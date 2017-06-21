Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски Зрители: 9298
3:0
Конец матча
13' Желтая карточкаКристенсен Лассе
46' Желтая карточкаДуэлунд Миккель
1:0
53' ГолЗельке Дейви
63' Желтая карточкаБангор Патрик
2:0
73' ГолКемпф Марк-Оливер
76' Желтая карточкаЮнг Гидеон
3:0
79' ГолАмири Надим
84' Желтая карточкаТольян Йереми
90' Желтая карточкаШтарк Никлас
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Озтунали Левин из команды Германия (до21) устремляется вперед с мячом.
93'
Игроки ФК "Германия (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
Зохоре Кеннет бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
93'
Озтунали Левин нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Штарк Никлас получает желтую карточку.
92'
Штарк Никлас из команды Германия (до21) делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
91'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
90'
Штарк Никлас из команды Германия (до21) бьет головой мимо ворот
89'
89'
Озтунали Левин нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Амири Надим из команды Германия (до21) делает пас партнеру.
88'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
88'
Нергор Кристиан из команды Дания (до21) делает навес
87'
Удар от ворот произведет Германия (до21)
87'
Зохоре Кеннет из команды Дания (до21) бьет головой мимо ворот
87'
Mads Pedersen из команды Дания (до21) делает навес
86'
Бангор Патрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
86'
Дуэлунд Миккель из команды Дания (до21) подал угловой справа.
86'
Герардт Янник выбил мяч на угловой.
86'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Mathias Jensen из команды Дания (до21) делает навес
85'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
85'
Амири Надим нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Mathias Jensen из команды Дания (до21). Это Озтунали Левин заработал фол.
84'
Тольян Йереми получает желтую карточку.
84'
Тольян Йереми блокирует соперника. Mads Pedersen заработал своей команде штрафной.
83'
Удар от ворот произведет Германия (до21)
83'
Дуэлунд Миккель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
82'
Зельке Дейви из команды Германия (до21). Это Нергор Кристиан заработал фол.
80'
Тактическая замена. Юльсагер Эндрю уходит с поля и его заменяет Mathias Jensen
80'
Тактическая замена. Гнабри Серж уходит с поля и его заменяет Озтунали Левин
79'
Зельке Дейви сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Амири Надим записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Зельке Дейви из команды Германия (до21) делает пас партнеру.
79'
Юнг Гидеон из команды Германия (до21) делает пас партнеру.
79'
Амири Надим на финте ушёл от оппонента.
79'
Тольян Йереми из команды Германия (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Игрок команды Дания (до21) совершает фол
77'
Зохоре Кеннет пробил головой, вратарь справился с ударом.
77'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) делает навес
76'
Юнг Гидеон зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
76'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) делает подножку. Зохоре Кеннет заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 9298 болельщиков
75'
Зельке Дейви из команды Германия (до21). Это Махсо Андреас заработал фол.
74'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Игроки ФК "Германия (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Зохоре Кеннет наказан за толчок Штарк Никлас
73'
Мейер Максимилиан сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Кемпф Марк-Оливер эффектным ударом переправил мяч в ворота.
73'
72'
Зельке Дейви нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Тольян Йереми из команды Германия (до21) делает пас партнеру.
72'
Дауд Махмуд из команды Германия (до21) делает навес
72'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
72'
71'
Зохоре Кеннет наказан за толчок Кемпф Марк-Оливер
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
71'
Юнг Гидеон нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Зельке Дейви из команды Германия (до21) нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
70'
Амири Надим из команды Германия (до21) подал угловой слева.
70'
Гнабри Серж имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
70'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) делает передачу одноклубнику.
70'
69'
Гнабри Серж нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Амири Надим из команды Германия (до21) делает пас партнеру.
69'
Игроки ФК "Германия (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) наносит очень неточный удар.
69'
Зохоре Кеннет не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
68'
68'
67'
Ингвартсен Маркус наказан за толчок Кемпф Марк-Оливер
67'
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
66'
Тактическая замена. Вайзер Митчелл уходит с поля и его заменяет Юнг Гидеон
65'
Тактическая замена. Арнольд Максимилиан уходит с поля и его заменяет Амири Надим
65'
Mads Pedersen из команды Дания (до21) делает подножку. Вайзер Митчелл заработал фол.
64'
Вайзер Митчелл из команды Германия (до21). Это Mads Pedersen заработал фол.
64'
Дауд Махмуд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Бангор Патрик получает желтую карточку.
63'
Бангор Патрик из команды Дания (до21) делает подножку. Гнабри Серж заработал фол.
63'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) отвел угрозу отличным подкатом
63'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает передачу за спину защитников.
62'
Тактическая замена. Блобьерг Якоб уходит с поля и его заменяет Mads Pedersen
61'
После дальнего удара, который нанес Юльсагер Эндрю мяч отбит вратарем
61'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Вайзер Митчелл из команды Германия (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) делает подножку. Зохоре Кеннет заработал фол.
59'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) устремляется вперед с мячом.
59'
Игроки ФК "Германия (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Гнабри Серж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) разыграл угловой с левого угла.
58'
Зохоре Кеннет исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
58'
Арнольд Максимилиан коснулся мяча рукой.
57'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
57'
Удар от ворот произведет Германия (до21)
57'
Дуэлунд Миккель бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
56'
Тактическая замена. Нильсен Каспер уходит с поля и его заменяет Зохоре Кеннет
56'
Герардт Янник из команды Германия (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Нергор Кристиан.
