Саншеш Ренату бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Брума Арминду нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Фернандеш Бруну из команды Португалия U21 сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Карвалью Жоау мяча так и не получил
62'
Гуэдеш Гонсалу из команды Португалия U21 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Саншеш Ренату мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
61'
61'
60'
Фернандеш Бруну из команды Португалия U21 разыграл угловой с правого угла.
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
59'
Фернандеш Бруну бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Фернандеш Бруну из команды Португалия U21 делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
58'
Гуэдеш Гонсалу атакует сзади соперника. Льоренте Маркос пострадал.
57'
Сандро Рамирес нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Сандро Рамирес из команды Испания (до21) устремляется вперед с мячом.
57'
Тактическая замена. Daniel Podence уходит с поля и его заменяет Брума Арминду
57'
Себальос Дани - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
56'
Себальос Дани совершает грубый фол. Саншеш Ренату был жертвой
56'
Варела Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) подал угловой слева.
56'
Семеду Рубен выбил мяч на угловой.
56'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) подал угловой слева.
55'
Канселу Жоау выбил мяч на угловой.
55'
Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Ие Эдгар из команды Португалия U21 делает подножку. Хонни Кастро заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Удар от ворот произведет Португалия U21
54'
Хонни Кастро из команды Испания (до21) сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Себальос Дани не смог удачно сыграть.
53'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Карвалью Жоау из команды Португалия U21 делает навес
52'
Хонни Кастро нарушает правила. Гуэдеш Гонсалу пострадал
52'
Асенсио Марко имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
52'
Бельерин Эктор из команды Испания (до21) делает пас партнеру.
52'
Бельерин Эктор из команды Испания (до21) играет в стеночку. Делофеу Херард был стеночкой.
51'
Саншеш Ренату нарушает правила. Ньигес Сауль пострадал
51'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
50'
Daniel Podence имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
50'
Daniel Podence из команды Португалия U21 устремляется вперед с мячом.
50'
Мере Хорхе ошибается в защите.
50'
Асенсио Марко из команды Испания (до21) сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Себальос Дани мяча так и не получил
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
48'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
48'
Невеш Рубен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
47'
Фернандеш Бруну не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
47'
Делофеу Херард ошибается в защите.
47'
47'
Невеш Рубен из команды Португалия U21 делает навес
47'
Ньигес Сауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
46'
Канселу Жоау на финте ушёл от оппонента.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
47'
Семеду Рубен из команды Португалия U21 в офсайде
46'
Канселу Жоау выбил мяч подальше от ворот.
46'
Сандро Рамирес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фернандеш Бруну навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Делофеу Херард блокирует соперника. Daniel Podence заработал своей команде штрафной.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Ньигес Сауль из команды Испания (до21). Это Невеш Рубен заработал фол.
44'
Daniel Podence попал в створ, но вратарь справился с ударом.
44'
Daniel Podence из команды Португалия U21 устремляется вперед с мячом.
43'
После дальнего удара, который нанес Канселу Жоау мяч отбит вратарем
42'
Делофеу Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Фернандеш Бруну нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Саншеш Ренату выбил мяч подальше от ворот.
40'
Льоренте Маркос нарушает правила. Гуэдеш Гонсалу пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Удар от ворот произведет Португалия U21
40'
Сандро Рамирес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
40'
Асенсио Марко из команды Испания (до21) делает отличный навес.
39'
Удар от ворот произведет Португалия U21
39'
Сандро Рамирес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) делает навес
38'
Игрок клуба "Испания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Бельерин Эктор не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
37'
Бельерин Эктор оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
37'
Асенсио Марко из команды Испания (до21) делает отличный пас
37'
Игроки ФК "Испания (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
36'
Невеш Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Daniel Podence из команды Португалия U21 делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
35'
Daniel Podence из команды Португалия U21 играет в стеночку. Фернандеш Бруну был стеночкой.
33'
Удар от ворот произведет Португалия U21
33'
Делофеу Херард отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
32'
Гуэдеш Гонсалу из команды Португалия U21 делает навес
31'
31'
30'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Саншеш Ренату из команды Португалия U21 делает навес
30'
Делофеу Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Вальехо Хесус выбил мяч на угловой.
30'
29'
Сандро Рамирес из команды Испания (до21) в офсайде
28'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
28'
Гуэдеш Гонсалу из команды Португалия U21 устремляется вперед с мячом.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
После дальнего удара, который нанес Фернандеш Бруну мяч отбит вратарем
26'
Льоренте Маркос атакует сзади соперника. Daniel Podence пострадал.
26'
Игрок клуба "Испания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Гуэдеш Гонсалу наказан за толчок Хонни Кастро
25'
Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
24'
Невеш Рубен из команды Португалия U21 делает навес
24'
Льоренте Маркос коснулся мяча рукой.
23'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
23'
Гуэдеш Гонсалу отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
Делофеу Херард нарушает правила. Родригес Кевин пострадал
21'
ГОЛ! - Ньигес Сауль из команды Испания (до21) наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
21'
Ньигес Сауль на финте ушёл от оппонента.
20'
Варела Бруну вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Сандро Рамирес из команды Испания (до21) делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Игрок клуба "Испания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Невеш Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Daniel Podence наказан за толчок Льоренте Маркос
18'
Себальос Дани из команды Испания (до21) в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Португалия U21
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Родригес Кевин из команды Португалия U21. Это Ньигес Сауль заработал фол.
13'
Бельерин Эктор наказан за толчок Саншеш Ренату
13'
Игрок клуба "Испания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Саншеш Ренату из команды Португалия U21 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Daniel Podence пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
11'
11'
11'
Ньигес Сауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
Льоренте Маркос выбил мяч на угловой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Варела Бруну вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Бельерин Эктор из команды Испания (до21) делает навес
7'
7'
7'
7'
Ньигес Сауль наказан за толчок Гуэдеш Гонсалу
6'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
6'
Фернандеш Бруну из команды Португалия U21 наносит неточный удар с лета
6'
Льоренте Маркос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
Карвалью Жоау из команды Португалия U21 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Делофеу Херард из команды Испания (до21) в офсайде
4'
Невеш Рубен получает желтую карточку.
4'
Невеш Рубен совершает грубый фол. Себальос Дани был жертвой
3'
3'
3'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Бельерин Эктор наказан за толчок Фернандеш Бруну
2'
1'
Daniel Podence из команды Португалия U21 делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Испания (до21)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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