56'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Дуэлунд Миккель из команды Дания (до21) делает навес
55'
Зельке Дейви из команды Германия (до21) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
55'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
55'
Зельке Дейви не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
55'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает навес
53'
Тольян Йереми сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Зельке Дейви записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Тольян Йереми из команды Германия (до21) сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
Блобьерг Якоб сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
53'
52'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
52'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Мейер Максимилиан, и мяч снова в игре
52'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) делает передачу за спину защитников.
52'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Зельке Дейви на финте ушёл от оппонента.
52'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает навес прямо в штрафную.
51'
Блобьерг Якоб из команды Дания (до21) отвел угрозу отличным подкатом
51'
Арнольд Максимилиан из команды Германия (до21) делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Нильсен Каспер из команды Дания (до21) делает навес
49'
Герардт Янник из команды Германия (до21) в офсайде
49'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает пас партнеру.
48'
Зельке Дейви наказан за толчок Нильсен Каспер
48'
Штарк Никлас из команды Германия (до21) делает передачу одноклубнику.
48'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) подал угловой слева.
48'
Дауд Махмуд нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
47'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
47'
Кемпф Марк-Оливер из команды Германия (до21) бьет головой мимо ворот
46'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Дуэлунд Миккель получает желтую карточку.
46'
Дуэлунд Миккель совершает грубый фол. Арнольд Максимилиан был жертвой
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
44'
Ингвартсен Маркус из команды Дания (до21) делает подножку. Мейер Максимилиан заработал фол.
44'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
43'
Ингвартсен Маркус наказан за толчок Кемпф Марк-Оливер
42'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) делает навес
41'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
41'
Гнабри Серж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
После дальнего удара, который нанес Мейер Максимилиан мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
39'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
39'
Зельке Дейви из команды Германия (до21) делает навес прямо в штрафную.
38'
Мейер Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Бангор Патрик из команды Дания (до21) отвел угрозу отличным подкатом
38'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) устремляется вперед с мячом.
37'
37'
37'
Ингвартсен Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) подал угловой слева.
37'
Бангор Патрик выбил мяч на угловой.
37'
37'
Арнольд Максимилиан из команды Германия (до21) разыграл угловой с правого угла.
36'
Блобьерг Якоб выбил мяч на угловой.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
36'
Штарк Никлас из команды Германия (до21) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Махсо Андреас блокирует соперника. Зельке Дейви заработал своей команде штрафной.
34'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
34'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Ингвартсен Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Ингвартсен Маркус из команды Дания (до21) устремляется вперед с мячом.
32'
Удар от ворот произведет Германия (до21)
32'
Ингвартсен Маркус из команды Дания (до21) бьет головой мимо ворот
32'
Дуэлунд Миккель из команды Дания (до21) делает навес
32'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) разыграл угловой с правого угла.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
Юльсагер Эндрю имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
31'
Юльсагер Эндрю ошибается в защите.
31'
Игроки ФК "Дания (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Арнольд Максимилиан из команды Германия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Ингвартсен Маркус наказан за толчок Арнольд Максимилиан
30'
Нильсен Каспер из команды Дания (до21) делает навес
29'
Зельке Дейви из команды Германия (до21). Это Бангор Патрик заработал фол.
29'
Зельке Дейви пробил головой, вратарь справился с ударом.
29'
Вайзер Митчелл из команды Германия (до21) делает навес
27'
Julian Pollersbeck выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) подал угловой справа.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
26'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
26'
Мейер Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Дуэлунд Миккель из команды Дания (до21). Это Дауд Махмуд заработал фол.
25'
Игроки ФК "Германия (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
24'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
24'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) играет в стеночку с партнером по команде.
23'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
23'
Мейер Максимилиан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
22'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает навес
21'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
21'
Тольян Йереми из команды Германия (до21) устремляется вперед с мячом.
21'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает передачу за спину защитников.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
21'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает подножку. Вайзер Митчелл заработал фол.
20'
20'
19'
Юльсагер Эндрю наказан за толчок Вайзер Митчелл
19'
Зельке Дейви наказан за толчок Бангор Патрик
19'
Штарк Никлас из команды Германия (до21) делает навес
17'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кемпф Марк-Оливер выбил мяч подальше от ворот.
17'
Блобьерг Якоб атакует сзади соперника. Вайзер Митчелл пострадал.
16'
16'
15'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Нергор Кристиан.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
14'
14'
Арнольд Максимилиан исполняет штрафной удар, но его блокируют
13'
Кристенсен Лассе получает желтую карточку.
13'
Кристенсен Лассе атакует сзади соперника. Мейер Максимилиан пострадал.
11'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
11'
Вайзер Митчелл имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
11'
11'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает передачу за спину защитников.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Julian Pollersbeck выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Хольст Фредерик из команды Дания (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Дауд Махмуд из команды Германия (до21). Это Дуэлунд Миккель заработал фол.
9'
8'
8'
7'
Гнабри Серж из команды Германия (до21) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
7'
Мейер Максимилиан из команды Германия (до21) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Кристенсен Лассе из команды Дания (до21) делает передачу за спину защитников.
3'
Удар от ворот произведет Дания (до21)
3'
Арнольд Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Игрок клуба "Германия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Юльсагер Эндрю из команды Дания (до21) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Дуэлунд Миккель из команды Дания (до21) делает пас партнеру.
1'
Ингвартсен Маркус из команды Дания (до21) делает пас партнеру.
1'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
1'
Игрок клуба "Дания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дания (до21)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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